Denuncia anónima ‘destapó’ la investigación de la FGR contra Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont es acusada de liderar un red de lavado de dinero y desvío de recursos del erario (Foto: Cuartoscuro)

Una denuncia anónima fue la punta de la madeja que jaló la Fiscalía General de la República (FGR) para descubrir la red de lavado de dinero que presuntamente lideraba la conductora de televisión Inés Gómez Mont.

Según el expediente que integró la FGR contra Gómez Mont por delincuencia organizada –el cual fue consultado por El Financiero–, todo inició con la denuncia anónima presentada el 7 de noviembre de 2019, en la que se implica directamente a 10 personas físicas y al menos ocho morales, estas últimas declaradas jurídicamente como empresas fantasma.

Según la FGR, a través de estas empresas se desviaron, mediante triangulación de recursos, unos 2 mil 450 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ente encargado de las prisiones federales.

Entre las empresas fantasma identificadas por la FGR están Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, Rancel, Comcelint, Gupea, Modemo, Tecnología e Innovación Arromlop, así como Ingeniería y Arquitectura Tangamanga.

De esta última, refirió la FGR, de entre los múltiples movimientos financieros que tiene registrados, hay 12 retiros por la cantidad de 7 millones 395 mil pesos a favor de Inés Gómez Mont Arena.

¿Qué relación tienen los Monreal con el caso Gómez Mont?

Pero esa misma empresa registró 42 transferencias a cuentas en Banamex y Banorte, a nombre de Ricardo Monreal Pérez, por 2 millones 760 mil pesos; y tres más, por 300 mil pesos en conjunto, a una cuenta de BBVA Bancomer a nombre de Elda Catalina Monreal Pérez, candidata en 2024 a la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hermanos Monreal Pérez son hijos del diputado federal de Morena Ricardo Monreal Ávila. Las investigaciones de la FGR no explican el motivo de las transferencias de una empresa fantasma a los hijos del legislador, ni precisa si estas personas están bajo investigación.

Otra empresa es Gupea Construcciones, que al igual que en el caso anterior, entre sus múltiples movimientos 14 fueron a favor de Gómez Mont por 6 millones 348 mil 816 y tres más a favor de Ricardo Monreal Pérez, por 75 mil pesos.

Las investigaciones de la FGR determinaron que las empresas fantasma simularon operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, al tiempo que lavaban el dinero para garantizar ganancias privadas ilegales.

Derivado de las indagatorias, la FGR solicitó tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont, una por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos por defraudación fiscal equiparada.

Y es que estimó que adquirió comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas