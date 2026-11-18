Hace casi dos años, en febrero de 2025, advertíamos que la moneda estaba en el aire para más de 6 mil 500 empresas IMMEX, con millones de empleos directos e indirectos en riesgo por la interpretación del SAT que lleva Antonio Martínez sobre el IVA en las operaciones virtuales de comercio exterior. El litigio superaba entonces los 44 mil millones de pesos y había inversiones detenidas. Hoy, el problema sigue sin una definición.

Yasmín Esquivel (Ilustración de Lorena Martínez)

La “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside Hugo Aguilar, tiene frente a sí la oportunidad de cerrar este capítulo y demostrar que la certeza jurídica también es una prioridad para quienes invierten en México, eso sí, no es el único caso en espera de tener esa claridad jurídica que se busca al llegar un expediente al órgano máximo de la justicia en México.

Y es que la contradicción de criterios 8/2025, a cargo de la ministra Yasmín Esquivel, volvió a aparecer en la agenda el pasado 10 de noviembre, pero no fue discutida y dado el panorama y ambiente que se vive en el país, todo indica que será -desafortunadamente- bateada nuevamente a otro año, manteniéndose la incertidumbre para toda una industria.

Eso sí, hay que reconocer que el proyecto presentado por la ministra representa un avance y es que incorpora un mecanismo para que las empresas maquiladoras que utilizaron pedimentos virtuales V5 puedan reconstruir sus ejercicios fiscales y realizar el entero del IVA como si hubieran efectuado las retenciones correspondientes en su momento. Una salida que podría acercar posiciones entre el sector privado y la autoridad fiscal y que, leyendo el extenso documento, parecía una muy buena señal y una salida salomónica y que no afecta las finanzas.

Sin embargo, como en todo, el pero son las letras chiquitas y están en el párrafo 88, ahí se establece que las cantidades enteradas mediante este mecanismo no podrán acreditarse, solicitarse en devolución ni compensarse. En otras palabras, no se trata de pagar el impuesto en abonos, como se ha interpretado, sino de reconstruir los ejercicios y aplicar los pagos sucesivamente contra las retenciones de los meses siguientes. El problema es que cualquier saldo que quede sin aplicar no podrá recuperarse, y volvemos al punto de inicio.

Édgar Amador (Ilustración de Lorena Martínez)

La pregunta es inevitable: si se permite a las empresas regularizarse como si hubieran retenido el IVA desde el principio, ¿por qué se les impide acreditar un impuesto que sale de su propio patrimonio? El IVA, por naturaleza, es acreditable. Ahí está la contradicción que el sector pide revisar y que quizás, el hecho de que no sea discutida, aunque está listada y en pendiente, sea revisada otra vez. Por lo pronto, la primera parte del proyecto es bastante positiva, ojalá se ajuste desde la Corte y no tenga que irse a litigarse otra vez, en tribunales nacionales o hasta internacionales, lo mismo que pasó con las aseguradoras, y en donde la Secretaría de Hacienda a cargo de Édgar Amador intervino y dio salida a un conflicto que tenía afectaciones graves a esa industria, tal como sucede hoy en la maquila, que sigue en el limbo legal.

Y mientras este expediente espera, otro pleito empresarial tampoco encuentra salida definitiva. Grupo Modelo y Heineken siguen enfrentadas por la imagen comercial de Michelob Ultra y Amstel Ultra. La Corte atrajo nuevos amparos en agosto y en octubre volvió a quedar pendiente otro recurso. La resolución de fondo podría prolongarse también hasta 2027.

Así, entre controversias fiscales y marcas cerveceras, la pregunta sigue siendo cuándo habrá decisiones definitivas por parte de la Corte, que por el momento parece optan por la confrontación interna que por resolver. Las inversiones necesitan reglas claras, pero también que se resuelvan a tiempo los temas legales. La certidumbre jurídica es clave y no puede quedarse siempre en proyecto.

Depreciación del peso, llamada de atención

Janneth Quiroz Zamora (Ilustración de Lorena Martínez)

Por si algo más faltará, al bajo desempeño de la economía, fallas en tecnología y ataques cibernéticos, el tema de la depreciación del peso representa un riesgo para las finanzas públicas. El área de análisis económico de Monex que lleva Janneth Quiroz Zamora tiene claro que la depreciación de nuestra moneda incrementa el pago de intereses y valor, medido en moneda nacional, de la deuda denominada en otras divisas, por lo que ante un movimiento cambiario adverso, el Gobierno necesita más pesos para cubrir los compromisos asociados a esos pasivos.

Esto sin contar que puede elevar el monto de los intereses expresados en moneda nacional, los cuales, de por sí, ya son elevados debido a que en 2027 sumarán un billón 575 mil millones de pesos, equivalentes a 4.0 por ciento del PIB.

Aunque la administración actual ha reducido gradualmente su exposición cambiaria mediante una estrategia de financiamiento que privilegia el mercado interno. Esto limita el impacto directo de una depreciación sobre el saldo y el servicio de la deuda pública, aunque no lo elimina.

El panorama se sigue de cerca, porque si la depreciación del peso se acompaña de mayores presiones inflacionarias, un aumento en las primas de riesgo o condiciones financieras internacionales más restrictivas, el Gobierno podría enfrentar un encarecimiento adicional de sus nuevas emisiones y de la deuda que tenga que refinanciar, nada fácil el momento.

Fertilizantes en Lerdo

Ray Fletcher (Ilustración de Lorena Martínez)

Tan pronto como a fines de diciembre y principios de enero, se iniciará la construcción de la nave industrial de la planta de fertilizantes Fermachem, que dirige Ray Fletcher, en el municipio duranguense de Lerdo, un proyecto que contempla una inversión de 28 mil 800 millones de pesos y la generación de aproximadamente 3 mil empleos directos durante los próximos cuatro a cinco años. Una vez en operación, se generarán 260 empleos permanentes.

Se prevé que la planta entre en operación en 2029 y producirá fertilizante de alta calidad para uso agrícola. Se estima que tendrá una capacidad de un millón de toneladas anuales, equivalente a 2 mil 860 toneladas diarias. La empresa busca acelerar la edificación debido a que ya cuenta con cartas de intención de compradores extranjeros interesados en adquirir el fertilizante nitrogenado que producirá. Una buena noticia en donde la ubicación es también clave para la venta.

El proyecto contempla el uso de agua tratada, generación propia de energía eléctrica y captura de CO2 integrada al proceso productivo. El suministro de gas natural para el proyecto está asegurado mediante un acuerdo con Esentia Energy Systems.

Digitalizar la cultura

Con la puesta en marcha próximamente de la Ley de Economía Digital, y que se está en proceso de definir los lugares, deberían empezar por los culturales y turísticos, en muchos centros administrados por el INAH únicamente se acepta efectivo, ahí los casos en la Península de Yucatán, donde pagar con tarjeta no es opción. Por lo pronto, la moneda está en el aire.