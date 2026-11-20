eL NFL Mexico City Game tiene más de 20 años de historia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, NFL).

La NFL vuelve a México con un nuevo partido de temporada regular para alimentar una historia que comenzó hace más de dos décadas con el primer encuentro oficial en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Y es que este regreso marca el sexto juego de temporada regular disputado en el país. Los 49ers de San Francisco y Vikings de Minnesota se ven las caras este domingo en la capital, pero antes recordamos los demás partidos oficiales que se han jugado en este emparrillado.

La NFL regresa a México. / LUCÍA FLORES (Lucía Flores)

NFL en México: Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers, 2005

El 2 de octubre de 2005, Arizona Cardinals derrotó 31-14 a San Francisco 49ers en el entonces llamado Estadio Azteca. El encuentro pasó a la historia como el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos y reunió a 103 mil 467 espectadores, una cifra récord para un juego de la liga en ese momento.

El quarterback Josh McCown lanzó para 385 yardas, la mejor marca de su carrera, y consiguió dos pases de anotación. El pateador Neil Rackers también tuvo una actuación destacada, con seis goles de campo. Aunque San Francisco consiguió dos anotaciones mediante balones sueltos recuperados por su defensiva, Arizona tomó el control del marcador.

Raiders vs Texans: El primer Monday Night Football fuera de EU, en 2016

La NFL regresó a México el 21 de noviembre de 2016 con un duelo entre Oakland Raiders y Houston Texans. Los Raiders se impusieron 27-20 en un encuentro que tuvo un significado especial: fue el primer Monday Night Football celebrado fuera de Estados Unidos.

Oakland remontó en el último cuarto gracias a dos pases de anotación de Derek Carr. Uno de ellos llegó después de una recepción y carrera de 75 yardas de Jamize Olawale, que empató el marcador. Después, Carr encontró a Amari Cooper con un envío de 35 yardas para darle la ventaja definitiva a su equipo. El partido reunió a más de 76 mil aficionados.

Patriots vs Raiders: La victoria de Nueva Inglaterra en 2017

El 19 de noviembre de 2017, el Estadio Azteca recibió nuevamente a los Raiders, esta vez frente a New England Patriots. El equipo de Tom Brady consiguió una victoria contundente por 33-8, ante 77 mil 357 espectadores.

Brady completó 30 de 37 envíos para 339 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción. El pateador Stephen Gostkowski también destacó al convertir cuatro goles de campo, incluido uno de 62 yardas, que estableció en ese entonces una marca para la franquicia de Nueva Inglaterra.

Oakland consiguió su única anotación hasta la parte final del encuentro, cuando Amari Cooper llegó a las diagonales. La conversión de dos puntos fue completada por Michael Crabtree.

Chiefs vs Chargers: Kansas City ganó en México en 2019

El 18 de noviembre de 2019, Kansas City Chiefs venció 24-17 a Los Angeles Chargers en otro Monday Night Football celebrado en el Estadio Azteca. La asistencia fue de 76 mil 252 personas.

La defensiva de Kansas City marcó la diferencia al interceptar cuatro veces al quarterback Philip Rivers. La última llegó en la zona de anotación, cuando Daniel Sorensen evitó que los Chargers consiguieran una oportunidad para empatar o tomar la ventaja en los instantes finales.

Patrick Mahomes reconoció el trabajo de sus compañeros: “Ellos ganaron el partido para nosotros”. El quarterback terminó con 182 yardas por pase, un touchdown y una intercepción.

49ers vs Cardinals: El último partido de NFL en México, en 2022

El encuentro más reciente de temporada regular en México se disputó el 21 de noviembre de 2022. San Francisco 49ers derrotó 38-10 a Arizona Cardinals en el Estadio Azteca, ante 78 mil 427 aficionados.

El partido también correspondió a Monday Night Football y cerró, hasta ese momento, la etapa de encuentros de temporada regular de la NFL en la capital mexicana ante las remodelaciones del inmueble para el Mundial 2026.

Lo que debes saber del próximo juego de CDMX en 2026: Fecha, horario y dónde ver

La NFL regresa el domingo 22 de noviembre de 2026 con el partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, correspondiente a la Semana 11. El encuentro comienza a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. La transmisión está disponible por Canal 5, ESPN y Disney+.

Minnesota llega con marca de 7-2 y San Francisco con 8-1. El duelo también pone frente a frente a la defensiva de los Vikings, que ocupa el primer lugar de la liga en puntos permitidos, y la ofensiva de los 49ers, líder en yardas totales por partido.

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de The Warning, banda integrada por las hermanas regiomontanas Dany, Pau y Ale Villarreal. Majo Aguilar interpretará el Himno Nacional mexicano y el grupo MXKA tendrá a su cargo el de Estados Unidos.

El sexto partido de temporada regular de NFL en México forma parte del acuerdo que contempla encuentros en la capital del país durante 2026, 2027 y 2028.