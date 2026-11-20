¿Cuántas vidas podría cambiar una investigación que nunca sale del laboratorio? La pregunta encierra una de las contradicciones de nuestro sistema de salud. México cuenta con científicos capaces de encontrar respuestas a enfermedades complejas, desarrollar tecnologías y proponer nuevos modelos de atención. El problema comienza cuando necesitan recursos para dar el siguiente paso. A veces, el reconocimiento llega antes que el apoyo para continuar.

Esta semana, el Premio a la Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz volvió a mostrar el talento científico nacional. En su edición 42 reconoció seis investigaciones y otorgó una beca para una estancia académica en el extranjero. Detrás de cada proyecto hay años de trabajo, preguntas sin resolver y profesionales que han hecho de la ciencia una vocación.

Desde 1984, Roche México y la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) impulsan este galardón. Cada investigación ganadora recibe un estímulo de 250 mil pesos, un respaldo valioso para quienes buscan abrir nuevos caminos en la medicina.

Conocimiento que puede cambiar realidades

Entre los trabajos premiados destaca el de la doctora Ingris del Pilar Peláez Ballestas, del Hospital General de México, quien evaluó un modelo de atención reumatológica apoyado en telemedicina para comunidades mayas de Yucatán. Su investigación obtuvo el reconocimiento en Economía de la Salud, categoría incorporada este año.

Hay una enseñanza importante: innovar no siempre significa inventar un medicamento. También puede consistir en acercar servicios a quienes viven lejos de un hospital o encontrar alternativas que aprovechen mejor los recursos disponibles.

Otro reconocimiento correspondió al doctor Mauricio Castañón Arreola, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por desarrollar un biosensor con potencial para facilitar el diagnóstico de tuberculosis. Por su parte, la doctora Corina Diana Ceapă, del Instituto de Química de la UNAM, aportó conocimiento sobre resistencia bacteriana frente a diversos antibióticos.

Son investigaciones distintas, pero comparten una característica: buscan responder a problemas sanitarios concretos.

Aquí aparece una contradicción. Según datos del Banco Mundial, México destinó apenas 0.25% de su Producto Interno Bruto (PIB) a investigación y desarrollo en 2024. La cifra abarca todas las disciplinas, no solo medicina, pero permite dimensionar el desafío que enfrenta la comunidad científica.

Sería injusto exigir resultados comerciales inmediatos a quienes trabajan en investigación básica. Sus aportaciones pueden tardar décadas en traducirse en aplicaciones clínicas. Tampoco podemos conformarnos con entregar reconocimientos y esperar que los proyectos encuentren solos el camino.

¿Quién financia las siguientes etapas? ¿Cómo se vinculan universidades, hospitales, empresas y autoridades para aprovechar los hallazgos con potencial de aplicación?

Reconocer el talento es indispensable. Crear condiciones para que prospere constituye una responsabilidad mayor. México no puede darse el lujo de desperdiciar conocimiento que tanto trabajo cuesta producir.

México y Bélgica: cooperación con tareas pendientes

Otro acontecimiento abre una oportunidad para el sector farmacéutico. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el gobierno de Bélgica firmaron un memorándum de entendimiento para intercambiar información técnica, científica y regulatoria sobre medicamentos, vacunas y dispositivos médicos.

El acuerdo también contempla colaboración en farmacovigilancia, actividad indispensable para identificar y evaluar riesgos asociados con productos sanitarios.

Bélgica cuenta con una industria farmacéutica de relevancia internacional. Para México, fortalecer vínculos con sus autoridades puede favorecer el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades regulatorias.

Pero los acuerdos no producen resultados por el solo hecho de firmarse. Hará falta conocer qué proyectos se pondrán en marcha, quién dará seguimiento a los compromisos y cómo se evaluarán sus beneficios.

Conviene aclarar que la cooperación técnica no equivale al reconocimiento automático de registros sanitarios. Cada país conserva sus procedimientos y responsabilidades.

Nuestro país necesita una autoridad reguladora sólida, capaz de proteger a los pacientes sin convertirse en un obstáculo innecesario para la innovación. Ese equilibrio exige personal preparado, criterios científicos y procesos confiables.

Ahí deberá medirse el alcance de este acercamiento: en mejores capacidades institucionales y decisiones que beneficien a la población.

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