La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reconoce la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la cual se actualizan los precios estimados aplicables a la importación definitiva de vehículos usados, entre los que se encuentran tractocamiones, camiones y autobuses.

Esta medida representa un importante avance para combatir las prácticas de subvaluación en las operaciones de comercio exterior, fortalecer la recaudación fiscal, generar condiciones de competencia equitativa y contribuir al adecuado funcionamiento del mercado secundario de vehículos pesados en México.

La implementación de estos precios de referencia permitirá contar con parámetros objetivos para identificar operaciones de importación donde los valores declarados son artificialmente bajos y de esta manera el aplicar los mecanismos de control aduanero correspondientes. Con ello, se busca evitar distorsiones en el mercado secundario nacional de vehículos pesados usados, particularmente en el segmento de tractocamiones.

Esta medida adquiere especial relevancia ante el crecimiento acelerado de las importaciones de vehículos pesados usados registrado a partir de 2022. Mientras que en años anteriores se importaban al país alrededor de 8 mil unidades anuales, durante 2023 se importaron más de 20 mil vehículos y en 2024 la cifra alcanzó prácticamente las 30 mil unidades, lo que representa un crecimiento cercano al 300% respecto de los niveles observados previamente.

“Con esta medida se protegen empleos y derrama económica que genera la cadena de valor de la industria productora de vehículos carga y pasaje, ya que, con cifras a octubre, de cada 100 vehículos pesados vendidos en el territorio nacional, 52 unidades importadas usadas adicionales entran a México. Esta situación afecta también patrimonio de las pequeñas empresas transportistas y del denominado hombre-camión, quienes encuentran en sus vehículos no solamente una herramienta de trabajo, sino también uno de sus principales activos productivos y una fuente de capital para renovar sus unidades”, considero Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT.

La importación de vehículos usados en condiciones de subvaluación deteriora el valor comercial de las unidades nacionales, afecta el medio ambiente y la seguridad vial, al mismo tiempo que limita la capacidad de reinversión de los transportistas y genera condiciones desiguales frente a quienes participan en el mercado formal y cumplen con sus obligaciones fiscales y regulatorias.

La resolución, que entrará en vigor el 26 de noviembre de 2026, establece precios estimados en dólares estadounidenses, diferenciados por marca, modelo y antigüedad de los vehículos, así como valores de referencia para unidades que no se encuentren expresamente contempladas en los listados correspondientes.

Estos precios servirán como referencia para determinar las garantías que deberán otorgar los importadores cuando el valor declarado en aduana sea inferior al precio estimado por la autoridad, contribuyendo así a asegurar el pago de las contribuciones correspondientes. Los precios estimados son referencias para determinar las garantías aduaneras y combatir la subvaluación

En este sentido, Rogelio Arzate, destacó que “la publicación de estos precios estimados de referencia en aduanas representa un avance significativo para ordenar el mercado de vehículos pesados usados en México. No se trata de restringir el comercio, sino de asegurar que las importaciones se realicen bajo condiciones de legalidad, transparencia y competencia equitativa. Es fundamental proteger el patrimonio del hombre-camión y de los transportistas establecidos, cuyo vehículo constituye una herramienta de trabajo y un activo esencial para su actividad económica”.

ANPACT expresa su reconocimiento y agradecimiento al trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el secretario Édgar Amador Zamora, y particularmente a la gestión de la subsecretaría de Ingresos, al frente de Carlos Lerma Cotera, por su disposición al diálogo y compromiso para atender una problemática que afecta directamente a miles de transportistas mexicanos.

Asimismo, reconoce la participación y coordinación de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon, y de la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, quienes han contribuido a impulsar medidas orientadas a fortalecer el mercado interno, la competitividad y el desarrollo de la industria nacional.

ANPACT reitera que México requiere un mercado de vehículos pesados moderno, competitivo y transparente, en el que la importación de unidades usadas se realice bajo reglas claras, sin prácticas de subvaluación que afecten a los transportistas nacionales, la industria establecida y las cadenas de valor del sector.

Finalmente, ANPACT refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para impulsar políticas públicas que fortalezcan el autotransporte de carga y pasajeros, incentiven la renovación vehicular y protejan el patrimonio de quienes diariamente contribuyen al desarrollo económico y logístico de México.

Para más información consulte: Resolución publicada en el DOF del 25 de noviembre de 2026⁠.