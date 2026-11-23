En las últimas semanas ha pasado de todo en el mundo tecnológico y financiero y todos lo hemos padecido de manera directa o indirecta; desde caídas de plataformas, problemas operativos, ataques cibernéticos y vulneraciones a sistemas que, hasta hace poco, parecían prácticamente intocables.

Victoria Rodríguez Ceja (Especial)

Y aunque no todo está relacionado, la coincidencia de tantos incidentes empieza a preocupar incluso a los directivos de los grandes bancos globales, quienes tienen a todos los equipos atentos a lo que está sucediendo.

Y es que, el comentario al consultar a uno de ellos fue muy gráfico: nadie se salva de las caídas de sistemas, porque cada vez que se hace un cambio tecnológico, por más que se planee y se tengan todos los cuidados, algo puede fallar. Una cosa son esas fallas y otra los ataques deliberados, pero ambos pueden terminar afectando a empresas, instituciones y, por supuesto, a los clientes.

En Estados Unidos el asunto llegó al FBI, el presidente Donald Trump confirmó que el Centro Nacional de Información Criminal de esa agencia fue objeto de un ataque. No hay que perder de vista que se trata de una base de datos utilizada por autoridades policiales de distintos niveles.

Y por eso, vale la pena seguir de cerca lo que sucede en nuestro país, ya que tampoco estamos para confiarnos. La información sobre ataques cibernéticos confirmados es un dato que empresas y sistema financiero se niegan a reconocer; ahí esta el de Aeroméxico que tardó en aceptar, la caída de Ticketmaster este viernes o las fallas ayer de Delta. En el sistema financiero mexicano, al menos hay datos oficiales y el más importante está en los registros de Banco de México, que lleva Victoria Rodríguez Ceja, y que permiten seguir los incidentes reportados desde 2019.

Al cierre de septiembre de este año ya se contabilizaban 13 incidentes cibernéticos en el sistema financiero, frente a cuatro registrados en todo 2025, cuatro en 2024 y cuatro en 2023. Es un récord en esta serie reciente.

Entre los casos destacan ataques con ransomware LockBit y Qilin a dos bancos, vulneraciones a transferencias electrónicas en bancos, Sofipos y cooperativas, extracción de información bancaria en poder de un tercero, creación de cuentas no autorizadas y problemas en procesos de devolución de transferencias.

De los 13 incidentes, tres reportaron afectaciones económicas a las instituciones por 125.5 millones de pesos; hasta ahora no se han reportado pérdidas económicas para los clientes en esos casos, pero todos conocemos a alguien con algún robo de su información que fue utilizada por los delincuentes.

Ángel Cabrera Ángel Cabrera (Especial)

En esta vigilancia tienen que estar particularmente atentos Victoria Rodríguez, desde Banxico; Ángel Cabrera, al frente de la CNBV; Édgar Amador, secretario de Hacienda, y Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que se tiene que realizar un trabajo coordinado preventivo. No se trata de que una sola dependencia resuelva todo, sino de que exista coordinación real entre autoridades financieras, seguridad nacional, Guardia Nacional y el sector privado.

El propio Banxico cuenta con mecanismos de coordinación como el Grupo de Respuesta a Incidentes y el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que, ante lo que está sucediendo en el mundo, deben mantenerse en sesión y atentos, ya que una vulnerabilidad a una institución del sistema financiero puede provocar daños mayores no sólo por la pérdida económica, sino el daño reputacional que tanto se ha cuidado.

A esto hay que sumar el fraude cotidiano. Sólo durante El Buen Fin, bancos pequeños tuvieron que gestionar la baja de más de 15 páginas falsas por días, mientras los grandes trabajaban a toda velocidad para retirar sitios que suplantaban sus identidades. Los delincuentes avanzan y también los usuarios debemos estar cada vez más atentos y alertas en no caer en engaños.

Y bueno, cuando le pregunté al directivo bancario si existe alguien que vigile todo esto, si estamos preparados, dijo que aun con los mejores sistemas nada puede garantizar que no ocurra. Y terminó con una frase que resume el momento: “Que la Virgen nos proteja”.

Y ahora que en todos lados se habla de las mochilas de emergencia, en México con la cultura que tenemos de prevención por los sismos, en ella debería incluir efectivo, si quizás vale la pena recordar que aunque estamos en una época de pagos digitales; cuando se cae un sistema, las tarjetas y las aplicaciones no necesariamente funcionan. Es momento de estar atentos.

Miller Parks invierte en Nuevo León

Aunque el ambiente político en el estado que gobierna Samuel García no se encuentra en su mejor momento, las inversiones siguen llegando y ahí la desarrolladora inmobiliaria Miller Parks, encabezada por Carlos Mizrahi, anunció una inversión de 206.8 millones de dólares para ampliar su infraestructura industrial en Nuevo León.

El proyecto contempla la construcción de nuevos espacios industriales y logísticos, con una generación estimada de 500 empleos directos y 600 indirectos.

La mayor parte de los recursos, equivalente a 172.4 millones de dólares, se destinará a Salinas Victoria, uno de los corredores industriales que han ganado importancia por su cercanía con Monterrey y su conexión con las cadenas de suministro de Norteamérica. La compañía desarrolla naves industriales tanto para arrendamiento como para empresas que requieren instalaciones construidas conforme a sus necesidades operativas.

Es un hecho que las empresas internacionales siguen buscando alternativas para expandir sus negocios, y que la cercanía con Estados Unidos, así como la mano de obra calificada con la que cuenta la entidad, hacen que el estado siga siendo atractivo.

Más programas para mujeres

La apuesta de la banca por las mujeres sigue creciendo. Ya son varios los bancos que han entendido que impulsar a las empresarias y fortalecer a las Pymes lideradas por mujeres no es sólo un tema de inclusión, sino también una oportunidad para generar negocios y ampliar el desarrollo económico.

Pablo Elek (Especial)

De hecho, desde hace años, tienen la alternativa de aplicar menos capital si prestan a mujeres, ya que está comprobado que su nivel de mora es menor, y ahora en esa ruta de tener programas especiales se suma Scotiabank México, que dirige Pablo Elek.

El banco de origen canadiense diseño una nueva iniciativa: “Mujeres que impulsan mujeres”, un encuentro que conectará a empresarias Pyme con directoras de multinacionales para abrir puertas, crear alianzas y compartir experiencias.

La estrategia da continuidad a Iniciativa Mujeres Scotiabank, que ya ha beneficiado a más de 900 Pymes y el siguiente paso será llevar este modelo a Guadalajara y Monterrey hacia 2027. Porque el reto no es sólo darles financiamiento, sino acercarlas a las redes y oportunidades que les permitan crecer. Ojalá más instituciones sigan este camino.

Fin de semana activo en CDMX

Iván Escalante (Especial)

Noviembre sigue siendo uno de los meses más activos en actividades que impulsan el consumo y el turismo en la Ciudad de México que gobierna Clara Brugada. Primero, la Fórmula 1 y el desfile de Día de Muertos que gana presencia; este fin de semana el Corona Capital y el regreso de la NFL, y al menos cambios positivos en el transporte público como el metro que lleva Adrián Ruvalcaba, que amplía sus horarios en estos eventos. Eso sí, Iván Escalante de Profeco debe poner atención en estacionamientos de aeropuerto y central de autobuses, como en la del Sur de Taxqueña, donde las máquinas no dan cambio y no hay forma de pagar ni que nadie resuelva, ojo ahí.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.