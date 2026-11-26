Los bomberos atendieron el incendio de la pipa de gas, por lo que se descartan lesionados. (@JefeVulcanoCova)

Una pipa de gas se incendió en la colonia Romero Rubio de la alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México, durante la mañana de este jueves 26 de noviembre.

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y realizaron labores para extinguir las llamas.

El jefe Vulcano explicó a través de sus redes sociales que el fuego dañó la cabina de la pipa que transportaba gas LP con capacidad de 4 mil 500 litros.

“El fuego ya fue extinguido, no se reportan personas lesionadas y el riesgo ha sido mitigado”, dijo y agregó que el vehículo fue trasladado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Por qué se incendió una pipa de gas en CDMX?

El personal de Protección Civil acordonó la zona para evitar el tránsito de vehículos y también fueron evacuados los vecinos para evitar riesgos.

El incendio de la pipa de gas ocurrió, presuntamente, por una falla mecánica. Las autoridades descartaron que se trate de una fuga, de acuerdo con información de NMás.

El fuego inició cuando el vehículo estaba en el cruce de las calles Persia y China, a la altura de la avenida Oceanía.

Uno de los motivos por los que no hubo heridos se debe a que el conductor huyó del lugar. Elementos de seguridad revisan las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para encontrarlo.

Además, tampoco se reportaron personas lesionadas o intoxicadas, por lo que el fuego fue extinguido y la emergencia se completó como atendida.

Sin embargo, un incendio de este tipo con una pipa de gas enciende las ‘alertas’ al recordar la explosión ocurrida hace más de un año en las inmediaciones del puente La Concordia, donde un vehículo similar volcó y estalló minutos después.

El accidente ocurrió en el distribuidor vial y Puente de La Concordia, en Iztapalapa; dejó al menos 32 muertos y decenas de lesionados.