INE y Somos

Guadalupe Taddei no tendría credencial de Morena, pero era su militante más valiosa. Llegó tras la selección por parte de los legisladores de Morena en la famosa tómbola, que después pusieron en ley, y ya tenía una carrera en los órganos electorales. No fue nombrada por Lorenzo Córdova como su sucesora. El Consejo General la nombró presidenta del OPLE en Sonora, por presión de Durazo y del Congreso local.

Ha sido una pieza clave de Morena en el INE: impulsó la sobrerrepresentación, aprobó la Reforma Judicial por votación de jueces, magistrados y ministros, permitiendo los acordeones. También permitió las campañas presidenciales adelantadas y no llamó la atención a AMLO por su participación en los procesos electorales.

Los morenistas le facilitaron el control del INE al romper la colegialidad, para permitirle tomar decisiones sin pasar por el Consejo General y sin la opinión de los consejeros electorales, pese a los cuestionamientos. La reforma constitucional le permitió actuar con total independencia, sin que nadie pudiese oponerse a esta medida inconstitucional. Se debe revertir esta disposición, algo que Morena decidirá según sus intereses por dominar al INE.

Y, al conocerse los señalamientos sobre los presuntos robos de Taddei, en complicidad con su aliado cercano, José Alfredo Hernández Casillas, su brazo operador en el INE y en los contratos, el escándalo estalló. Pruebas hay muchas: videos, declaraciones de consejeros, el viaje de su hijo a París y los propios contratos con sobreprecios. En fin, es culpable, aunque aún no llegue a ser juzgada. Y es morenista de hueso colorado, aunque no tenga credencial.

Esto desquició a la presidente Sheinbaum, cuya elección estuvo bajo la conducción de Taddei. Y ahora no sabe cómo salir del atolladero. La denuncia de José Merino parece haber sido lo que desató el escándalo por los sobreprecios de los equipos para el proyecto de digitalización del INE. El robo es un asunto entre morenistas y la 4T, del que Sheinbaum intenta inútilmente separarse.

Se le ocurren «ideotas», como culpar a Lorenzo Córdova y, más recientemente, al partido SOMOS, porque uno de sus militantes contrató hace 40 años a Hernández Casillas. No existían ni el IFE ni SOMOS. Busca culpar a sus adversariospññññ de sus propios errores. Todo mundo se ríe de sus ocurrencias, y esto la pone de mal humor, por lo que ordena a los diputados divulgar por redes sociales su historia inventada, culpando a Córdova y a SOMOS.

Buscó evitar que SOMOS fuese partido: le anuló congresos, le cambió el nombre, porque al final le recuerda a la odiada marea rosa.

Mientras tanto, Taddei, cuyo paradero el gobierno desconoce, parece haber viajado a Estados Unidos. ¿Cuál será su intención? ¿Volverse testigo protegido para no pasar sus años en Almoloya o presionar al gobierno mexicano con la información que tiene sobre las anomalías electorales? Pronto lo sabremos.

Su socio en Argentina seguramente busca culpar a Taddei de todo lo hecho y ponerla al frente de la planeación. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para decidir cuál será su proceder.

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de SOMOS, en medio del fallecimiento de su padre, tiene que salir a defenderse. Lo hace como siempre, con valentía, y recuerda los años en que militó junto a Sheinbaum y su esposo, Imaz, el de los billetes, cuando denunciaban los abusos del poder, que hoy se repiten por parte de sus antiguos compañeros de lucha. Córdova, por su parte, se declara abierto a las investigaciones y auditorías de su gestión.

Sheinbaum ha puesto a SOMOS en el mapa electoral. Ahora todos se enteran de este nuevo partido y, aunque lo sucedido en el INE mina la confianza y la credibilidad, a SOMOS lo fortalece como una verdadera oposición naciente.

Cierto, se lesiona al sistema electoral. Nombrar a una nueva presidenta del INE en forma unilateral, solo con Morena y sin dialogar con la oposición, reafirmará que ella es la responsable de lo ocurrido. La Cámara de Diputados será quien opere el proceso.

Poner a una mujer representativa de la pluralidad, confiable, de prestigio e independiente para conducir el mayor proceso electoral tampoco parece ser una opción. Dejar a la sustituta de Taddei, Blanca Cruz, como presidenta provisional para conducir la elección de 2027 es otra posibilidad, que tampoco genera confianza, ya que era parte del equipo de Taddei. Poco a poco se destruye al INE y tendremos una elección complicada.

Tras la destrucción de los órganos autónomos y de los fideicomisos, la implementación de la sobrerrepresentación y el fin de la independencia del Poder Judicial, solo nos han dejado el voto para expresarnos. Hay que usarlo y hacerlo bien.

Con mayoría en el Congreso de la Unión y en el de la Ciudad de México se pueden frenar abusos, por lo menos los legales; se pueden fortalecer los órganos electorales para 2030, evitar el predialazo y el ataque a la propiedad privada. En fin, tu voto es el único instrumento que aún nos queda para impedir la impunidad y la corrupción.