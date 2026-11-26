La incorporación de mujeres como operadoras de la nueva ruta eléctrica del transporte público de Hermosillo, Sonora comienza a marcar una diferencia en la experiencia de los pasajeros, quienes reconocen su conducción, trato amable y responsabilidad, atributos que están contribuyendo a generar una mayor percepción de seguridad durante la ruta.

Luego de realizar un recorrido para conocer de primera mano la experiencia de los pasajeros y observar el desempeño de las operadoras, Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, afirmó que la participación de mujeres al volante de las unidades ha tenido una respuesta favorable entre quienes utilizan el servicio.

“Ha sido muy bien recibida esta iniciativa. Pudimos constatar lo oportunas y responsables que son las mujeres al volante, con muy buenas conducciones, amables y respetuosas con las personas usuarias”, señaló.

La presencia de mujeres en la conducción del transporte público representa un cambio en un sector que históricamente ha mantenido una participación predominantemente masculina, pero también abre la posibilidad de incorporar prácticas que contribuyan a mejorar la atención, la convivencia y la percepción de seguridad en los desplazamientos cotidianos.

Peinado Luna tuvo la oportunidad de conversar con pasajeros, particularmente mujeres y estudiantes, quienes expresaron sentirse más seguros al utilizar las unidades conducidas por mujeres.

“Una de las expresiones muy recurrentes fue que se sentían más seguros. Eso me parece muy importante. También pude observar la seguridad y la amabilidad hacia las personas usuarias por parte de las operadoras”, comentó.

El dirigente destacó que las diferencias también se reflejan en acciones cotidianas, como saludar a los pasajeros al abordar, brindarles un trato respetuoso y mantener una conducción tranquila, sin presiones innecesarias durante el recorrido.

“Que te den los buenos días, que te deseen que te vaya bien, eso marca la diferencia. No generalizo, hay hombres que también lo hacen, pero en este caso pudimos constatar estas actitudes por parte de las operadoras”, explicó.

Más allá de la experiencia de los usuarios, la incorporación de mujeres al transporte público representa una oportunidad para ampliar las alternativas laborales y fortalecer la participación femenina en actividades que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres.

Sin embargo, Peinado Luna advirtió que el éxito de esta iniciativa también dependerá de que las autoridades y Corredor Eléctrico de Hermosillo (Corhesa), empresa responsable del servicio, garanticen condiciones laborales adecuadas, espacios de descanso y facilidades para atender las necesidades de las operadoras durante sus jornadas.

“No tengo ninguna duda de que ya se está marcando una diferencia. Se está dando un voto de confianza y estoy convencido de que habrá muchas mujeres que van a aprovechar esta oportunidad”, expresó Peinado Luna.

La nueva ruta eléctrica de Hermosillo comienza a marcar diferencias en la percepción de seguridad y calidad del transporte público.

Aunque consideró que todavía es temprano para medir los resultados de esta incorporación, debido al poco tiempo de operación de la ruta, planteó que en el futuro podrán evaluarse los indicadores relacionados con el cumplimiento de las normas de tránsito, la operación del servicio y la disponibilidad diaria de las unidades.

Asimismo, identificó oportunidades para incrementar el número de pasajeros de la ruta eléctrica. Como propuesta, planteó que se incentive la credencialización mediante algunos viajes gratuitos para quienes tramiten su tarjeta de pago electrónico, lo que permitiría que más personas conozcan y utilicen este servicio.

“El usuario merece un servicio digno, eficiente y de calidad. Si las mujeres pueden contribuir a brindar mejores condiciones, desde luego hay que apostarles a ellas, generarles condiciones y proporcionarles la capacitación necesaria”, concluyó Ignacio Peinado Luna.