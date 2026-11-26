Además del partido entre Eagles y Cowboys, la NFL tendrá otros dos encuentros este jueves: Bears vs. Lions y Chiefs vs. Bills. (Foto: AP/ Imagen generada con IA Gemini)

El futbol americano y el Día de Acción de Gracias tienen una relación que se remonta a casi un siglo en Estados Unidos. Cada cuarto jueves de noviembre, la NFL organiza una jornada especial con varios partidos que forman parte de las celebraciones familiares. Entre sus protagonistas habituales están los Dallas Cowboys, que este año se enfrentarán a sus rivales divisionales, los Philadelphia Eagles.

El encuentro corresponde a la Semana 12 de la temporada 2026, que comenzó con el partido entre Green Bay Packers y Los Angeles Rams, disputado el miércoles 25 de noviembre y que terminó con una victoria de los angelinos por 26-13.

Sin embargo, la cartelera de este jueves tiene un significado especial por Thanksgiving, pues incluye otros dos enfrentamientos: Chicago Bears vs. Detroit Lions y Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills; una jornada que inicia a las 12:00 de día y se extiende hasta la noche.

¿A qué hora es el juego de Eagles vs. Cowboys por el Día de Acción de Gracias?

El enfrentamiento entre Dallas y Philadelphia es uno de los partidos tradicionales de esta celebración. Aunque los encuentros de Thanksgiving tienen antecedentes desde el siglo XIX, la costumbre de incluir a los Cowboys comenzó en 1966, cuando el equipo recibió a Cleveland Browns. Desde entonces, Dallas se convirtió en uno de los anfitriones habituales de la jornada, junto con Detroit Lions, que inició esta tradición en 1934.

Este jueves, los Cowboys recibirán a los Eagles en el AT&T Stadium, en un partido que puede tener consecuencias importantes para sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.

Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026.

Jueves 26 de noviembre de 2026. Hora: 15:30 horas, tiempo del centro de México.

15:30 horas, tiempo del centro de México. Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Para Dallas, ganar no será suficiente si quiere cambiar el rumbo de su temporada: necesita comenzar a encadenar victorias. Una derrota ante Philadelphia complicaría todavía más sus posibilidades de llegar a la postemporada y podría acercarlo a quedarse fuera por tercer año consecutivo.

¿Dónde ver Eagles vs. Cowboys desde México? Canales de transmisión EN VIVO

El partido entre Philadelphia y Dallas será el único de los tres encuentros tradicionales de Thanksgiving que tendrá transmisión en televisión abierta para los aficionados en México.

Canal de transmisión: Canal 5.

Canal 5. Streaming: NLF Game Pass

Además, quienes prefieran ver el encuentro por internet también podrán hacerlo a través de ViX, mediante su servicio de streaming.

¿Cómo llegan Eagles vs. Cowboys a la Semana 12?

Los Dallas Cowboys llegan con la necesidad de encontrar regularidad. El equipo dirigido por Brian Schottenheimer ha tenido dificultades para conseguir victorias consecutivas, una situación que amenaza con dejarlo fuera de la pelea por un boleto a los playoffs.

El receptor CeeDee Lamb sabe que el resultado de este jueves puede marcar el rumbo de la campaña. El jugador suma 88 recepciones y mil 108 yardas recibidas, cifras que lo colocan entre los principales referentes ofensivos de la NFL. Sobre la importancia de ganar partidos consecutivos, declaró: “Para que entremos a los playoffs, tenemos que ganar partidos seguidos porque es lo que necesitamos hacer”.

Por su parte, los Eagles tampoco atraviesan su mejor momento. Los actuales bicampeones de la División Este de la Conferencia Nacional llegan después de conseguir una victoria sorpresiva frente a los Pittsburgh Steelers, resultado con el que pusieron fin a una racha adversa. Además, Philadelphia enfrenta el desafío de las bajas de Jalen Hurts y otros jugadores importantes.

A pesar de las dificultades, el corredor Saquon Barkley destacó la importancia de disputar este encuentro durante Thanksgiving y la oportunidad que representa enfrentarse a Dallas. Para ambos equipos, el partido será una prueba importante en sus aspiraciones de mantenerse en la competencia por la postemporada.

¿Qué otros partidos se juegan en el Día de Acción de Gracias en la NFL?

La jornada de Thanksgiving tendrá otros dos encuentros, uno antes y otro después del enfrentamiento entre Philadelphia y Dallas. Uno de ellos es protagonizado por Detroit Lions, quienes son parte de esta tradición desde 1934, cuando organizaron su primer partido de Acción de Gracias frente a Chicago Bears, equipo que también juega esta tarde.

Chicago Bears vs. Detroit Lions

Fecha: Jueves 26 de noviembre.

Hora: 12:00 horas.

Sede: Ford Field, Detroit.

Transmisión: NFL Game Pass

Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills

Fecha: Jueves 26 de noviembre.

Hora: 19:20 horas.

Sede: Highmark Stadium, Buffalo.

Transmisión: Streaming.

La actividad de la Semana 12 de la NFL continuará este viernes 27 de noviembre con otro enfrentamiento entre equipos que buscan mantenerse en la pelea: Pittsburgh Steelers recibirá a Denver Broncos a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.