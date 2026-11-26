La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 26 de noviembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 26 de noviembre desde el Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa podría posicionarse respecto a las movilizaciones que se registraron el 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Claudia Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 25 de noviembre?

En la conferencia de prensa anterior, la mandataria explicó qué ocurrió con las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, luego que se informó sobre un nuevo bloqueo.

La mandataria se posicionó a favor de los productores de café en Chiapas, quienes se manifiestan contra Nestlé por el bajo precio que ofrecen por el fruto.

La mandataria dijo estar a favor de los caficultores para que la empresa multinacional pague un precio justo por el producto.

Sheinbaum recogió la queja de los agricultores de café, quienes aseguran que reciben 43 pesos (2.22 dólares) por kilo de grano, mientras que el café en el supermercado alcanza los 580 pesos (29.95 dólares) por kilo.

En tanto, la mandataria confirmó que Inés Gómez Mont fue deportada a España desde Estados Unidos, pese a la petición de su gobierno para que sea entregada a la autoridades por los delitos que se le imputan.