Taiwán elegirá alcaldes, concejales y otros líderes locales en sus 22 ciudades y condados el sábado, en unos comicios centrados en gran medida en cuestiones locales, pero que también atraen la atención de China, que reclama la isla autogobernada como parte de su territorio.

Las elecciones en Taiwán, que se celebran cada cuatro años, estarán muy disputadas entre el gobernante Partido Democrático Progresista (DPP, por sus siglas en inglés) y el Partido Nacionalista, también conocido como Kuomintang o KMT.

Aunque en el pasado algunos expertos han comparado las elecciones locales de Taiwán con las de mitad de mandato en Estados Unidos, como un referéndum sobre el partido gobernante y sus políticas, este ciclo electoral se ha centrado en gran medida en asuntos cotidianos, sin entrar mucho en la relación de la isla con China.

A continuación, lo que hay que saber sobre estas elecciones.

Taiwán elegirá concejos municipales, jefaturas de barrio y alcaldías

De Tainan a Taipéi, los votantes elegirán entre candidatos del DPP y del KMT. Un tercer partido, el Partido Popular de Taiwán, también se presenta en algunas contiendas menores y se ha aliado con el KMT en la carrera por la alcaldía de Taipéi para respaldar a su candidato.

Según expertos, aunque en el pasado el DPP ha recurrido a menudo a la narrativa de defender la isla frente a la amenaza china en los comicios locales, esta vez no se ha esgrimido mucho ese argumento. También observaron que esta campaña ha sido menos agresiva, con los candidatos más centrados en asuntos de políticas públicas.

“Muchos de los candidatos bajaron el tono de sus ataques y, para intentar captar a los votantes indecisos, hablaron más de políticas”, señaló Wei-hao Huang, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional Sun Yat-sen.

“¿Qué tanta importancia real tiene el PCC en las elecciones locales de Taiwán? No mucha”, agregó refiriéndose al Partido Comunista de China por sus siglas.

Por ejemplo, un tema que ha surgido a nivel nacional ha sido la instalación de paneles solares en embalses. El KMT ha criticado los planes del DPP, al considerar que podrían perjudicar la calidad del agua.

Elecciones locales en Taiwán no son un referéndum sobre política nacional

Aunque los comicios se celebran en toda la isla, ninguno de los cargos en disputa pertenece al gobierno central.

Los expertos señalan que, en cuestiones internas, el gobierno se ha mantenido relativamente estable, garantizando prestaciones de bienestar social. Aunque la oposición partidista ha provocado un estancamiento político, es posible que los ciudadanos no sientan el impacto en su vida cotidiana.

“Durante el periodo electoral, la gente no hablará directamente de cómo ha rendido el gobierno central. Una de las razones es que parece que los índices de aprobación del (presidente) Lai Ching-te han sido bastante buenos”, indicó Jia-wei Liu, profesor del departamento de administración pública y políticas en la Universidad Nacional de Taipéi.

Tradicionalmente, el KMT ha tenido un mejor desempeño en las elecciones locales. En las últimas, en 2022, el DPP ganó solo en cinco de 22 localidades. Los expertos afirman que el partido gobernante solo tiene margen para crecer.

“No tienen nada que perder en estas elecciones”, sostuvo Sanho Chung, profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad Nacional Cheng Kung de Taiwán. “Probablemente estarán en una mejor posición que antes”.

Carreras ajustadas en las grandes ciudades

Algunas de las contiendas más observadas son las carreras por las alcaldías de Taipéi, Nueva Taipéi y Kaohsiung, que están entre las ciudades más grandes de la isla. El alcalde en funciones de Nueva Taipéi es del KMT, mientras que el de Kaohsiung es del DPP.

Las tres contiendas están muy reñidas, afirmó Liu, con los candidatos prácticamente empatados.

La carrera por la alcaldía de Taipéi está entre las más seguidas. El regidor en funciones, Chiang Wan-an, del KMT, ha tenido dificultades para conseguir el nivel de apoyo local que se esperaba de él, señaló Chung.

El desempeño del otro aspirante a dirigir la capital, Puma Shen, también podría tener implicaciones importantes para el gobernante DPP.

En el pasado, Shen se ha mostrado muy contundente en su postura a favor de la independencia taiwanesa, declarando que el territorio es un país independiente de China. Si sale elegido, “se convertirá en una figura política muy importante dentro del DPP y empujará la posición del partido más hacia la independencia”, apuntó Liu.

Aún así, China se mantiene en segundo plano

Sobre las elecciones de Taiwán se ciernen los intentos de influencia de China, que han incluido esfuerzos para sembrar desconfianza en el sistema electoral.

El Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán volvió a advertir el lunes a la población que esté atenta a cualquier manipulación mediante desinformación antes de los comicios, señalando que la tecnología de inteligencia artificial china ha hecho que sus métodos de infiltración sean cada vez más sofisticados.

El subdirector del consejo, Shen Yu-chung, mencionó un caso reciente en el que los fiscales presentaron cargos contra un candidato del TPP al concejo municipal, acusado de tomar fotos de taiwaneses y usar sus rostros para crear cuentas falsas de apoyo en internet con la ayuda de China.

Chung afirmó que China tiene un incentivo muy fuerte para influir en cualquier tipo de resultado político en Taiwán, y que eso no se ha debilitado en estas elecciones. Sin embargo, añadió, Taiwán también ha aprendido a adaptarse.

“Han estado desarrollando ciertos anticuerpos frente a los intentos de desinformación y también frente a otros tipos de intentos de infiltración”, comentó Chung, refiriéndose a detenciones por presuntas infracciones de la ley contra la infiltración.