En los últimos años, buena parte de mi trabajo ha sido acompañar a empresas mexicanas que deciden vender, y con frecuencia terminan en manos de compradores del extranjero. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué México, y por qué ahora?

Primero, el mercado interno. México es un país de más de 133 millones de personas, una de las poblaciones más grandes del mundo. Y a diferencia de muchas economías desarrolladas que envejecen rápidamente, la nuestra sigue creciendo y es todavía joven: la edad mediana ronda los 30 años. El consumo, con altibajos, ha mostrado resiliencia y sigue avanzando en el mediano plazo, y para un comprador extranjero eso representa un mercado con espacio para expandirse durante décadas.

Segundo, el talento. México ofrece una mano de obra dispuesta a trabajar, con una cultura de esfuerzo genuina, y un acceso creciente a profesionales educados y ambiciosos que salen de nuestras universidades con ganas de salir adelante.

Y tercero, quizás el factor más determinante: la geografía. Colindamos con Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y podemos servirla de manera excepcionalmente competitiva en industrias que le son estratégicas. Ninguna otra economía combina cercanía, integración logística y costos como lo hace México.

Aunque el T-MEC se centró en 2026 en una fase de revisiones anuales que genera cierta incertidumbre, el consenso es que México quedará en mejor posición relativa que la mayoría de los países para comerciar con Norteamérica. Y en un entorno global marcado por tensiones comerciales y aranceles, México aparece como uno de los grandes ganadores: mientras las cadenas de suministro se reconfiguran para alejarse de China, nuestra permanencia en el bloque norteamericano nos vuelve el destino natural para quien quiere producir cerca del mercado estadounidense y venderle sin las barreras que enfrentan otros.

Los números acompañan esta lectura, aunque con matices. Según nuestro reporte mensual de fusiones y adquisiciones, el valor de las transacciones en México durante los primeros diez meses de 2026 superó los 15,200 millones de dólares, frente a unos 18,800 millones en el mismo periodo de 2025, una disminución cercana al 19%, aunque el mercado se mantiene activo, con 112 transacciones anunciadas y operaciones de gran tamaño. Y los ejemplos abundan: en 2026, la estadounidense Equifax acordó adquirir Círculo de Crédito, uno de los burós de crédito más importantes del país, en una operación de 750 millones de dólares.

Nada de esto significa que el panorama esté libre de nubes. Existe pesimismo justificado por la falta de crecimiento de la economía, por las recientes reformas judiciales que agregan incertidumbre, y por los persistentes retos de inseguridad. Sería deshonesto ignorarlos. De hecho, si México resolviera de fondo sus retos de Estado de derecho e inseguridad, el mercado podría ser mucho más grande. Estos factores no detienen la inversión por completo, la actividad sigue avanzando, pero sí frenan su velocidad y su volumen. Con un entorno más sólido, el interés extranjero que hoy ya es alto se traduciría en muchas más transacciones.

El interés extranjero por comprar en México no es una moda pasajera. Es el reconocimiento de una realidad estructural que llegó para quedarse. Y aunque el mercado de fusiones y adquisiciones todavía tiene mucho por crecer, la dirección es clara: cada vez más ojos en el mundo miran hacia acá.

Socio Director a cargo de Seale & Associates en México, banco de inversión con sede en Washington D.C. especializado en fusiones y adquisiciones.