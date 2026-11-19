Si algo hay que destacar es la amplia delegación que acudió al encuentro de APEC en Shenzhen, China. Funcionarios públicos y empresarios, que dejaron claro el trabajo y compromiso de impulsar no sólo una agenda para atraer inversiones, sino fortalecer relaciones con otros países, eso sin dejar de lado que son Estados Unidos y Canadá nuestros principales socios comerciales.

Marcelo Ebrard (Ilustración de Laura Mancilla)

Pero es bastante positivo el acercamiento con Asia-Pacífico, ya que comienza a tomar un lugar más visible en la agenda económica de México, y en donde el encuentro privado que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con una delegación de empresarios mexicanos es una señal de que el gobierno busca acompañar al sector privado en la apertura de nuevos mercados, sin perder de vista la cercanía que se tiene con Estados Unidos.

José Medina Mora (Ilustración de Laura Mancilla)

La reunión, convocada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, tuvo un ambiente cordial y permitió un diálogo directo entre la mandataria y los empresarios que viajaron a China para participar en la APEC CEO Summit 2026.

La lista de asistentes da una idea del peso empresarial de la misión. Estuvieron Francisco Suárez Hernández, de FEMSA; Xavier López Ancona, fundador y CEO de KidZania; Mauricio Doehner, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de CEMEX; David Colín Álvarez, vicepresidente para Asia de Grupo Bimbo; Blanca Treviño, presidenta ejecutiva de Softtek, y Martha Delgado, asesora sénior de Fibra Prologis, sólo por mencionar algunos.

También participaron René Saúl Farro, CEO y cofundador de Kapital Financial Group; Amado Guzmán, de Grupo Petroil; Vicente Roqueñí, presidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, y otros representantes de sectores industriales, financieros, logísticos y de inversión.

El ambiente fue cordial y el mensaje presidencial, según los asistentes tuvo dos vertientes. La primera: México no puede descuidar su relación con Estados Unidos ni el T-MEC, que representa una prioridad estratégica. La segunda: hay que trabajar para que más empresas mexicanas exporten a China y encuentren oportunidades de negocio en las economías asiáticas.

El encuentro ocurrió después de la participación de Sheinbaum como oradora central ante más de mil empresarios de la región Asia Pacífico. También estuvieron integrantes de su gabinete: Roberto Velasco, Luz Elena González, David Kershenobich, Alicia Bárcena, Josefina Rodríguez y otros funcionarios que aunque en México no tienen presencia en medios, si aprovecharon el viaje.

El mensaje es relevante: diversificar mercados no implica sustituir a Estados Unidos, sino reducir la concentración de oportunidades y fortalecer la capacidad exportadora del país.

En esa misma conversación económica hay otro elemento que merece atención: Pemex, que también fue motivo de interés, y es que de los datos financieros recientes destaca que su deuda cerró septiembre en 77 mil 600 millones de dólares, el nivel más bajo en doce años. A ello se suman 952 mil millones de pesos pagados a proveedores en 21 meses y el regreso al mercado local con una colocación de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos.

Las cifras permiten dimensionar el esfuerzo financiero que se busca consolidar en la petrolera, aunque el reto de mantener su producción y fortalecer su operación continúa.

Así, entre la prioridad del T-MEC, la relación con Washington, la apertura hacia China y la reorganización financiera de Pemex, México intenta construir una agenda económica con más opciones, algo que urge ante el bajo desempeño de la economía, y que pese a los esfuerzos de poner en marcha programas de reactivación económica, nada más no salen. Ojalá esto cambie ya.

Cuentas claras en el Tribunal

Martha Magaña (Ilustración de Laura Mancilla)

La que no quitó el dedo del renglón fue la jueza en retiro forzoso Martha Eugenia Magaña López, quien formalizó una petición ante la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial para que el procedimiento de responsabilidad administrativa 58/2026 en su contra —relacionado con sus fallos frente a la reforma judicial— se resuelva en una sesión plenaria de carácter estrictamente público, transmitida en vivo y con acceso presencial.

Y es que no hay que olvidar la gran injusticia en su contra, ya que fue la primer jueza que aprobó en 2024 el primer amparo contra la reforma judicial en ese año, lo que le costó.

Ahora apoyada en convenios de la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la juzgadora exigió romper con la habitual opacidad del nuevo órgano disciplinario y poner a prueba los principios constitucionales de máxima publicidad, por lo que habrá que ver si en el TDJ aceptan sesionar de cara a la ciudadanía o prefieren mantener el cerrojo institucional en un asunto de alto impacto para la “seguridad jurídica del país”.

Compras consolidadas en medicamentos: ¿avanzan?

Las compras consolidadas de medicamentos para 2027 y 2028 registran avances para garantizar el abasto en las instituciones públicas de salud y es que todo indica, ahora sí la Secretaría de Salud, en coordinación con Birmex, que las tres primeras licitaciones permitieron adjudicar cerca del 90 por ciento de las claves requeridas.

Carlos Ulloa (Ilustración de Laura Mancilla)

Tan sólo en la tercera se asignaron 673 claves, equivalentes a 997 millones de piezas, por 34 mil millones de pesos. Y es que ahora Birmex que lleva Carlos Ulloa abrió una nueva licitación internacional complementaria por 153 claves de medicamentos y dispositivos médicos, con una demanda máxima de 29.8 millones de piezas.

El calendario incluye la presentación de propuestas el 26 de noviembre y el fallo el 23 de diciembre, estamos a días de que esto cierre, y en este proceso participan fabricantes de países con acuerdos vigentes con México, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Por su parte, la industria farmacéutica nacional ha incrementado notablemente su presencia debido a su capacidad productiva para contribuir al suministro y fortalecer las cadenas de fabricación.

En la visión del gobierno dentro del Plan México los laboratorios nacionales son fundamentales para garantizar el abasto de medicamentos y al mismo tiempo desarrollar inversiones y ampliar el potencial exportador de país. Ojalá los aprovechen y con ello se active la economía en ese segmento.

Incode: IA buena contra fraudes

En octubre pasado, se reportó que un grupo de ciberdelincuentes identificado como CyberCartel utilizó agentes de inteligencia artificial (IA) impulsados por modelos como Claude y Grok para automatizar ataques contra más de 400 objetivos en América Latina, entre ellos bancos y empresas de pagos, obtuvieron contraseñas, accedieron a información de clientes e intentaron ingresar a cuentas bancarias.

Desde luego, que es el comienzo, por lo que en el sector financiero es vital actuar a tiempo, y es uno de los temas en que trabaja Incode que lleva Ricardo Amper y que estuvo en México en estos días, ya que no sólo están enfocados en la empresa en la verificación de identidad, sino también desarrolla tecnologías de prevención de fraude basadas en IA.

Hace unos meses lanzó TrustGraph, y esta semana, presentó Incode Know Your Agent, con lo cual buscan poner un candado más para que los ciberdelincuentes no avancen.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.