Al hablar de las normas que conforman nuestro orden jurídico nacional, siempre debemos pensar en ellas como una aspiración y un destino, pues enmarcan un conjunto de conductas que el legislador ha identificado como lo que debe ser.

La realidad del país, muchas veces, no sólo supera con creces el marco jurídico y esa idealidad política sobre lo que debería ser la vida del país, sino que se impone y acaba por quebrantarlo en forma irremediable.

El viernes por la noche y a lo largo del fin de semana, vimos a través de la televisión y los medios electrónicos una serie de videos que reflejaban una realidad distante. Parecía que se trataba de ráfagas de artillería disparadas desde un helicóptero muy bien armado que sobrevolaba algún poblado de Irán o de Medio Oriente. Alguien podría haber supuesto, al inicio de las filmaciones, que se trataba de alguno de los enfrentamientos que tienen lugar en Ucrania o en Rusia, en donde el clima invernal empieza a cambiar el paisaje.

Con sorpresa pudimos ver que se trataba de un despliegue militar emprendido en nuestro propio territorio, en Guasave, Sinaloa. Gente corriendo para resguardar su vida e integridad en un estadio, con la certeza de que las ráfagas superaban los tiroteos acostumbrados en esa zona del país en la que el narco ha impuesto sus propias reglas de convivencia, su estilo de vida peligrosa, el imperio de su ley.

Lo ocurrido en Guasave llamó la atención del planeta entero. Noticieros de los Estados Unidos de América, de Europa y de Asia daban cuenta de esa escena, muy distinta de la que el mundo desea vivir. Los telediarios anunciaron un Estado de guerra que, en el fondo, eleva un nivel más la escala de violencia en la que el país ha sido percibido a lo largo de las últimas décadas.

Esta novedad supera por mucho el Estado del deber ser que enmarca nuestro orden constitucional. Los videos de Guasave, sin embargo, reflejan la realidad de un país que hoy, aparentemente, ha empezado a actuar de manera distinta; quizá México ha dejado de ser tierra de nadie.

Ha sido lamentable escuchar el parte de guerra y saber que más de veinte personas hayan perdido la vida. Honor a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad que participaron en el operativo y que, en la tarea de recuperar la tranquilidad que le ha sido arrebatada al pueblo de México, debieron entregar su propia vida.

El Estado idealizado de la vida nacional que contempla la Constitución y la ley nos concedería siempre algún punto de apoyo para criticar los modos en que el gobierno enfrenta a la delincuencia organizada; hacerlo constituiría un reclamo injusto y pusilánime contra quienes lucharon y alcanzaron el objetivo deseado en Guasave, Sinaloa.

Al revés. En esta ocasión debemos aplaudir la decisión que se ha tomado por recuperar la senda del deber. El Estado mexicano se encuentra muy por encima de los deseos inmorales del crimen organizado, y es deber de nuestro gobierno demostrar la superioridad bélica de nuestras organizaciones militares, como la incuestionable superioridad moral de quienes las integran y de la causa que defienden. El mensaje que recibe el mundo es contundente a favor de la consolidación del Estado de derecho: México debe hacer cumplir la ley y, sin desatender las causas que la originan, dejar de abrazar a la delincuencia.

El derecho no es prescindible, pero tiene un presupuesto que él mismo no puede producir: un mínimo de orden esencial sin el cual ninguna norma se puede cumplir. Cuando una familia debe tirarse al suelo en las gradas de un estadio porque afuera se dispara desde el aire, el debate sobre la proporcionalidad de la fuerza pública llega tarde. Antes de discutir los derechos, hay que garantizar que existan condiciones para ejercerlos.

El derecho constitucional nos enseña a exigir que todo acto de autoridad encuentre legitimación en el cauce que el propio texto y observancia de la Carta Magna confiere; pero un orden jurídico que renuncia a defender su propio presupuesto de existencia se convierte en un catálogo de buenas intenciones. No hay debido proceso, libertad de tránsito ni amparo posible en un territorio donde el poder lo ejerce quien dispara primero.

Por eso hay momentos en que el gobierno debe actuar aun cuando su proceder no encuentre plena legitimación en el orden jurídico. No lo hace por desprecio a la ley, lo hace porque la ley misma depende de que se restablezca aquello que el crimen organizado ha quebrantado: la gobernabilidad y el mínimo orden que hace posible la convivencia de los mexicanos.

Esa excepción a la que aquí nos referimos, desde luego, no es patente de corso, debe ser transitoria y estar orientada a restaurar la normalidad y rendir cuentas cuando el peligro haya pasado. El ejercicio ilegítimo de la fuerza pública, así sea que provenga del Estado, nos conduciría al mismo escenario de violencia, en manos de una institución del Estado que, bajo tal condición, acabaría siendo incluso más inmoral que aquella que supuso combatir.

Hoy el panorama es sombrío, y no hay motivo para negarlo. Las imágenes de Guasave dan cuenta de un país que todavía paga el costo de décadas de omisión. Pero dice la sabiduría popular que antes de que salga el sol, el firmamento se ve más oscuro. Ojalá que lo que vimos estos días, sea esa hora última de la noche, la más negra, y también la que anuncia el amanecer.