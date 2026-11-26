El líder norcoreano Kim Jong-un visitó instalaciones que producen ingredientes nucleares y pidió construir más armas atómicas, días después de ignorar la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reunirse con él durante su reciente visita a Asia.

Expertos sostienen que Kim probablemente quiere presumir de un arsenal nuclear en constante desarrollo —un pilar fundamental de su gobierno autoritario— y reafirmar su rechazo a cualquier futura conversación sobre el desmantelamiento del programa nuclear.

La Agencia Central de Noticias de Corea informó el jueves que Kim inspeccionó dos fábricas de producción de materiales nucleares, una de ellas recién inaugurada y la otra en proceso de ampliación.

Fotos de la ACNC mostraron a Kim Jong-un y a altos mandos militares caminando entre densas hileras de lo que parecían ser centrifugadoras utilizadas para producir uranio apto para armas, y recorriendo salas en las que se exhibía lo que se cree son ojivas. Algunas de las imágenes estaban borrosas.

La ACNC indicó que Kim también visitó el miércoles una base de producción de equipos de energía atómica y un instituto de investigación nuclear.

En contadas ocasiones, Corea del Norte ha dado a conocer un sitio de enriquecimiento de uranio desde que mostró uno en su principal complejo nuclear de Yongbyon a académicos estadounidenses, que lo visitaron en 2010. El gobierno norcoreano no indicó dónde se encuentran las fábricas de producción de materiales nucleares que Kim visitó esta semana.

En junio, cuando Pyongyang divulgó partes de un sitio de enriquecimiento de uranio al informar sobre la visita de Kim allí, expertos externos evaluaron que probablemente se trataba de una instalación adicional de enriquecimiento de uranio en Yongbyon.

Trump aún espera reunirse con Kim Jong-un

Trump reiteró su deseo de restablecer la diplomacia con Kim mientras visitaba China la semana pasada para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Pero no se concretó una reunión entre ambos, ya que el gobierno norcoreano no respondió al acercamiento de Trump.

En una entrevista con el New York Post esta semana, Trump desestimó el planteamiento de que Kim hubiera rechazado su intento de contactarlo, diciendo: “No, no lo ignoró. Ustedes saben, allí tuvimos a muchos gobernantes… Habrá un momento en que nos reunamos… Simplemente no era realmente el momento adecuado. Fueron dos días muy ajetreados”.

Trump también aseguró que podría reactivar la diplomacia con Kim en cualquier momento, reiniciando el intercambio de cartas que mantuvieron durante su primer mandato, aunque reconoció que ambos gobernantes no habían intercambiado correspondencia “recientemente”.

Kim ha dicho previamente que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su “política hostil” contra su país y respeta lo que él llama el estatus de Corea del Norte como Estado nuclear. Expertos dicen que Kim intenta obtener reconocimiento internacional como Estado nuclear para poder exigir el levantamiento de las sanciones internacionales.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, evaluó la semana pasada que Corea del Norte ha estado ampliando su instalación original de enriquecimiento de uranio en su principal complejo nuclear de Yongbyon, y calificó la medida como “motivo de seria preocupación”.

Las armas nucleares pueden construirse utilizando uranio altamente enriquecido o plutonio apto para armas, y Pyongyang tiene en Yongbyon instalaciones para producir ambos. El año pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, indicó que Corea del Norte operaba cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que funcionaban todos los días.