Vicepresidente de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de COPARMEX

Cuando una pequeña empresa deja de abrir sus puertas, una familia pierde ingresos, sus trabajadores buscan otras alternativas, los proveedores dejan de vender y una comunidad pierde parte de su actividad económica. Por eso, hablar de la recuperación de Sinaloa exige mirar de cerca a quienes sostienen buena parte de su economía cotidiana: las micro, pequeñas y medianas empresas.

Desde septiembre de 2024, la crisis de seguridad ha puesto a prueba la capacidad de miles de negocios sinaloenses para mantenerse en operación. El deterioro no se limita a las cifras de actividad económica. Al segundo trimestre de 2026, Sinaloa registró 44 mil personas ocupadas menos que un año antes y la informalidad laboral aumentó de 46.6 a 49%. La pobreza laboral también creció, al pasar de 24.6 a 28.3% (INEGI, ENOE y medición de pobreza laboral, segundo trimestre de 2026).

Detrás de estos indicadores hay negocios que redujeron sus horarios, dejaron de contratar, aplazaron inversiones o tuvieron que cerrar. Para una gran empresa, una crisis puede significar posponer un proyecto; para una MiPyME, puede representar perder el patrimonio construido durante años. Su capacidad para resistir es menor y sus márgenes de operación suelen ser mucho más estrechos.

Por eso, necesitamos recuperar las condiciones para que los negocios vuelvan a operar con certidumbre. La seguridad es indispensable, pero también lo son el acceso al financiamiento, la simplificación de trámites, los incentivos para conservar empleos y las condiciones fiscales que permitan reinvertir.

Con esta visión, en COPARMEX, durante nuestra reciente visita a Sinaloa presentamos una propuesta de reactivación económica que coloca en el centro el fortalecimiento de las MiPyMEs. Entre sus medidas destaca un programa de formalización con incentivos reales, acceso preferente a compras de gobierno y esquemas de factoraje, además de una ventanilla única que reduzca los tiempos y costos para abrir o mantener un negocio.

Dicha propuesta es también resultado de la capacidad de diálogo y articulación del sector empresarial. Su construcción reunió a los cuatro Centros Empresariales de COPARMEX en Sinaloa, bajo el liderazgo de COPARMEX Nacional, y contó con la colaboración del Consejo Sinaloense de Empresarios. Esta coordinación refleja la convicción de que la recuperación del estado requiere una iniciativa privada unida, capaz de construir acuerdos, sumar capacidades y presentar una agenda común frente a los desafíos económicos y de seguridad que enfrenta Sinaloa.

Formalizar debe representar una oportunidad para acceder a financiamiento, ampliar mercados, contratar trabajadores con seguridad social y crecer. La formalidad necesita ofrecer beneficios concretos y trámites sencillos.

También proponemos alivios fiscales temporales para las empresas de comercio y servicios afectadas por la inseguridad, condicionados a conservar sus plantillas laborales, así como estímulos para los negocios que reabran o reinviertan después de un cierre. Cada empleo que se conserva evita que una familia pierda su fuente de ingreso y ayuda a mantener activa la economía local.

Pero recuperar a las MiPyMEs también exige mirar hacia adelante. Sinaloa tiene oportunidades para fortalecer su agroindustria, incorporar mayor valor a su producción y aprovechar el potencial de la manufactura y la construcción. Vincular a los pequeños proveedores con nuevas inversiones permitiría que el crecimiento llegue a más empresas y no se concentre únicamente en los grandes proyectos.

Nada de esto será suficiente si no recuperamos la seguridad. La extorsión y la incertidumbre afectan directamente la operación de los comercios y la decisión de invertir. Por ello, planteamos una mesa de seguridad con autoridades y representantes sociales, con seguimiento periódico y atención prioritaria a los delitos que más afectan a la población y a las actividades productivas.

La recuperación necesita, además, continuidad. Un Consejo de Reactivación Económica, con participación empresarial y gubernamental, y un tablero público de indicadores permitirían evaluar resultados, corregir medidas y evitar que los compromisos dependan de los cambios de administración.

Sinaloa necesita que ese crecimiento se refleje en negocios abiertos, empleos formales, mejores ingresos y comunidades con condiciones para desarrollarse.

Las MiPyMEs no pueden ser las últimas en recuperarse. Son una parte esencial de la solución. Reactivar Sinaloa comienza por devolverles la confianza y las condiciones para seguir haciendo lo que mejor saben hacer: trabajar, generar oportunidades y construir futuro.

#OpiniónCoparmex