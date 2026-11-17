San Francisco y Minnesota juegan en el regreso de la NFL en México (Foto: Cuartoscuro, NFL).

La NFL vuelve a México con San Francisco 49ers ante Minnesota Vikings: el choque de una ofensiva capaz de convertir cualquier descuido en una jugada explosiva ante una defensiva que ha complicado la vida a sus rivales durante la temporada.

En este choque, especial para la afición mexicana, los 49ers quieren prolongar su buen momento después de una exhibición ofensiva ante Dallas, en tanto los Vikings aterrizan en este compromiso tras una contundente victoria sobre Green Bay.

¿Cómo llegan los 49ers al partido contra los Vikings?

San Francisco llega al encuentro con marca de 8-1 y como uno de los equipos más sólidos de la Conferencia Nacional. Su ofensiva promedia 31.2 puntos por partido, registra 6.66 yardas por jugada y tiene una tasa de éxito de 59.4%, cifras que la colocan entre las mejores de la NFL.

Su actuación más reciente fue una victoria de 46-40 sobre los Cowboys de Dallas. En ese partido, los Niners consiguieron 584 yardas totales, su mayor cantidad en un encuentro en 14 años, además de tres touchdowns en jugadas de al menos 65 yardas.

Brock Purdy fue protagonista de una actuación explosiva, especialmente por su capacidad para extender las jugadas. Sumó 135 yardas por pase después de escapar de la presión, incluidas 74 en una conexión con Christian McCaffrey.

Sin embargo, Kyle Shanahan identificó aspectos por corregir. San Francisco permitió cinco capturas y cometió castigos antes de centrar el balón. El entrenador advirtió que el marcador ante Dallas no debe ocultar los errores que podrían pesar frente a Minnesota.

¿Cómo llegan los Vikings de Minnesota?

Minnesota presenta un récord de 7-2 y comparte el liderato de la División Norte de la NFC con Detroit y Chicago. Su principal fortaleza está en una defensiva que destaca por su presión al quarterback y su capacidad para provocar pérdidas de balón.

Los Vikings vienen de derrotar 30-10 a los Packers de Green Bay. En ese compromiso consiguieron ocho capturas y recuperaron cuatro balones, una demostración del trabajo coordinado por el entrenador defensivo Brian Flores.

El equipo también recibió una noticia importante con el regreso de Kirk Cousins, quien volvió a Minnesota después de su paso por Las Vegas Raiders. El quarterback completó 21 de 31 pases para 207 yardas y dos touchdowns en su primer partido de regreso.

Su actuación no tuvo grandes cifras, pero aportó estabilidad a una ofensiva que necesitaba respaldo. Kevin O’Connell destacó en conferencia su aplomo, liderazgo y capacidad para adaptarse al plan de juego.

49ers vs. Vikings en México: Fecha, horario y dónde ver el juego de NFL en CDMX

El partido corresponde a la Semana 11 de la temporada regular 2026 y se disputa el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, de la Ciudad de México.

El encuentro inicia a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, como parte de la cartelera de Sunday Night Football. Se trata del regreso de la NFL al país después de tres años sin partidos de temporada regular. Se podrá ver mediante Canal 5, ESPN y Disney+.

Partido : 49ers vs. Vikings

: 49ers vs. Vikings Instancia : Semana 11 de la NFL

: Semana 11 de la NFL Fecha : Domingo 22 de noviembre de 2026

: Domingo 22 de noviembre de 2026 Sede : Estadio Banorte, CDMX

: Estadio Banorte, CDMX Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+

Para Levi Drake Rodríguez, tackle defensivo de Minnesota, la visita también tiene un significado personal: sus antepasados emigraron de México hace tres generaciones. El jugador expresó su entusiasmo por conocer el país y acercarse a sus raíces durante la estancia del equipo.