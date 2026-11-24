El Congreso aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y cuando se publique en el Diario Oficial se señalarán los sectores donde el pago electrónico será la única forma de cobro y se fijarán reglas y plazos de transición. Bien ejecutada, la transición del efectivo a pagos digitales es una de las palancas más directas que tiene México para crecer, porque formaliza la actividad económica, reduce costos de operar con efectivo y abre la puerta del crédito a millones de personas y negocios.

La ley parte de un diagnóstico compartido entre gobierno e industria: México tiene infraestructura de pagos y la usa poco. El Estudio Medios de Pago México 2025 de NTT Data, elaborado con AWS, Baker McKenzie y Lexia, revela que siete de cada diez pagos de personas que ya están dentro del sistema financiero aún se hacen sólo con billetes y monedas.

Ante la Cámara de Diputados, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, agregó: más de 95% de los mexicanos tiene al menos un celular, el país cuenta con la infraestructura para pagar con él y, aun así, 85% de las transacciones menores a 500 pesos se mantiene en efectivo.

El Banco de México sentó las bases de la inclusión financiera con CoDi y DiMo que permiten pagar y cobrar desde el celular. Sin embargo, el espacio para crecer es enorme: NTT Data encontró que apenas 5% de las personas ha pagado con CoDi y 4% con DiMo, pese a su amplio reconocimiento.

La otra barrera es la confianza: 62% de los bancarizados ha enfrentado algún intento de fraude. Por eso, las empresas deben simplificar la experiencia de pago y fortalecer sus protocolos de atención y prevención, para que pagar en digital sea un hábito y no un riesgo.

Para dimensionar el potencial de México, conviene mirar el caso de Brasil. Según el mismo estudio de NTT Data, en 2025 en México se procesaron por SPEI más de 4,500 millones de transacciones por más de 70 billones de pesos; en Brasil, en cambio, con Pix (su sistema oficial de pagos instantáneos y gratuitos) se realizaron 79,800 millones de operaciones, y en diciembre 148.3 millones de brasileños lo usaron al menos una vez, alrededor de 86% de su población adulta. Brasil mueve diez veces más transacciones que México y la mediana de pago es de 36 reales (aproximadamente 135 pesos), justo el segmento donde México todavía cobra en efectivo.

La ley faculta a Banxico para homologar la experiencia de uso de las apps financieras y exigir que los comercios con terminal punto de venta acepten también códigos QR. Brasil escaló Pix junto con un mecanismo especial de devolución ante fraudes dentro de la propia app. La lección para México es: la adopción masiva llega cuando el usuario sabe que, si algo sale mal, puede recuperar su dinero.

Para las Pymes, aceptar pagos digitales implica vender más. De acuerdo con un estudio de Financiera para el Bienestar y Concanaco, 29% de los comercios perdió al menos una venta en el último mes por no tener cobro digital. Para contrarrestarlo, la Secretaría de Economía habilitó a un millón de MiPymes, cuyas ventas con tarjeta crecieron 68% entre el primer mes de aceptación y el último periodo medido.

Los pagos digitales son la puerta de entrada al crédito. Únicamente 37.3% de los adultos tiene un crédito formal, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, y cada pago digital deja un registro de ingresos y gastos que hoy no existe para millones de trabajadores informales. Con historial, una institución puede medir riesgo en clientes que nunca pasaron por el buró. Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, presentó el programa México Paga Digital para facilitar el crédito a MiPymes donde se propuso que 30% de ellas tenga financiamiento para 2030. Más crédito significa más inversión, productividad y crecimiento.

Como socio tecnológico, NTT Data vislumbra que el reto no es tener tecnología, sino integrarla para modernizar plataformas, diseñar experiencias de uso sencillas, IA para detectar fraudes en tiempo real y construir modelos de riesgo. Un México que paga en digital es un país con más empresas formales, más clientes para el sistema financiero y una economía más productiva.

Tenemos el marco y los plazos; el resultado dependerá de la ejecución. Esta puede integrar a millones de negocios a la economía formal, para convertir a la digitalización de pagos en un motor de crecimiento para México.

“Un México que paga en digital es un país con más empresas formales, más clientes para el sistema financiero”.