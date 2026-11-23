Vadhir Derbez no se encuentra en México. Sus abogados dicen que la acusación de abuso sexual en su contra no está sustentada.

La Fiscalía de la Ciudad de México no se ha fabricado pruebas en el caso de presunto abuso sexual que involucra a Vadhir Derbez y pidió que el actor comparezca ante las autoridades con sus abogados, dijo Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales.

Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por presuntamente violar a una modelo estadounidense de 19 años, quien participó en la grabación de un video musical con el cantante.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante el último día de grabación del video, en un lugar en Coyoacán. La modelo denunció que el incidente ocurrió en un camerino.

La denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Derbez ha negado los señalamientos de violación y acusó que es un intento de extorsión.

“Me están pidiendo 350 mil dólares para no salir con la carpeta, para esconder todas estas cosas, cosas que fabricaron. Al yo no dar este dinero, empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la Fiscalía, alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva el pasado viernes 20 de noviembre.

Fiscalía CDMX dice que caso contra Vadhir Derbez está sustentado

Al respecto del caso, la fiscala Michelle Marisol Flores apuntó que la autoridad tiene la obligación de investigar “con perspectiva de género y con objetividad”. Asimismo, dijo que el caso de abuso sexual no se basa solo en un testimonio de una víctima, sino que se lleva a cabo una investigación.

“No hemos fabricado ni hemos inventado alguna de las pruebas con las que contamos. Aún así, le hacemos una invitación y más bien es nuestro deber requerirle su comparecencia al investigado por esos hechos, para que se presente junto con sus abogados”, puntualizó la fiscala en una entrevista con Radio Fórmula este lunes 23 de noviembre.

La funcionaria dijo que si el equipo legal de Vadhir Derbez tiene “los datos de prueba” que confirmen que no cometió abuso sexual contra la modelo, debe presentarlos para que sea descartado del caso.

Tras el incidente, la joven identificada con las siglas ‘S.E.S’ acudió ante las autoridades y recibió medidas cautelares en su favor.

La Fiscalía de la Ciudad de México cuenta con una orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez por este caso. El actor promovió un juicio de amparo que le fue concedido, por lo que enfrenta el proceso en libertad.