Los resultados e inversiones trimestrales son datos que se siguen de manera automática en el sector financiero, pero en el caso de Banamex, hoy representan una apuesta de vida y de legado para las próximas generaciones de la familia Chico Pardo.

Banamex que hoy tiene como presidente a Fernando Chico Pardo y a Edgardo de Rincón como director, ha logrado conformar no sólo una mancuerna exitosa, no solo de trabajo, sino también en temas tan importantes como es el valor y el cuidado de la familia, que incluye desde luego a los equipos de trabajo.

Por eso, importante el mensaje de cierre de año de Chico Pardo, en donde reconoce que la adquisición y los planes de Banamex, que hay que decir son muchos y en diferentes áreas, no están pensados en los resultados de los próximos trimestres, sino que es el comienzo de una nueva era y un legado que espera que las próximas generaciones lo hagan crecer.

La decisión que tomó hace menos de un año, junto con sus hijos, de adquirir una participación en uno de los bancos más emblemáticos del país y comprometerse con su transformación durante las próximas décadas, es quizás el mayor desafío de su carrera profesional, esto después de más de cinco décadas construyendo empresas, pero también es una oportunidad que, considera, difícilmente volverá a presentarse.

No llegó para administrar una institución con 142 años de historia, sino para escribir el siguiente capítulo. Y aquí hay un elemento que vale la pena subrayar: no se trata solamente de una inversión personal, sino de un proyecto familiar que comparte con sus hijos y que, por sus propias palabras, está pensado para trascender generaciones. Incluso reconoció que probablemente él ya no estará para ver todo lo que pretende construir, pero su familia sí.

La apuesta tiene dimensiones importantes y están enfocados ahora, en concretar cinco tareas específicas. Lo que está claro es que Chico Pardo quiere un banco mexicano, independiente, competitivo y capaz de recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo. Para ello hay cinco prioridades: concluir la separación de Citi, crecer con disciplina, reconstruir la banca corporativa y de inversión, donde esta la ponen en marcha en enero, acelerar la transformación tecnológica y, quizá lo más importante, recuperar el orgullo y compromiso de quienes trabajan en la institución, desde luego, ambos directivos tienen claro, el centro es el cliente.

Particularmente ambiciosa es la apuesta digital, porque buscan ser el primer banco nativo de inteligencia artificial en América, y la competencia a prepararse porque no escatimarán recursos ni inversiones.

Los números les dan la razón. Del Rincón precisó que son más de 10 millones de clientes digitales activos, más de 95 por ciento de las transacciones en canales no asistidos y una nueva plataforma de inversiones que permite acceder a fondos, pagarés, Afore, acciones y ETF desde el celular.

Chico Pardo no pudo dejar más claro la dimensión de esta apuesta: nadie realiza la inversión más importante de su carrera para conservar lo que ya existe, la hace porque cree en lo que puede construir. Y en Banamex, su apuesta no termina con él: también está en manos de sus hijos. Esta nueva era, apenas inicia.

Gas LP, seguridad e inversión, una tarea compartida

La seguridad en la distribución de gas LP en México está entrando en una etapa en la que gobierno e iniciativa privada tendrán que trabajar de manera más coordinada y es que la prevención de accidentes no puede limitarse a nuevas obligaciones para las empresas, sino que debe acompañarse de inversiones, financiamiento y reglas claras para un sector que llega a millones de hogares y negocios.

Durante el panel Seguridad Industrial: Prevención y Respuesta en GLP, moderado por Atzayaelh Torres, coeditor de Economía de El Financiero, quedó claro que uno de los principales desafíos es lograr que la regulación y la realidad económica de las empresas avancen al mismo ritmo.

(Fotoarte El Financiero)

En el encuentro participaron Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia; Rocío Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y Juan Manuel López, vicepresidente del Comité de Normatividad Técnica de AMEXGAS.

El tema cobra relevancia ante las nuevas disposiciones de seguridad para el sector, entre ellas la NOM-EM-009-ASEA-2025, relacionada con el transporte y distribución de gas LP, que refuerza la necesidad de revisar las condiciones de operación, mantenimiento y prevención de riesgos.

