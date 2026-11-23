Un recuento de la reunión trilateral entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia en Shenzhen, China, al concluir el Foro sobre Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Jueves 19 de noviembre de 2026. Trump aparece en escena. Camina sobre la alfombra de un salón majestuoso del Palacio de Kylin.

Señala al presidente ruso Vladímir Putin con su dedo índice y dice abiertamente frente a las cámaras de televisión: “Es mi amigo”.

Los europeos, boquiabiertos. El ucraniano Zelenski responde llamando a Putin nada más y nada menos que un asesino y un criminal de guerra.

La OTAN nos tranquiliza. Explica que no hay motivo para sorprenderse. Los poderosos “tienen que hablar y reunirse”.

Menos mal. El amigo de Trump tiene como principales aliados militares a Irán y a Corea del Norte.

Al primero le ha tirado más de 13 mil bombas en 40 días. Al segundo busca estrangularlo con un embargo económico total. “Dios nos cuide de dichosos amigos”, se lamenta el presidente de Polonia.

En el otro extremo del salón emerge Xi Jinping, el poderoso presidente chino que acaricia un mandato de 20 años. Sonriente, se acomoda junto a Trump.

No parece importarle el alboroto de los últimos quince días: las críticas por haber enviado 50 aviones de combate sobre Taiwán el 3 de noviembre ni el desdoro de Jensen Huang, director de Nvidia, quien el 8 de noviembre admitió haber mantenido una relación extramarital con la directora de una empresa acusada de contrabandear chips a China en franca violación a la prohibición impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Presente la sospecha de que ella operaba para el propio gobierno chino.

Finalmente, la esperada reunión del trío Estados Unidos-China-Rusia. Una hora y media conversando sobre cómo van a repartirse el banquete. El presidente canadiense advierte: “Si no estás en la mesa, estás en el menú”.

Al concluir, nos presentan su llamada ‘Declaración de Paz’, que es más bien un pacto al estilo Monroe en el que los tres líderes acuerdan no intervenir en sus respectivas decisiones ni zonas de influencia.

En lo comercial, trasciende que hablaron sobre el nuevo orden comercial:

¿Quién controla los microchips que programan a la inteligencia artificial?

¿Cómo se transmite información libremente a través de las fronteras? Las antiguas reglas del comercio internacional solo sirven para regular la exportación de papayas, elotes y bicicletas.

Lo que se comercia hoy no sabemos si son mercancías o servicios. ¿Qué es un microprocesador instalado en una tableta de un smartphone fabricado en Japón que envía cookies a los usuarios de Telcel?

China busca instalar inmensos centros de datos en el fondo del océano. Estados Unidos lo hará en el espacio con SpaceX y Starcloud. Las superpotencias hablan sobre energía, microcomponentes y flujos de información.

Las negociaciones comerciales son guerras de aranceles y restricciones a la importación de disprosio, terbio, samario y otras “tierras raras” que, aunque impronunciables, son vitales para los motores eléctricos de la industria automotriz y los vehículos voladores conocidos como eVTOLs. Trump demuele el sepulcro de David Ricardo, el padre del libre comercio.

Jinping excluye de la foto final a Putin y rescribe el epitafio con sus palabras predilectas: geopolítica y seguridad nacional.

El resto del mundo observa con resignación cómo estos dos monarcas instituyen las leyes del intercambio comercial con las que deberemos trabajar y vivir los demás.