La presidenta Claudia Sheinbaum negó remover al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante su conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, luego de que surgieran rumores al respecto.

Al ser cuestionada sobre si García Harfuch permanecerá en su gabinete, Sheinbaum contestó: “No sé de dónde salió ese rumor”.

“Omar (García Harfuch) está en la Secretaría de Seguridad y si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí en la Secretaría de Seguridad. No, no hay ningún cambio en el Gabinete”, puntualizó la mandataria.

¿Qué dijo Sandra Cuevas sobre Harfuch y su papel como secretario de Seguridad?

Previamente, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pidió a la presidenta no remover de su cargo al titular de la SSPC.

“Presidenta, no pueden quitar de la Secretaría de Seguridad a quien será el próximo presidente de México (…) Omar García Harfuch ha encabezado las operaciones más relevantes contra el crimen organizado”, dijo Cuevas en un video, donde refirió que el secretario es alguien “brillante y leal” y pidió aclarar los rumores de su salida.

Además, la exalcaldesa de la Cuauhtémoc destacó el papel de García Harfuch en las acciones contra el crimen organizado y defendió la estrategia de seguridad que encabeza desde el Gobierno federal.

Este pronunciamiento se dio en medio de las versiones y cuestionamientos sobre un posible cambio de García Harfuch en su papel como secretario de Seguridad.

Omar García Harfuch fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México mientras Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno capitalina, en octubre de 2019 y hasta septiembre de 2023. En ese momento dejó su cargo para participar en el proceso interno de Morena, en busca de la candidatura de la jefatura de Gobierno. Sin embargo, fue seleccionada Clara Brugada.

Más adelante, en 2024, fue electo como senador por la Ciudad de México. Sin embargo, se unió al Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, quien fue electa como presidenta en dichas elecciones.