WhatsApp prueba una nueva forma de enviar stickers: ahora con audio personalizado. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¿Nuevo o una evolución del sticker con audio? Meta lanzó una actualización para que los clásicos stickers integren audio como una alternativa más ágil y divertida en las conversaciones.

Meta también pensó en todo. Para evitar que las conversaciones en WhatsApp se conviertan en un caos por los audios de las diferentes ilustraciones, implementó un sistema de reproducción controlado.

¿Qué significa? Los stickers con sonido no se reproducen de manera automática al abrir una conversación. Para escucharlos, el destinatario debe tocar la imagen o pulsar el ícono de volumen o altavoz que aparece sobre la animación.

En algunos casos, una vez activado el sonido, la pista se reproducirá tres veces consecutivas antes de pausarse.

Duración de los stickers con audio en WhatsApp

Los stickers están pensados para remates cómicos, frases virales o reacciones espontáneas, por lo que tienen límites de duración.

Las imágenes estáticas podrán incluir grabaciones de voz o audios de hasta 10 segundos. En tanto, los stickers creados a partir de video admiten hasta 5 segundos del sonido original del clip o la incorporación de una pista externa.

WhatsApp permitirá a los usuarios grabar su propia voz en tiempo real, importar un archivo guardado en la memoria del dispositivo o seleccionar efectos de su biblioteca interna.

¿Cómo crear tu propio sticker con sonido en WhatsApp?

La buena noticia es que no será necesario descargar otra aplicación para crear tu propio sticker con sonido. Aquí te decimos cómo hacerlo paso a paso:

Ingresa a cualquier chat y abre el panel de stickers desde el teclado. Selecciona la opción de crear y escoge la imagen o el video almacenado en la galería. Presiona el botón de audio dentro de la barra de edición. Elige la fuente de sonido: graba tu voz en el momento, selecciona un archivo o aprovecha el audio original del video. Ajusta y recorta el fragmento exacto que deseas conservar. Guarda y envía el resultado a tus contactos.

Respecto a su lanzamiento, la función se encuentra en fase de despliegue gradual. Actualmente, está habilitada en versiones de prueba (beta) para Android (como las versiones 2.26.41.3 y 2.26.47.1) e iOS (26.46.10.70), así como en algunas cuentas de la versión estándar.

En caso de no visualizar el ícono, los usuarios deberán esperar las próximas actualizaciones de la plataforma.