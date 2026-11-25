“Cuando una persona descubre que su vida tiene valor, que es amada, esperada y llamada a una tarea en el mundo, entonces nace la esperanza. Y la esperanza no es una ilusión ingenua: es una fuerza espiritual que sostiene la vida, incluso en los momentos más difíciles”, así describía el papa León XIV, parte de la misión de las instituciones educativas, en la audiencia con los ministros iberoamericanos que participaron del Encuentro de Alto Nivel Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación, celebrado en la Ciudad del Vaticano, el pasado mes de mayo.

La esperanza también estuvo presente en las palabras de la princesa de Asturias en la entrega de los premios que llevan su nombre en 2024, año en el que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) fue galardonada en materia de Cooperación Internacional.

En su discurso afirmó que “la OEI hace realidad lo que tantas veces escuchamos: que sólo la educación puede transformar sociedades, consolidar la democracia y promover el respeto a los derechos humanos. No sé si hay algo más esperanzador que eso”.

¿Qué sucederá con la esperanza que últimamente sale tanto al paso de nuestro trabajo y parece ser la solicitud que se nos hace como organismo emblemático de cooperación multilateral en Iberoamérica?

Ciertamente, tiene sentido que en una región cada vez más polarizada, con procesos sociales que hacen peligrar las democracias y transformaciones, como la digital, que requieren trabajos de artesanos que hagan brillar lo humano, la esperanza se convierta en la bandera ante la que se despierta el corazón de cada iberoamericano.

Qué honor ser un organismo al que se le asocie directamente esta causa y, por ello, propongo medir a través de esa lupa nuestra labor a lo largo de estos últimos ocho años: ¿cuál ha sido nuestra contribución en este tiempo?

Centrémonos en la educación superior, un área de trabajo que nació en 2018 en forma de dirección general y que en sí fue consecuencia de un sistema educativo que vivía bajo la esperanza de que las nuevas generaciones se beneficiasen de las mejoras educativas que prometía la educación superior.

Tras décadas de trabajo en los primeros niveles educativos, la etapa superior fue adquiriendo mayor peso, con un número de matrícula y de instituciones que crecía. Sin embargo, el aumento cuantitativo no necesariamente fue proporcional al cualitativo.

Hace ocho años realizamos un análisis que identificaba que en educación superior era necesario trabajar, entre otros, en la digitalización e internacionalización de nuestras universidades; en la armonización en los estándares de calidad —con la intención de facilitar los intercambios académicos y el reconocimiento de títulos— y el fomento del estudio de posgrado, en concreto de doctorado.

En materia de ciencia, resultaba relevante trabajar por la generación de información fiable y transparente —mejorando la creación de indicadores y fomentando la transferencia de conocimiento—, hacer a la sociedad conocedora y poseedora de la ciencia que se produce en sus países —promoviendo la divulgación científica—, crear redes que permitan el abordaje colaborativo de materias de trabajo global, apoyar la carrera investigadora y fomentar la investigación en temas cruciales para la región.

Ante esta situación, ¿cómo podíamos ser fuente de esperanza para la educación superior y la ciencia iberoamericana? Nuestra respuesta fue la estrategia Universidad Iberoamérica 2030, la cual buscaba construir un espacio compartido de educación superior e investigación que contribuya al progreso, bienestar y desarrollo de Iberoamérica, así como al cumplimiento de la Agenda 2030.

Tratando de traducir en nuestro actuar aquellas carencias que identificamos, desde la OEI decidimos recopilar y analizar datos para detectar tareas pendientes, generar alianzas y buscar colaborativamente formas innovadoras de atender la realidad que se situaba enfrente.

Una carencia importante de los sistemas de educación superior y ciencia se basaba en la falta de actuación cooperadora, la cual desde la OEI hemos impulsado siendo fieles a nuestra naturaleza: haciendo que la cooperación suceda entre los diferentes actores implicados.

En el ámbito de la educación superior, esto se ha materializado, por una parte, fortaleciendo los sistemas de calidad, en conjunto con las agencias y con las universidades con instrumentos específicos para ello, como ha sido con el sello Kalos Virtual Iberoamérica.

Además, se ha atendido a los procesos de digitalización de las instituciones, asentando ámbitos como la educación en línea y la formación de miles de docentes en competencias digitales e IA.

Por otra parte, hemos apoyado a las instituciones universitarias para atender desafíos sociales, lo que las ha convertido en laboratorios vivos en sí mismas, por ejemplo, en ámbitos como la sostenibilidad o la atención a las personas con discapacidad.

Finalmente, la internacionalización ha formado parte de nuestra agenda, a través de la oferta de becas de movilidad y estudios de doctorado en universidades de otro país iberoamericano —como las becas Paulo Freire Plus— o proyectos basados en la cooperación en materia de microcredenciales entre diferentes países.

Si hablamos de ciencia, hemos posicionado en la agenda regional temas cruciales como son la transición energética —con proyectos como Energytran— o el ámbito espacial —con la creación de la Red Iberoamericana de Agencias Espaciales—. Además, hemos centrado parte de los esfuerzos en el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología de Iberoamérica —con el programa FORCYT—, intensificando el trabajo en indicadores, en monitoreo y evaluación, siempre desde la óptica de la cooperación científica, el trabajo en red y la transferencia de conocimiento.

Finalmente, hemos promovido la divulgación científica a través del mayor evento en esa materia que se ha llevado a cabo en la región: la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s, poniendo especial énfasis en la promoción de vocaciones STEM, sobre todo entre las niñas y adolescentes, a través de proyectos específicos en la materia.

A pesar de todo ello, hay aún agenda pendiente y trabajo por hacer. Podríamos hablar de inteligencia artificial, de democratización de las capacidades de las universidades y los centros de investigación, de microcredenciales, de mejora en la cooperación científica, entre otros.

Pero la noticia en ese sentido es que no hay agenda que acabe, no hay ideal que alcanzar, sino realidades ante las que actuar de forma continua. Y así seguiremos haciendo desde la OEI.

Si parara a preguntarme por qué generaría esperanza el trabajo que he mencionado, intuiría que esta se hace presente allí donde se proyecta una sociedad formada de manera especializada y comprometida con el desarrollo de la realidad que vive, contando con la ayuda de una ciencia sólida, y que atiende a su contexto.

Si valorara si hemos cumplido con nuestra misión desde las lentes de la esperanza, diría que sí, que después de estos ocho años la educación superior y la ciencia en Iberoamérica han avanzado unos pasos más y que existen las bases necesarias para asegurar que lo seguirá haciendo.