Aaron Rodgers había anunciado su adiós del futbol americano cuando terminara la temporada 2026 con los Steelers. (Foto: Shutterstock, NFL)

La despedida de Aaron Rodgers de la NFL podría llegar antes de lo previsto. Los Pittsburgh Steelers anunciaron este miércoles 25 de noviembre la salida del mariscal de campo, horas después de que el jugador cuestionó públicamente el comportamiento y los métodos de trabajo del entrenador Mike McCarthy.

El cuatro veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL acusó al entrenador de quedarse dormido durante las reuniones, ausentarse de las sesiones de preparación y hasta confundir a los Steelers con los Green Bay Packers durante un partido de la temporada regular.

La ruptura entre Rodgers y McCarthy ocurre apenas 6 meses después de que el quarterback anunció que la temporada 2026 de la NFL sería la última de su carrera profesional, una decisión en la que influyó su reencuentro con el entrenador junto al que conquistó el Super Bowl XLV.

¿Qué dijo Aaron Rodgers contra el entrenador Mike McCarthy?

Después de que los Pittsburgh Steelers anunciaron que Aaron Rodgers no disputaría el partido contra los Denver Broncos, el mariscal de campo apareció este miércoles en The Pat McAfee Show, donde reveló las diferencias que mantenía con Mike McCarthy desde los campamentos de entrenamiento.

El quarterback relató una serie de acontecimientos que, desde su perspectiva, mostraban los problemas que existían dentro de la franquicia.

“El miércoles pasado estábamos en una reunión de quarterbacks. Mike llegó tarde, se sentó y, en menos de 10 minutos, comenzó a roncar”, recordó Rodgers.

De acuerdo con el jugador de 42 años, McCarthy despertó, movió sus papeles y volvió a quedarse dormido minutos después, antes de abandonar la sala como si nada hubiera sucedido.

Rodgers también señaló que el entrenador faltó a una reunión ofensiva el jueves, a una sesión de preparación el viernes y a otra reunión el sábado, antes del encuentro contra los Philadelphia Eagles.

De acuerdo con el quarterback, uno de los episodios que deterioró la confianza de los jugadores en McCarthy ocurrió durante el medio tiempo de aquel partido, cuando el entrenador confundió a los Steelers con su antiguo equipo y concluyó su mensaje en el vestuario con la frase: “Muy bien, 1, 2, 3, Packers”.

Los Steelers perdieron aquel encuentro por marcador de 19-16, resultado que representó su segunda derrota consecutiva de la temporada.

El veterano mariscal de campo aseguró que durante meses expresó sus inquietudes a McCarthy e incluso le recomendó establecer una mayor comunicación con los integrantes de la defensiva, pero el entrenador rechazó sus señalamientos y no realizó los cambios que Rodgers esperaba.

Aaron Rodgers Aaron Rodgers estuvo dos temporadas como mariscal de los Steelers de Pittsburgh (Foto: AP)

¿Por qué los Pittsburgh Steelers despidieron a Aaron Rodgers?

La polémica entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy salió a la luz después de que los Steelers anunciaron el martes que Mason Rudolph asumiría la titularidad para el encuentro del viernes 27 de noviembre contra los Denver Broncos.

Rodgers reveló que se enteró de la decisión por medio de su compañero Pat Freiermuth y no por el entrenador, pese a las conversaciones que ambos mantuvieron durante los días previos.

El quarterback también reconoció que solicitó cambios respecto a quién debía seleccionar las jugadas ofensivas y que planteó su salida de la organización en caso de que McCarthy decidiera retirarlo de la titularidad.

“Si intentas mandarme a la banca o no cambias la forma de dirigir las jugadas, entonces deberías liberarme”, expresó Rodgers.

De acuerdo con Ian Rapoport, periodista de NFL Network, los Steelers inicialmente contemplaban mantener al veterano mariscal de campo dentro de la organización, pero modificaron sus planes después de las declaraciones de Rodgers en The Pat McAfee Show.

Horas después de la entrevista, Pittsburgh confirmó mediante un breve comunicado la salida de Aaron Rodgers. Posteriormente, durante una conferencia de prensa, Mike McCarthy reconoció que él tomó la decisión de retirar al quarterback de la titularidad y calificó las exigencias del jugador como un ultimátum que excedía sus responsabilidades dentro del equipo.

¿Aaron Rodgers adelantará su retiro de la NFL?

El pasado 20 de mayo, Aaron Rodgers confirmó que la temporada 2026 sería la última de su carrera en la NFL, después de renovar por un año más con los Pittsburgh Steelers.

Rodgers reconoció en aquella ocasión que consideró retirarse tras la eliminación de Pittsburgh ante los Houston Texans en los playoffs de la temporada anterior y después de la salida del entrenador Mike Tomlin.

Sin embargo, las conversaciones con Mike McCarthy, el gerente general Omar Khan y su esposa lo convencieron de disputar un último año en la NFL.

El reencuentro con McCarthy representaba una oportunidad para despedirse junto al entrenador con quien compartió 13 temporadas en los Green Bay Packers y conquistó el Super Bowl XLV, precisamente ante los Pittsburgh Steelers.

El quarterback incluso manifestó su entusiasmo por reencontrarse con otros integrantes del cuerpo de entrenadores con los que coincidió durante su etapa en Green Bay.

Ahora, tras su salida de Pittsburgh, Rodgers deberá pasar por el sistema de waivers de la NFL. Si ninguna franquicia lo reclama, se convertirá en agente libre y tendrá la posibilidad de negociar con otro equipo.

Desde su llegada a la NFL en 2005, Rodgers disputó 274 partidos, registró 68 mil 515 yardas por pase y lanzó 543 pases de anotación. Además, conquistó un Super Bowl y obtuvo 4 premios MVP.

Aunque Aaron Rodgers anunció en mayo que se retiraría de la NFL al finalizar la temporada 2026, el quarterback aún no confirma si su salida de los Steelers marcará el final de su carrera profesional.