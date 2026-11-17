Víctor ‘Paletas’ Álvarez, hermano del 'Canelo', fue vinculado con el presunto líder de 'Los Rs' por una fotografía que se tomó en el restaurante Mochomos. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT, redes sociales)

Víctor ‘Paletas’ Álvarez, hermano del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, explicó las circunstancias en las que se tomó una fotografía en la que aparecen personas presuntamente relacionadas con Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La imagen circuló en redes sociales después de un operativo realizado el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea, ubicado en Zapopan, Jalisco, donde las autoridades detuvieron a 19 personas, entre ellas al presunto líder de ‘Los Rs’.

Ante los señalamientos, Víctor Álvarez publicó un video para explicar el origen de la fotografía, negó haber cometido algún delito y pidió que dejaran de relacionarlo constantemente con su hermano ‘Canelo’. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre aparece relacionado con un caso judicial.

¿Quién es Víctor ‘Paletas’ Álvarez, hermano de ‘Canelo’?

Víctor Álvarez Barragán es uno de los 7 hermanos del campeón mundial de boxeo Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Ambos crecieron en Jalisco, en una familia dedicada a la venta de paletas y helados.

Precisamente, el apodo de ‘El Paletas’ tiene su origen en ese negocio familiar, en el que varios de los hermanos trabajaron durante su juventud, antes de que Saúl se convirtiera en una de las principales figuras del boxeo.

Al igual que otros integrantes de su familia, Víctor decidió probar suerte sobre el cuadrilátero. Su trayectoria profesional fue breve, con un registro de 2 peleas y 2 derrotas, por lo que no continuó su carrera como pugilista.

En junio de 2008 participó en una función de boxeo en Jalisco junto con sus hermanos, quienes establecieron un récord Guinness por el mayor número de hermanos que participaron en una misma velada de box.

Después de abandonar el boxeo, Víctor se dedicó al negocio de los automóviles. Actualmente, está relacionado con Alvarez Exotics, un establecimiento de compraventa y cuidado automotriz ubicado en Zapopan.

¿Qué dijo Víctor Álvarez sobre su fotografía con ‘El R2’?

La fotografía en la que aparece Víctor ‘El Paletas’ Álvarez fue difundida por la cuenta Equis 727 en la red social X, después de la detención de Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, presunto líder de ‘Los Rs’, una célula vinculada con el CJNG.

En la publicación se afirmó que varias personas de la imagen estaban entre los detenidos durante el operativo en el restaurante Sabea, donde incluso fueron detenidos integrantes de la banda Los Arras.

Ante esta situación, el exboxeador respondió mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de Alvarez Exotics, donde explicó que acostumbra tomarse fotografías con las personas que lo reconocen.

“Quería tocarles algún un tema que anda muy sonado. Una foto que para mí pues no tiene relevancia. Me da risa porque en sí en sí para mí no tiene relevancia esa foto. ¿Por qué? Porque me tomo fotos con todo el mundo. Mucha gente me pide fotos y me las tomo y no les voy a negar”.

Víctor aseguró que el encuentro ocurrió tiempo atrás en el restaurante Mochomos y no en Sabea. También reconoció que conocía a algunas de las personas presentes:

“Sí estaban dos o tres conocidos ahí. Yo estaba en el restaurante Mochomos y hace tiempo, no fue reciente. Yo iba pasando y y ellos me pidieron una foto, uno de ellos estaba cumpliendo años y me dijo que si me podía tomar una foto con ellos”.

Fuentes consultadas por El Financiero señalaron que la fotografía habría sido encontrada en el teléfono de una de las personas detenidas.

Álvarez sostuvo que algunos de sus conocidos ya recuperaron la libertad y rechazó que aparecer en una fotografía constituya un delito. También aseguró que no tenía motivos para ocultarse.

¿Por qué Víctor ‘Paletas’ Álvarez pidió no relacionarlo con ‘Canelo’?

En el mismo video, Víctor manifestó su inconformidad porque las publicaciones sobre su vida personal lo relacionan constantemente con su hermano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien recientemente venció a Christian Mbilli para obtener el título supermediano del CMB.

Víctor explicó que lleva una vida separada de la de ‘Canelo’ y sus otros hermanos, a quienes, según dijo, casi no ve:

“Soy un una persona común como todos. No sé por qué se ensañan a estar dice y dice y dice que el hermano de fulano. Yo tengo nombre propio, me llamo Víctor Álvarez y me dicen ‘Paletas’ para el que no lo sepa”.

También defendió su actividad empresarial y aseguró que sus ingresos provienen de su propio trabajo, sin depender económicamente de su familia.

“Canelo es Canelo. Yo soy yo. Todos los demás son ellos. Para empezar, ni Canelo ni nadie me ha regalado nada, ni me ha dado nada”.

Víctor 'Paletas' Álvarez sufrió un secuestro en 2018 donde 'El Canelo' intervino en las negociaciones. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

¿Qué antecedentes judiciales tiene Víctor ‘Paletas’ Álvarez en Jalisco?

En 2012, Víctor Álvarez fue relacionado con 2 casos que investigaron las autoridades de Jalisco, uno por la posesión de cargadores de armas de fuego y otro por el homicidio de un joven de 19 años.

En febrero de aquel año, elementos de seguridad revisaron un vehículo relacionado con el hermano de ‘Canelo’ y encontraron cargadores de armas de fuego. Posteriormente, las autoridades determinaron que pertenecían a un escolta y que no existía delito que perseguir.

Meses después, Víctor fue señalado por su presunta participación en el homicidio de Enrique Gama Partida, de 19 años, ocurrido el 10 de noviembre de 2012 en el municipio de Juanacatlán, Jalisco.

La entonces Procuraduría General de Justicia de Jalisco buscó a Víctor Álvarez para que declarara sobre el homicidio. Las autoridades incluso solicitaron su localización en otros estados del país.

El exboxeador reconoció que estuvo presente cuando ocurrió el crimen, pero negó haber disparado y rechazó las acusaciones en su contra.

¿Cómo fue el secuestro de Víctor Álvarez que involucró a ‘Canelo’?

En diciembre de 2018, Víctor Álvarez fue secuestrado en Jalisco después de retirar aproximadamente 200 mil pesos de un banco. Durante una entrevista en el podcast La Mafia, relató que los delincuentes lo golpearon, lo ataron y lo encerraron en la cajuela de un automóvil.

Los secuestradores descubrieron su parentesco con ‘Canelo’ al encontrar fotografías de ambos. El campeón mundial se encontraba en Nueva York, donde se preparaba para enfrentar a Rocky Fielding, cuando recibió la noticia.

Saúl Álvarez intervino en las negociaciones para conseguir la liberación de su hermano. Los delincuentes inicialmente exigieron millones de dólares, pero, según Víctor, se acordó una cantidad de 500 mil, sin precisar la moneda.

Después de aproximadamente 72 horas de cautiverio, Víctor fue liberado cerca de la V Región Militar, en Jalisco.

Ahora, Víctor Álvarez negó cualquier relación con las actividades delictivas atribuidas a Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, detenido tras una fiesta de más de 20 horas en el restaurante Sabea.