Casi todos los ejecutivos con los que he conversado recientemente, están llevando a cabo pruebas piloto con inteligencia artificial en sus organizaciones. Mi recomendación siempre ha sido que no se preocupen por los pilotos que fracasan. Esos se cancelan, dejan una lección y la empresa sigue adelante. Deben preocuparse por los que salen bien.

Durante cinco años dirigí la unidad de consumo masivo de Softtek y vi muchos pilotos exitosos. Un modelo de pronóstico de demanda para una sola categoría, alimentado con datos que un equipo limpió a mano durante semanas. Un asistente para el área de servicio que respondía de maravilla porque cinco personas lo revisaban todos los días. Resultados impecables y felicitaciones en el comité. Después llegaba la pregunta que nadie quería contestar: ¿cómo lo llevamos a las otras cuarenta categorías, con los datos como realmente están y sin ese equipo cuidándolo?

Un piloto exitoso demuestra que la IA puede funcionar en condiciones que su empresa no tiene. Lo difícil empieza después, y casi nunca tiene que ver con el modelo.

Cualquier empresa puede contratar hoy un modelo IA de primer nivel. Lo que ese modelo no trae es el conocimiento de su operación, y ese conocimiento casi nunca está en un solo lugar. Cuando un cliente nuestro en Estados Unidos quiso implementar una solución de optimización, descubrió que la información para decidir vivía repartida entre la línea de producción y los sistemas administrativos. El conectarla es el trabajo previo sin el cual ninguna IA sirve.

Para mí, eso es la ingeniería de inteligencia: obtener el conocimiento institucional de donde sea que esté. En sistemas dispersos o en la cabeza de la gente y convertirlo en algo que se pueda usar todos los días, en producción y con alguien responsable del resultado. Es menos vistoso que hablar de agentes autónomos, pero es donde se decide si el retorno de la inversión existe.

Algo que todo ejecutivo debe entender, es el cambio de paradigma de los sistemas de inteligencia artificial, versus el software empresarial que hemos usado durante décadas. Una licencia de software suele costar lo mismo si se usa poco o mucho. Con IA generativa, el consumo crece con la adopción: cuanto más útil resulta, más consultas procesa y más cómputo consume. He visto a directores de finanzas sorprendidos de que el proyecto que mejor salió también fue el que más se pasó del presupuesto.

Hoy ningún director de finanzas ignora esa factura. Sin embargo, todavía resulta raro encontrar soluciones de IA diseñadas con ese principio económico desde el día uno. Usar el modelo más eficiente para cada tarea. Reservar los más potentes y costosos para donde realmente aportan valor, y medir cuánto cuesta cada resultado, no solo el gasto total. Esa disciplina también es ingeniería. Y cambia la forma de contratar asesoría: se trata de medir resultados, no horas trabajadas.

Cuando un ejecutivo me muestra hoy un piloto que salió bien, ya no pregunto qué tan preciso es el modelo. Pregunto qué sabe ese sistema de su negocio que no sepa el de su competencia, y cuánto va a costar cuando lo use toda la empresa. Casi nunca me contestan en la misma reunión. Me parece bien. Es la conversación que hay que tener antes de escalar, no después.

CEO Global de Softtek.