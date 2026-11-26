Los fraudes cometidos por Guadalupe Taddei son muy claros. Su pertenencia a Morena, no como militante, sino también como colaboradora. Su renuncia es prueba de que no podía seguir en un cargo que requiere honorabilidad e imparcialidad.

Pese a todo, la Presidente no busca quién lo hizo, sino quién la pague, y emprendió investigaciones para tratar de denostar a dos exfuncionarios del INE que se distinguieron por su buen desempeño, independiente y honesto. Me refiero a Edmundo Jacobo y a Roberto Heycher, cuyo pecado es militar en SOMOS.

Con ello pretende también poner en duda a un valiente Presidente del INE, Lorenzo Córdova, cuyo desempeño ha sido exitoso y reconocido internacionalmente.

SOMOS acaba de nacer, pero Claudia le tiene fobia porque es una oposición real, ilustrada, comprometida y activa. Reniega hasta de su excompañero de militancia, Guadalupe Acosta Naranjo, tratando de responsabilizarlo porque, hace más de 40 años, un militante de SOMOS contrató los servicios de los hermanos Hernández Casillas.

He ahí la prueba de que SOMOS es corrupto, afirma, entre las risas de los asistentes. Sus afirmaciones causan gracia, salvo porque tiene el poder para fabricar delitos contra sus opositores.

Claudia llevó a SOMOS a la fama. Muchos no sabían de la existencia de este nuevo partido ni de sus fortalezas. Pero lo absurdo de sus acusaciones hizo que todos voltearan a investigar qué es SOMOS y, con gran sorpresa, creció el apoyo.

Ahora resulta que ni Taddei ni los Hernández Casillas son buscados, porque no hay investigación en su contra, pese a los videos, las llamadas telefónicas y la evidencia de sus robos. La FGR va tras opositores, no contra defraudadores.

Y es que mucho agradecen a Taddei el haber otorgado la sobrerrepresentación en el Congreso, que permitió que una sola fuerza cambiara la Constitución y decidiera crear un nuevo sistema jurídico que no da certeza. A los aliados se les protege.

Pero alzamos la voz y, el próximo 6 de diciembre, en la capital y en varios estados de la República, se han organizado marchas para reclamar que el INE se recomponga, no con las mayorías morenistas, sino mediante un ejercicio plural que garantice certeza y legitimidad al proceso electoral.

Que sea electa la Presidencia conforme a las normas aplicables, mediante una negociación que lave, aunque sea un poco, la cara de Morena y de la 4T. Pero parece que no les importa la suciedad mientras mantengan el control.

También se ha pedido que se abroguen las facultades extraordinarias que se otorgaron a Taddei para manejar las decisiones del INE a su antojo. Acabar con el proceso colegiado para la toma de decisiones, concentrándolas en la Presidencia, fue otra canallada. Tampoco parece que tengan interés en remediarla. Ya se apoderaron del INE y no piensan soltarlo.

Si bien están a la espera de la decisión del TEPJF sobre el método para elegir la nueva presidencia del INE, ya se abandonaron el diálogo y la negociación. Esperan a que el Tribunal les otorgue la razón y sean las mayorías morenistas quienes tomen la decisión.

Sin duda, habrá muchos mexicanos decepcionados. Pero yo los invito a pelear contra la bestia. Aceptar ser funcionarios de casilla y estar como representantes de partidos políticos en las mismas. Defender el voto ciudadano y evitar el voto planchado u otras artimañas que quieren realizarse.

Habrá, desde luego, compra de votos. Hay que decirles a los compañeros que acepten el recurso, pero que se presenten en las casillas y voten con libertad o anulen su voto.

Hay miedo, porque Morena llevó al crimen organizado al gobierno y ahora tienen hasta sus propios candidatos. Pero eso no debe impedir que salgamos a votar.

Sheinbaum está desesperada: tiene presiones de AMLO, sus hijos, de Estados Unidos, de los narcos y de los duros. No tiene equipo de confianza y a los que hay los quieren destituir. Son muchos frentes abiertos y se contraponen. No hay una solución viable.

Por eso nada de muertito y busca culpables donde no los hay. Pero no cabe duda de que, al final, la opinión pública pesa y ya Rocha Moya se quedó sin sus pensiones.

Hay que medir lo que sucede y aceptar que la única arma con la cual contamos es el voto. No nos han dejado otra y esa también la quieren seguir corrompiendo.

Pero tú tienes la decisión. Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. ¿Qué merecemos los mexicanos?