Pero lo interesante es que la discusión también se encaminó en la posibilidad de trabajar con la Secretaría de Hacienda en esquemas fiscales y de financiamiento, incluido el tratamiento del ISR, para facilitar inversiones y establecer reglas claras de reinversión, en donde Abreu estará impulsando diversos temas que interesan a toda la industria.

Otro punto que merece atención es la responsabilidad de los consumidores, y es por ejemplo, en el tema de los tanques estacionarios instalados en viviendas y establecimientos comerciales que requieren revisiones periódicas, mantenimiento y condiciones adecuadas de operación, es claro que en el tema de la prevención todos deben participar.

Eso sí, en el encuentro quedó claro que en temas energéticos la coordinación entre autoridades, legisladores y empresarios será determinante para que se trabaje de forma ordenada en temas como el mercado de gas LP, de modo que la seguridad sea una prioridad. Pero también será importante para los empresarios tener las condiciones regulatorias y fiscales adecuadas. Sin duda, un diálogo necesario.

La rectificación en la minería

El fin de los “abrazos, no balazos” es la rectificación más evidente del actual gobierno de Claudia Sheinbaum respecto al de su predecesor, aunque hay otras áreas donde se está viendo ese redireccionamiento, donde una de ellas es la minería.

Y es que hay que recordar que en la administración de Andrés Manuel López Obrador, se aprobó la Ley de Minería la cual redujo la vigencia de las concesiones; “expropió” el litio; dejó al Servicio Geológico Mexicano la exclusividad para la exploración geológica, además de establecer una regulación más estricta que ha resultado inoperable para el propio gobierno.

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La fobia a la minería llevó a que no se autorizara un solo permiso de nuevas mineras y ni siquiera de continuidad de operación de mineras existentes, lo cual comprometió esas operaciones. Todavía al final de la administración de López Obrador quedó pendiente de aprobar la prohibición de la minería a cielo abierto.

Afortunadamente, en la administración de Claudia Sheinbaum se empezaron a liberar permisos, pasando de alrededor de 180 permisos pendientes a quedar solo entre diez y quince; resolviéndose 74 trámites medioambientales correspondientes a 48 unidades mineras, con una inversión asociada que suma 5,418 millones de dólares.

Aunque el mayor reto ahora es avanzar en la exploración minera, porque antes de la aprobación de la Ley, los privados invertían alrededor de mil millones de dólares en exploración, pero al quedar en exclusividad del Servicio Geológico Mexicano (SGM), con el presupuesto que tiene puede, en el mejor de los casos, explorar el 10 por ciento, por lo que se necesita de la iniciativa privada en algún esquema donde el Estado tenga alguna participación para que sea sostenible, rentable y conveniente para todos, porque se ve muy lejano que el SGM multiplique por diez su presupuesto anual.

El tema fue comentado ante miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que dirige Jesús Campos López, y en donde la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía que tiene al frente a Fernando Aboitiz, espera que haya cambios, entre ellos con la Exportadora de Sal (ESSA), que es una de las mayores minas de ese mineral en el mundo, que podría generar productos para las industrias farmacéutica y de alta tecnología. Cabe señalar que en este último, ya se están fabricando baterías de iones de sodio, con varias ventajas sobre las de litio. Estemos pendientes.

GNP Seguros, de aniversario

(Fotoarte El Financiero)

Es una de las aseguradoras más emblemáticas del país y cumple 125 años de operar, más allá de estar su nombre en los principales recintos del país, en este tiempo dentro del sector financiero, ocupa el 12.6 por ciento del mercado nacional y se mantiene firme en el segmento de gastos médicos mayores y seguro de autos.

Al frente se encuentra Jesús Martínez, quien durante su mando ha mantenido la solvencia de la aseguradora de 4 veces lo que establece la ley, y también ha estado cerca de los mexicanos en todos estos años que ha operado de forma ininterrumpida en el país.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.