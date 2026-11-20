Mientras millones de mexicanos se preparan para las compras de fin de año, las empresas aceleran la distribución de mercancías y los comercios esperan su mejor temporada de ventas, pero hay una realidad que no debería pasar inadvertida: transportar los productos que llegan a las tiendas se ha convertido en una actividad cada vez más peligrosa y cada día, tristemente todos los medios los documentamos.

Octavio de la Torre (Ilustración de Lorena Martínez)

Los próximos meses son precisamente los de mayor movimiento de mercancías, pero también pueden convertirse en los de mayor riesgo para quienes están al volante de un camión de carga. Las cifras encienden las alertas: en lo que va de 2026 se han registrado más de mil 100 robos de unidades de autotransporte y 15 operadores han perdido la vida, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Hablamos de más de tres camiones robados diariamente y no hay que olvidar que detrás de cada cifra hay un operador que puede no regresar a casa, una empresa que pierde su mercancía y un comerciante que enfrenta dificultades para cumplir con sus clientes, y que al final también vemos en incremento de precios.

Pero hay algo más que debe preocuparnos como consumidores: la inseguridad también se paga en el supermercado, en las tiendas y en cada compra que hacemos; es un costo oculto que asumimos, porque cuando transportar mercancías cuesta más por los robos, las extorsiones, los seguros y las medidas de protección, esos gastos terminan incorporándose al precio de los productos. Es decir, la delincuencia carretera también golpea el bolsillo de las familias y lo vemos en la inflación.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, lo resumió con una frase contundente: “Nadie debería pagar dos impuestos para trabajar”. Y tiene razón. Ni el transportista debería arriesgar su vida y su patrimonio, ni el comerciante absorber costos adicionales, ni nosotros como consumidores pagar las consecuencias de una inseguridad que no provocamos.

Por eso, los acuerdos entre las organizaciones transportistas y la Secretaría de Gobernación que lleva Rosa Icela Rodríguez no pueden quedarse en buenas intenciones. Se necesitan fechas, responsables e indicadores que permitan saber si realmente está mejorando la seguridad en las carreteras, si no seguiremos viviendo y sufriendo los bloqueos que se han presentado en todo el año, con justificada razón.

La Concanaco ofreció incluso su red de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, con presencia en las 32 entidades, para vigilar que los compromisos se cumplan.

Omar García Harfuch (Ilustración de Lorena Martínez)

Las autoridades han estado rebasadas, no hay por ejemplo, detenciones y acciones oportunas en puntos detectados como conflictivos. Una prueba, la carretera de Puebla, simplemente no llegan a tiempo, estamos ya en la temporada de mayor consumo, miles de operadores siguen recorriendo las carreteras con la incertidumbre de no saber si llegarán a su destino y ahí todas las autoridades principalmente Omar García Harfuch parece que no están presentes y actuando en cuidar las carreteras.

Mexicanos, fans de la IA

La inteligencia artificial comienza a cambiar la forma en que compramos, pero el verdadero negocio no estará solamente en recomendar productos, sino en lograr que los consumidores permitan que un asistente digital tome decisiones y concrete pagos en su nombre y eso es algo en que todos los bancos no sólo piensan, sino que ya trabajan en ello, en pensar cómo actuarán.

En ese tema, México ya juega en esta transformación, y es que con el nuevo Visa Trust Index, elaborado por The Harris Poll para Visa, revela que 93 por ciento de los consumidores mexicanos utiliza asistentes de inteligencia artificial, una de las tasas más altas entre los 11 mercados analizados.

El dato que llama la atención es que 79 por ciento confiaría en Visa para gestionar pagos realizados por un asistente de IA, el porcentaje más elevado de la encuesta, sin deja de lado que el 37 por ciento permitiría que la inteligencia artificial comprara productos de uso habitual, así la confianza de los mexicanos.

Francisco Valdivia (Ilustración de Lorena Martínez)

En México, Visa está a cargo de Francisco Valdivia, y estos datos han dejado claro que el siguiente paso es cerrar la brecha de confianza para llevar el comercio agéntico de la experimentación al uso cotidiano.

El desafío, sin embargo, hay que seguirlo de cerca, porque apenas 14 por ciento compartiría su información financiera con la IA. Por ello, Visa, mediante su iniciativa Intelligent Commerce, trabaja en infraestructura, autenticación y controles para hacer seguras estas transacciones.

La competencia tecnológica también será por algo menos visible, pero mucho más valioso: la confianza del consumidor, este es un tema que ya no es del futuro, sino de actualidad, y en donde todos aquellos que tenemos una tarjeta de crédito o débito debemos estar atentos e informados para utilizar la IA a nuestro favor.

Más inversiones a Toluca

En donde siguen llegando las inversiones es en Toluca, ya sea por la ubicación y conectividad, ya que ahí la empresa mexicana BIOin, dirigida por Adrián Consuelo Sánchez, anunció una inversión de mil 50 millones de pesos para construir un nuevo complejo industrial en el Estado de México, con el propósito de ampliar su capacidad productiva y fortalecer su participación en la cadena de suministro automotriz.

La compañía cuenta con más de quince años de experiencia en el diseño y fabricación de soluciones para el manejo, almacenamiento y transporte de componentes utilizados por las armadoras de vehículos, segmento que sigue siendo una de las fortalezas de nuestro país.

Por lo pronto, el proyecto se desarrollará en dos etapas, en la primera contempla la construcción de la infraestructura civil y la segunda, la instalación de maquinaria, equipamiento y nuevos procesos tecnológicos. El complejo estará ubicado en el corredor industrial de la carretera hacia Atlacomulco, en su conexión con el libramiento hacia Valle de Bravo y Lerma. BIOin tiene capacidad para atender a fabricantes como General Motors, Toyota y BMW.

En Toluca que gobierna Ricardo Moreno, ya se acumulan inversiones por más de dos mil millones de dólares durante su administración, y la nueva planta de BIOin se sumará a la actividad industrial del Valle de Toluca, uno de los principales centros de producción y proveeduría automotriz del Estado de México.

Legado en Condusef

Luis Fabre (Ilustración de Lorena Martínez)

Hay personas cuya labor deja huella sin necesidad de reflectores. Luis Fabre Pruneda, fue una de ellas. Siempre recordaré su capacidad técnica, su claridad y la cordialidad para atender a los medios, de explicar, con detalle y conocimiento los distintos temas que la Condusef vigila, de poner en el mapa la importancia del trabajo que realizan, ahí Luis dedicó todos estos años a fortalecer desde su trinchera a este organismo.

Su entrega al sistema financiero fue invaluable, pero su mayor legado estuvo en defender y poner en el centro a quienes más lo necesitan: los usuarios de servicios financieros. Dejaste un legado y te vamos a extrañar. DEP.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.