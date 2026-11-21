Aficionados que acudieorn al partido entre Algodonderos y Venados tuvieron que refugiarse en los pasillos del estadio Kuroda Park, tras la balacera registrada en Guasave. (Foto: ChatGPT)

Tras la noche de terror que se vivió con la balacera en Guasave, Sinaloa, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) anunció la cancelación de toda la serie entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, luego de que el partido que ambos equipos disputaban la noche del viernes 20 de noviembre fuera suspendido.

La decisión se dio a conocer mediante un comunicado oficial este sábado 21 de noviembre e incluye los 3 encuentros programados para el fin de semana en el estadio Kuroda Park.

De acuerdo con la LMP, la cancelación respondió a las indicaciones de las autoridades municipales, con el objetivo de proteger la integridad de los jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y representantes de los medios de comunicación.

“En el Pacífico vivimos un béisbol por la paz. Para que el béisbol sea fiesta, primero hay que cuidar a las familias que llenan nuestros estadios. Hoy nos toca cuidarnos entre todos. Así volveremos pronto a encontrarnos en las gradas”, expresó la organización en el documento firmado por Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico.

La cancelación ocurrió después de que el primer partido de la serie fuera suspendido durante la parte alta de la tercera entrada, cuando se escucharon detonaciones de armas de fuego en Guasave.

Los jugadores abandonaron el terreno de juego, mientras los aficionados buscaron refugio en las gradas y los pasillos interiores del estadio.

Los hechos violentos se registraron durante un operativo de las fuerzas federales que culminó con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como líder criminal vinculado con la organización de los Beltrán Leyva. Hasta el momento, la LMP no informó si los encuentros cancelados serán reprogramados.

¿Qué ocurrió durante el partido entre Algodoneros y Venados en Guasave?

El partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán se desarrollaba sin contratiempos. Ambos equipos mantenían el marcador 0-0 en la parte alta de la tercera entrada, cuando el lanzador Víctor Buelna estaba por enfrentar al bateador Andrés Álvarez.

La actividad en el diamante se detuvo después de que se escucharon disparos en el exterior del Kuroda Park. Las imágenes de la transmisión captaron el momento en que los peloteros salieron apresuradamente del campo, al igual que los ampáyers.

Uno de los narradores explicó a la audiencia el motivo por el cual el encuentro no podía continuar.

“Se está suspendiendo (el juego). Hay una situación extradeportiva, de seguridad nacional”, explicó uno de los comentaristas durante la transmisión.

En las tribunas también se vivieron momentos de pánico. Diversos videos compartidos en redes sociales muestran a espectadores que se refugiaron detrás de los asientos, mientras otros buscaron llegar a los pasillos y túneles del inmueble para protegerse de las detonaciones.

“¡Agáchense! ¡Abajo! ¡No llores, agáchate!”, se escucha en una de las grabaciones, mientras los aficionados buscaban refugio.

Otras imágenes difundidas tras la suspensión del juego muestran a numerosos aficionados que permanecieron resguardados en las instalaciones del estadio. Algunos se acostaron en el piso como medida preventiva, mientras otros aguardaron de pie las instrucciones de las autoridades.

Tras el incidente, la Liga Mexicana del Pacífico señaló que la balacera tuvo lugar fuera del Kuroda Park y que la decisión de detener el encuentro buscó salvaguardar la integridad de los jugadores, trabajadores y aficionados que se encontraban en el estadio.

¿Qué se sabe del operativo contra ‘El Chapo Isidro’ en Guasave?

La noche del pasado viernes, Guasave registró una serie de hechos violentos que incluyeron enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos y establecimientos, entre ellos gasolineras.

Inicialmente, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron atacados por civiles armados, lo que provocó un enfrentamiento durante el despliegue de las fuerzas federales.

Posteriormente, la Defensa confirmó la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, durante un operativo coordinado entre elementos del Ejército mexicano y fuerzas especiales de la Guardia Nacional.

En el despliegue también fueron detenidos Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, identificado como segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, y José ‘N’, señalado como operador financiero del grupo criminal.

‘El Chapo Isidro’ figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

En México contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, mientras que Estados Unidos solicitaba su extradición por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país.