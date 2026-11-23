Andrés García protegió a Luis Miguel en distintas ocasiones, en una de ellas golpeó a su papá Luisito Rey, contó Yoalnda Garza. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Andrés García intervino en más de una ocasión para defender a Luis Miguel y a su mamá, Marcela Basteri, de los presuntos malos tratos de Luisito Rey. Así lo recordó Yolanda Garza, amiga del actor, quien contó que llegó a golpear al padre de ‘El Sol’ y que incluso estuvo ‘cerca de matarlo’.

Durante una entrevista con Melo Montoya, la actriz y productora recordó algunos episodios de la convivencia entre García y la familia del cantante. De acuerdo con su relato, el protagonista de Tú o nadie no toleraba que Luisito Rey agrediera a las mujeres y decidió intervenir cuando presenció ese tipo de comportamientos.

Garza también explicó por qué Andrés García, amigo de Roberto Palazuelos, permitió que el papá de Luis Miguel se quedara en su casa, pese a los conflictos que tuvieron.

Luis Miguel tenía una relación cercana con Andrés García, a tal grado que lo llamaba “papá”, reveló Yolanda Garza. (Foto: Cuartoscuro.com)

¿Por qué Andrés García golpeó a Luisito Rey, papá de Luis Miguel?

En su conversación con Melo Montoya, Yolanda Garza describió a Luisito Rey como una persona agresiva, especialmente cuando consumía bebidas alcohólicas y otras sustancias.

“Fue una situación muy triste porque este señor, ya tomado y ya con el consumo hasta acá de cosas prohibidas, era muy agresivo, muy, muy agresivo”, recordó.

La entrevistada también explicó el carácter de Andrés García. Aunque reconoció que el actor podía enojarse cotidianamente, aseguró que nunca lo vio agredir físicamente a una mujer.

“Si había algo que Andrés no toleraba, es que golpearan a una mujer y más delante de la gente y este hombre sí lo hizo. Entonces sí lo puso en su lugar, sí lo golpeó (...) Se enteraba de que cacheteaba a Luismi e iba y le daba 20 al papá, Andrés estuvo a punto de matarlo (a Luis Rey)”, explicó durante la charla.

Según el testimonio de Yolanda Garza, Andrés García incluso consideró correr a Luisito Rey de su casa. Sin embargo, decidió no hacerlo para evitar que Marcela Basteri y sus hijos se quedaran sin un lugar donde vivir.

La famosa recordó las palabras que, según su versión, el actor le habría dicho al padre de Luis Miguel: “Y no te corro, hijo de tu madre, por ellos, porque no los voy a dejar ir a la calle”.

De acuerdo con Yolanda Garza, la relación de Andrés García con el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ era muy buena, lo llamaba “papá Andrés”, iba a Acapulco a visitarlo y con el tiempo se compró una casa en el puerto para estar cerca de él.

¿Cómo fue la relación de Andrés García y Luisito Rey?

La relación entre Andrés García y Luisito Rey pasó de la cercanía a los conflictos. El actor conoció a la familia de Luis Miguel cuando el cantante todavía era niño y se convirtió en una persona importante en sus primeros pasos dentro del medio artístico.

García ayudó a impulsar la carrera de ‘El Sol’ y, según contó en distintas entrevistas, desarrolló un vínculo muy cercano con él. Sin embargo, su convivencia con Luisito Rey se deterioró por las diferencias que tenía con la manera en que el padre manejaba la vida y la carrera del cantante.

En mayo de 2018, durante una entrevista para el programa Ventaneando, Andrés García describió a Luisito Rey como un hombre abusivo y aseguró que no trataba bien a su hijo.

“No le importaba nada. Se aprovechaba de todo lo que podía y no trataba bien a Luis Miguel, siguió adelante a pesar de todo”, declaró.

El actor también contó que llegó a intervenir cuando consideraba que el cantante recibía malos tratos. En una conversación con Lucía Méndez, explicó que esa situación fue precisamente uno de los motivos por los que comenzó a romper su relación con Luisito Rey.

“Con Micky fue muy bonita la relación, yo lo quería como un hijo”, recordó García. “De hecho casi lo crié porque su papá tenía tendencia a tratarlo mal y yo me metí en el medio y como vivíamos cerquita el uno del otro, pues yo intervenía y ahí es donde comienza a romper la relación mía con el papá de Micky”.

El actor también relató otro episodio que terminó en una pelea física con Luisito Rey, aunque en esa ocasión señaló que el motivo fue un desacuerdo económico durante un viaje a España.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para De primera mano, García contó que Luisito Rey le pidió viajar a ese país porque Luis Miguel quería verlo. Sin embargo, después de dos semanas de espera, el cantante llegó a decirle que no sabía que el actor se encontraba allá.

Cuando finalmente se reunieron, García le pidió a Luisito Rey que le cambiara un cheque porque se había quedado sin dinero. Según su relato, el padre de Luis Miguel se negó y la discusión terminó en golpes.

“Cámbiame mi cheque, mano. Total que se puso flamenco y le puse una zarandeada ahí mismo que hasta salió la abuela de Micky a decirme que lo soltara”, recordó.