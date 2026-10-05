Paola Suárez arremete contra Mariana Ochoa por ganar ‘LCDLFM’: ‘No sé qué contrato firmó’

Paola Suárez se quejó de los resultados de 'La Casa de los Famosos', donde participaba su amiga Karina Torres (Foto: Cuartoscuro, Instagram).

Paola Suárez ahora sí que se siente ‘perdida’ con lo que ocurrió. La influencer mexicana reveló su descontento luego de que Mariana Ochoa ganó La Casa de los Famosos México por encima de Karina Torres.

La amiga de Wendy Guevara además compartió mediante sus historias varios videos realizados por seguidores del reality show, los cuales acusaban un supuesto fraude en los resultados finales, aunque no acusó a la producción con sus propias palabras.

¿Qué dijo Paola Suárez sobre los resultados de ‘La Casa de los Famosos México’?

Por medio de una historia de Instagram, Suárez se quejó de que Mariana Ochoa fue la ganadora del premio de La Casa de los Famosos luego de haber sido eliminada en la primera semana.

“¿Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado para volver a entrar a la casa, y que sea finalista y ganadora? Hubiera preferido que ganara Ese Pérez o Gema, ¿pero Mariana? ¡¿Es en serio...?!”, expresó.

Paola Suárez se queja sobre los resultados de 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Captura de pantalla).

Además, compartió un video subido por Aarón Mercury, exparticipante de La Casa de los Famosos, quien escribió: “No importa el resultado: TEAM KARINA”.

¿Cómo fue el regreso de Mariana Ochoa a ‘La Casa de los Famosos México’?

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México; sin embargo, regresó mediante una dinámica llamada ‘Exilio’.

Esto ocurrió debido a que el creador de contenido Fede Vigevani ingresó al reality show como un infiltrado y no como un participante en forma. Por ello, tras la segunda eliminación, la de Ximena Herrera, los habitantes se enteraron de que había reglas sorpresa.

Mariana y Ximena fueron llevadas al ‘Exilio’, una pequeña casa austera en la que tuvieron que pasar 48 horas y donde se sometieron a una votación del público para definir quién de ellas sustituiría a Fede. Ochoa se llevó la preferencia del público y regresó.

No fue la única ocasión en que el reality show causó controversia por mecánicas sorpresivas. La eliminación de Yanet García, por ejemplo, también cambió radicalmente las reglas del juego.

En aquella ocasión, el público ‘nominó’ mediante el voto a algunos habitantes para irse al ‘Exilio’ y, posteriormente, los habitantes votaron por quién querían que regresara. La desfavorecida fue ‘La Chica del Clima’ y tuvo que abandonar sorpresivamente la competencia.

Karina Torres agradece apoyo de sus seguidores tras ‘La Casa de los Famosos México’

Tras su participación en La Casa de los Famosos México, Karina Torres dedicó un mensaje para sus fans mediante un mensaje en Instagram.

“El mejor premio que pude haber recibido fue sentirlas conmigo, leer sus mensajes, escuchar sus voces y saber que, de alguna manera, cada una de ustedes caminó este camino a mi lado”, expresó.

La ‘Licenciada’ reflexionó que, aunque no se llevó el millonario premio del reality show, “el cariño verdadero se queda para siempre”.

“Gracias por hacerme sentir tan querida, tan acompañada y tan fuerte. Este triunfo también es de ustedes. ¡LAS AMOOOO, MIS LOBAS! ¡LOBAAAAAAS!”, concluyó.