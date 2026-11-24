La presidenta Claudia Sheinbaum prepara una regulación para los casinos digitales. Este martes confirmó que trabaja en una reforma a la Ley de Casinos para regular la operación de estas plataformas y su publicidad.

La mandataria reconoció que las casas de apuestas “son un problema” que puede provocar adicción entre niños y jóvenes. En casos extremos, las familias de las personas ludópatas deben asumir de manera indirecta las consecuencias económicas de las apuestas.

“Ha crecido mucho la apuesta digital; incluso Rosa Icela tiene una ley que no hemos enviado al Congreso. Lo voy a revisar ahora, porque la ley de casinos, que tiene que ver con apuestas, nunca consideró la parte electrónica de apuestas o de casinos digitales y es muy importante que se regule y que se regule también los anuncios”, dijo en la mañanera del 24 de noviembre.

Contó que durante el Mundial 2026 observó que la publicidad en las transmisiones de los partidos correspondía, en su mayoría, a casinos, por lo que los espectadores conocían nuevas formas de apostar desde sus dispositivos móviles.

“Es muy trascendente y sí está creciendo la ludopatía en el país. Es un problema de salud y adicción y económico para las familias porque alguien que se engancha en una apuesta y luego en otra y en otra y ya no tiene recursos y se vuelve un problema de finanzas para la familia”, criticó.

Brasil prohíbe las apuestas en línea

En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió los juegos de azar en línea a finales de septiembre de 2026, cerca de la primera vuelta de las elecciones, en las que se enfrentó a Jair Bolsonaro.

Los casinos digitales comenzaron a operar bajo una legalización publicada en 2018. Desde entonces, se señala a estas compañías como responsables de pérdidas en los ingresos familiares a causa de la adicción.

El mandatario brasileño defendió la medida al calificar a las plataformas de apuestas como un “cáncer” y considerar que era necesario “extirpar el tumor o nos mata”. Afirmó que varias personas se acercaron a él para contarle sus testimonios sobre la venta de pertenencias debido a los problemas con los juegos de azar.

“No permitiremos que las empresas de apuestas se lucren a costa de los ingresos y la vida de las familias brasileñas”, sentenció Lula da Silva en un mensaje difundido en X.

Luego de su anuncio, Lula da Silva estableció el 5 de octubre como fecha límite para que los apostadores retiraran sus fondos de las aplicaciones. Además, se restringió la posibilidad de realizar nuevos retiros.

Según informó la cadena Globo, los principales clubes recibieron mil 100 millones de reales brasileños (cerca de 212 millones de dólares) de las casas de apuestas deportivas en 2025, mientras que el sector recaudó 62 mil 500 millones de reales en el mismo periodo.