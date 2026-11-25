Inés Gómez Mont volvió a aparecer en redes sociales este miércoles 25 de noviembre, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que fue deportada de Estados Unidos a España.

A través de Instagram, Gómez Mont difundió una captura de pantalla de un mensaje enviado donde se mencionó la creación de un ‘Detector de Mentiras’ con inteligencia artificial. La herramienta, según explicó su creador, permite contrastar las versiones públicas sobre el caso con los documentos de su expediente judicial.

“Buenos días, Inés. Sigo de cerca tu caso y he creado un Detector de Mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante ChatGPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente”, se lee.

El mensaje también incluía un enlace con instrucciones para utilizar la herramienta y consultar documentos relacionados con el proceso legal de la conductora.

La propuesta consiste en comparar las declaraciones y versiones difundidas públicamente con la información contenida en el expediente. Sin embargo, no se trata de un mecanismo oficial de las autoridades ni de una resolución judicial en el caso de Inés Gómez Mont, quien se limitó a compartir la captura, sin añadir una declaración.

La reaparición ocurre después de que Inés Gómez Mont saliera de Estados Unidos luego de estar detenida durante aproximadamente tres semanas por problemas migratorios.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la deportación de Inés Gómez Mont?

Durante su conferencia matutina de este miércoles 25 de noviembre, Claudia Sheinbaum confirmó que Inés Gómez Mont fue enviada a España por las autoridades estadounidenses. Explicó que la presentadora habría ingresado a ese país con un pasaporte español, pues también cuenta con esa nacionalidad.

La mandataria señaló que México esperaba que Estados Unidos la entregara: “Ellos saben que hay una orden de aprehensión, y nosotros lo que pedimos en la relación es reciprocidad. Así como nosotros enviamos 94 delincuentes a Estados Unidos, pues pedimos reciprocidad”, expresó Sheinbaum.

La presidenta también anunció que enviará una nota diplomática al Gobierno estadounidense para solicitar una explicación sobre la decisión. Otro de los puntos que cuestionó fue el retiro de la ficha roja contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

“Nos interesa saber por qué se retira la ficha roja. Porque hay todas las pruebas de que ella se dedicaba a la factura falsa. Entonces, ¿por qué no se extraditó a México?”, cuestionó.

Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales tras ser deportada a España. (Foto: Cuartoscuro).

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont en México?

La Fiscalía General de la República investiga a Inés Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La investigación se relaciona con un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, durante 2016. De acuerdo con las indagatorias, empresas vinculadas con Álvarez Puga habrían obtenido contratos públicos para supuestamente proporcionar equipos de seguridad a centros penitenciarios federales. Sin embargo, los recursos terminaron en una red de compañías fantasma.

Las autoridades también investigan más de mil 400 operaciones bancarias que presuntamente se utilizaron para triangular y ocultar el origen del dinero. Según la información del expediente, al menos 18 millones de pesos habrían llegado a cuentas relacionadas con el matrimonio.