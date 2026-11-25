Gaseros piden intervención ante extorsiones por parte de elementos de seguridad pública y otros problemas.

El suministro de gas LP en México enfrenta riesgos debido a las presuntas extorsiones por parte de elementos de seguridad pública, la reducción de los márgenes operativos de los repartidores y las trabas burocráticas que dificultan la incorporación de nuevas unidades de distribución, advirtió el Gremio Gasero Nacional.

En el marco de las movilizaciones de gaseros convocadas este miércoles en los accesos carreteros y principales vialidades de la Ciudad de México, la organización solicitó al Gobierno federal reactivar las mesas de trabajo para atender las problemáticas que enfrenta el sector.

Los microempresarios y repartidores, quienes sostienen alrededor del 80 por ciento de la distribución de última milla mediante autotanques y cilindros portátiles, señalaron que las condiciones actuales amenazan la viabilidad económica de sus operaciones.

“Enfrentamos una tormenta perfecta que pone en riesgo la viabilidad económica de nuestro trabajo y la seguridad del suministro”, indicó el gremio.

La organización denunció presuntas extorsiones cometidas por elementos de la Guardia Nacional, así como por policías estatales y municipales, quienes realizan detenciones bajo argumentos mecánicos o documentales.

“Estas detenciones se traducen en exigencias de cuotas ilegales, retrasos en las rutas de entrega e intimidación directa a nuestros operadores”, puntualizó.

Por otra parte, los gaseros solicitaron revisar los márgenes operativos bajo el esquema vigente de precios máximos al público, debido a que sus ingresos se han visto comprimidos frente al incremento de los costos de mantenimiento, seguros, salarios y prestaciones laborales.

“Cuando el margen operativo no alcanza ni siquiera para cubrir los costos básicos, se empuja a los microempresarios del sector a la insolvencia y se compromete la capacidad de renovar y mantener en óptimas condiciones las unidades”, subrayó.

Asimismo, los repartidores denunciaron que existen pipas nuevas o renovadas que permanecen detenidas durante meses debido a retrasos en los trámites de emplacamiento y actualización del parque vehicular ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) y las autoridades de movilidad.

“Una pipa detenida por trámites administrativos significa pérdidas financieras diarias y menos capacidad de atención para la ciudadanía”, apuntó.

El gremio también solicitó investigar posibles prácticas de competencia desleal, particularmente entre aquellos distribuidores que ofrecen descuentos que podrían estar asociados con combustible de procedencia ilícita, alteraciones en las cantidades despachadas o deficiencias en el mantenimiento de las unidades.

Gaseras advierten riesgo de perder 30 mil empleos

La industria del gas LP en México advirtió que hasta 30 mil empleos podrían estar en riesgo debido a las presiones financieras que enfrentan las empresas distribuidoras por el esquema de precios máximos, una situación que también provoca que ocho de cada diez unidades de reparto operen con pérdidas y amenaza con reducir las rutas de abastecimiento a los hogares.

Carmen Espinosa, presidenta del consejo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), explicó en entrevista que el sector genera alrededor de 200 mil empleos directos, por lo que una eventual reducción de 15 por ciento de la plantilla laboral representaría la pérdida de aproximadamente 30 mil puestos de trabajo, específicamente, en el área de reparto.

Sin embargo, la dirigente advirtió que las dificultades económicas no se limitan a las empresas distribuidoras, ya que también podrían afectar a otros participantes de la cadena de valor, como fabricantes de cilindros, válvulas de seguridad y equipos especializados.

Espinosa reveló que actualmente el 80 por ciento de las unidades utilizadas para distribuir gas LP opera con pérdidas, debido a que los ingresos obtenidos por la comercialización del combustible resultan insuficientes para cubrir los costos de transporte, mantenimiento, salarios y seguridad.

Amexgas solicitó a las autoridades actualizar conforme a la inflación el margen de distribución acordado en agosto de 2025, con el objetivo de reconocer el incremento de los costos operativos y mantener la viabilidad económica de las empresas.

De acuerdo con el seguimiento del comité económico de AMEXGAS, durante la semana del 8 al 14 de noviembre de 2026 el margen operativo se ubicó en 5.27 pesos por kilogramo. Este precio se encuentra 79 centavos por debajo del precio de referencia de 6.06 pesos (incluida la inflación) que permitiría a los gaseros obtener márgenes de ganancia.