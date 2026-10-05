Rosa María Noguerón y Karina Torres defienden resultados de ‘La Casa de los Famosos México’

Tras la final de 'La Casa de los Famosos México' 2026, Karina Torres y Rosa Maróa Noguerón trataron de calmar la polémica. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

La Casa de los Famosos México 2026 tuvo una última gala marcada por la polémica y los cuestionamientos sobre el resultado de las votaciones, especialmente por la victoria de Mariana Ochoa.

Inclusive, algunos exparticipantes acusaron de trampa tras la derrota de Karina Torres, como Aldo Rendón, además, otros que ya pasaron por el reality show dijeron que era fraude, entre ellos Dalilah Polanco.

Tras esto, producción decidió mostrar las cifras de la votación durante la final y posteriormente compartió los números completos. Mariana Ochoa, ganadora de La Casa de los Famosos México, obtuvo 10 millones 825 mil 542 votos, mientras que Memo Schutz consiguió 9 millones 834 mil 625.

Tras el cierre de la temporada, tanto la productora Rosa María Noguerón como Karina Torres hablaron sobre el resultado.

Mariana Ochoa ganó 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Qué dijo Karina Torres sobre el resultado de ‘La Casa de los Famosos México’?

La polémica en el caso de Karina Torres comenzó cuando Paola Suárez reaccionó al tercer lugar de la integrante de ‘Las Perdidas’.

‘Paolita’ dijo que fue trampa, e incluso se quejó de que ganara la exintegrante de OV7: “¿Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana y la metieron por no sé qué tipo de contrato haya firmado para volver a entrar a la casa, y que sea finalista y ganadora? ¡¿Es en serio...?!“, escribió en Instagram.

Sin embargo, Karina se lo tomó con más calma e inclusive agradeció al público por el apoyo para llevarla hasta el final de la temporada del reality show.

“Cada una de mis comadres expresa lo que piensa, referente a lo del tercer lugar, yo estoy bien contenta. Desde que entré, uno de mis objetivos era llegar hasta donde quisiera el público, me llevaron a la final y lo valoro mucho”, contó en la conferencia de prensa de este lunes.

Karina Torres fue la tercera finalista de 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre las votaciones de ‘La Casa de los Famosos México’?

Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, defendió el proceso de votación y aseguró que la credibilidad del programa no está en duda. Ella explicó que decidió mostrar las cifras precisamente para que el público conociera cómo se definió el resultado.

También señaló que el formato despierta pasiones entre los espectadores y que parte de la experiencia consiste en que los seguidores apoyen a sus habitantes favoritos.

“La credibilidad no estará nunca en duda, votó mucha gente, todos ellos que apoyaron a quienes no ganaron piensan que es fraude, que fue robo, pero no es eso. Es un programa que emociona cuando regresan los favoritos o cuando a quienes apoyan son eliminados. De pronto se voltea la votación”, dijo en la conferencia de prensa.

Rosa María Noguerón es la productora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién ganó ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Mariana Ochoa fue la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. La cantante y actriz consiguió el primer lugar después de permanecer regresar del Exilio tras ser la primera eliminada.

El resultado final quedó de la siguiente manera:

Primer lugar: Mariana Ochoa.

Mariana Ochoa. Segundo lugar: Memo Schutz.

Memo Schutz. Tercer lugar: Karina Torres.

Karina Torres. Cuarto lugar: Ese Pérez.

Ese Pérez. Quinto lugar: Gema Garoa.

¿Habrá otra temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

Galilea Montijo, y Rosa María Noguerón, confirmaron la quinta temporada de La Casa de los Famosos México, sin revelar fecha exacta del inicio de la temporada.

La conductora descartó una edición All Stars, algo que todavía no está en los planes para la versión mexicana del reality show.