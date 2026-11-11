Abogados de Vadhir Derbez niegan que el actor esté prófugo: ‘No vive en la CDMX’

De acuerdo con los abogados de Vadhir Derbez, el actor desconoce que haya una segunda presunta acusación en su contra por el delito de violación. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Luego de que la Fiscalía de la CDMX confirmó que investiga a Vadhir Derbez por una presunta violación, los abogados del actor negaron que esté prófugo de la justicia y aseguraron que la orden de aprehensión en su contra quedó sin efectos tras obtener un amparo. Además, rechazaron las versiones sobre presuntas irregularidades en el procedimiento judicial.

La Fiscalía capitalina informó que intentó notificar a Vadhir Derbez en 6 domicilios distintos, pero no logró localizarlo. Ante esta situación, sus abogados explicaron que el actor no vive en la CDMX y que, según la defensa, no tiene obligación de comparecer hasta que un Tribunal Colegiado resuelva la revisión del amparo que obtuvo.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, representantes legales del actor, explicaron su situación jurídica, respondieron a los señalamientos sobre una posible segunda denuncia y hablaron de cómo Vadhir Derbez enfrenta la controversia.

¿Por qué los abogados de Vadhir Derbez niegan que esté prófugo?

Enrique González Casanova explicó que la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez quedó sin efectos después de que un juez federal concedió un amparo al actor. La resolución consideró que la orden no cumplía con los requisitos legales para su emisión.

El abogado aclaró que no se trata de un permiso temporal para evitar su detención, sino de una decisión judicial que revisó los argumentos utilizados para solicitar la captura.

“No hay ningún acto irregular porque no estamos hablando de que nos hayan dado una suspensión indefinida donde el señor Vadhir no se tenga que presentar”, explicó.

Sin embargo, la Fiscalía de la CDMX impugnó el amparo, por lo que otro tribunal deberá revisar la decisión y determinar si la mantiene o la revoca. Ante dicha situación, los abogados consideran que Derbez no debe comparecer ante las autoridades hasta que se resuelva el recurso.

La controversia también surgió después de que la Fiscalía informó que realizó 7 intentos de notificación en 6 domicilios distintos, sin conseguir localizar al actor. Ante estos señalamientos, González Casanova aseguró que Derbez no vive en la CDMX y cuestionó que las autoridades lo buscaran en lugares donde no reside.

Además, rechazó que permanezca fuera del país para evadir la investigación. Como ejemplo, mencionó que el actor regresó a México a finales de septiembre para grabar una campaña comercial, cuando ya estaba en curso el procedimiento relacionado con el amparo.

“Primero que nada, no puede estar sustraído porque no hay orden de aprehensión. Segundo, no puede estar sustraído porque está declarado inconstitucional”, afirmó.

Por ahora, la investigación por presunta violación continúa abierta. El amparo no significa que Derbez fuera declarado inocente, sino que la orden de captura fue cuestionada judicialmente y su situación permanece pendiente de una nueva resolución.

La Fiscalía de la CDMX había logrado obtener una orden de aprehensión sobre Vadhir Derbez. Sin embargo, esta quedó sin debido al amparo que consiguió el actor. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijeron los abogados sobre la segunda denuncia contra Derbez?

Además de la investigación por presunta violación que enfrenta en la CDMX, Vadhir Derbez fue señalado en una posible segunda denuncia por un presunto delito sexual.

El despacho Vega Mac Gregor Arellano, que representa a otra presunta víctima, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguimiento al caso, relacionado con un supuesto incidente ocurrido durante un viaje en crucero.

Sin embargo, Enrique González Casanova aseguró que la defensa de Derbez no recibió ninguna notificación sobre una segunda investigación y que únicamente tiene conocimiento del procedimiento iniciado por la Fiscalía de la CDMX.

“Pues yo nada más conozco una, o sea, no tenemos conocimiento de una segunda acusación. Ni de una segunda nada, ni siquiera de una segunda investigación”, declaró.

El abogado explicó que tampoco mantuvo comunicación con los representantes legales de la presunta denunciante y evitó confirmar las versiones sobre el supuesto incidente en el crucero.

Ante la posibilidad de que las autoridades inicien otro procedimiento, González Casanova señaló que esperarán información oficial antes de determinar las acciones legales correspondientes.

¿Cómo se encuentra Vadhir Derbez ante las acusaciones legales?

Enrique González Casanova también habló sobre cómo enfrenta Vadhir Derbez las acusaciones en su contra y aseguró que el actor mantiene una actitud positiva ante la situación judicial.

“Él se encuentra muy tranquilo, muy confiado en que todo ha salido como debe salir [...] y que se va a demostrar en todo momento su inocencia”, declaró.

El abogado también sostuvo que la controversia no afectó los compromisos profesionales de Derbez, pues las marcas con las que trabaja mantienen sus acuerdos y sus proyectos continúan.

Asimismo, confirmó que mantiene comunicación constante con Eugenio Derbez, padre del actor, sobre la situación que enfrenta su hijo.

Durante la entrevista, González Casanova también rechazó las acusaciones sobre una presunta compra de documentos de la investigación y explicó que, como representantes legales, tienen derecho a consultar el expediente.

“Nosotros no compramos carpetas, nosotros no hacemos actos de corrupción en ningún momento. Y más importante, si nosotros queremos tener acceso a la carpeta, nos las dan gratis por el medio de amparo”, afirmó.

Finalmente, González Casanova señaló que la defensa de Vadhir Derbez continuará con la investigación por un presunto intento de extorsión contra el actor. Aseguró que cuentan con mensajes de Instagram y WhatsApp que, según el abogado, podrían ayudar a identificar a los responsables.