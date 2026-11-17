Todo indica que noviembre volverá a ser un mes importante para Santander en México como ocurrió hace algunos años, cuando el país recibió al Consejo de Administración global del grupo financiero. Allá en 2019 en donde se hicieron anuncios importantes y se reafirmó, como lo ha venido haciendo desde que tomó el control del banco, la importancia que tiene nuestro país para el grupo español, que lleva Ana Botín.

Ana Botín (Ilustración de Laura Mancilla)

Y es que, en el pasado encuentro con periodistas de América Latina, la presidenta del grupo, recordó que más de la mitad de los clientes de Santander en el mundo están justo en este lado del mundo: el 40 por ciento en Brasil, en donde estuvo la semana pasada, al igual que en Chile, y será México el siguiente destino en las próximas semanas, para una vez más, tener la reunión del consejo global, hecho muy importante al elegir a México para ese encuentro privado.

Su relación con México tampoco es nueva. Sólo durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador se reunió más de seis veces con él; en febrero de 2025, cuando se reunió con Sheinbaum anunció una inversión superior a dos mil millones de dólares para Santander y Openbank.

Antes, en noviembre de 2019 puso sobre la mesa hasta cinco mil millones de dólares para financiar infraestructura; en 2021 anunció recursos para fortalecer la operación y la digitalización, y en 2023 reiteró un plan de inversión de mil 500 millones de dólares hacia 2025. No sería extraño que esta nueva reunión del consejo venga acompañada de alguna noticia de inversión, aunque el mensaje más importante es la continuidad de su apuesta por México.

Y es que al ser uno de los mayores grupos bancarios del mundo que decide traer a su máximo órgano de gobierno a México habla de la relevancia que tiene este mercado en su estrategia global, y en donde seguramente, de concretarse el consejo, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En esa estrategia ha sido fundamental el equipo que ha construido con el mexicano Héctor Grisi, hoy consejero delegado global de Santander, una dupla que combina conocimiento de los mercados internacionales y experiencia directa de la banca mexicana y que ha logrado de la mano en nuestro país con Felipe García Ascencio, un crecimiento constante y sano del grupo.

Algo que ha caracterizado a Ana Botín es su capacidad para mantener, transformar y consolidar al banco en un entorno financiero cada vez más competido. Por algo es una de las mujeres más influyentes del mundo financiero, y apenas el 3 de noviembre, durante la Conferencia Internacional de Banca en Madrid, Botín volvió a demostrar su poder de convocatoria, pero, sobre todo, el conocimiento profundo que tiene de la industria, al reunir a líderes financieros, autoridades y especialistas para discutir el futuro del sector, la economía y la inteligencia artificial.

Y hay otro dato que no hay que dejar de lado: en entrevista con Financial Times, aseguró que será la última integrante de la familia Botín en presidir Santander. Una declaración que abre una conversación sobre la sucesión, pero también confirma que está pensando en el futuro de una institución que ha logrado consolidar más allá de su apellido.

Por eso, la reunión de noviembre en México merece atención, porque no se trata solamente de una visita corporativa, sino de una señal del lugar que el país ocupa en la estrategia de uno de los bancos más importantes del mundo.

Renovación al Reglamento de Construcción en CDMX

En el escritorio de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se encuentra para firma dos reformas al Reglamento de Construcción de la Ciudad de México: una, para controlar el otorgamiento excesivo de responsivas a Directores Responsables de Obra (DRO); y la segunda, la creación del Especialista en Ingeniería Geotécnica, lo cual ya tiene atenta a toda la industria de la construcción.

Y es que, en el Primer Foro de Resiliencia y Seguridad Estructural realizado en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Jesús Campos López, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la CDMX que tiene como director a Renato Berrón Ruiz, ya tiene todo listo para estos cambios que se pondrán en marcha.

Renato Berrón Ruiz (Ilustración de Laura Mancilla)

En el caso de la reforma sobre las responsivas, establece un máximo de 15, con la salvedad de que el DRO demuestre que se cuenta con el equipo de trabajo para cubrir, se podrán otorgar más. En cuanto a la creación del especialista en geotecnia, tiene las mismas atribuciones y obligaciones que los Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE), pero se consideró necesaria su creación pues este último frecuentemente no conoce de geotecnia.

La expectativa es que para el año 2029 se tengan listos los lineamientos para los procedimientos de demolición; así como se encuentra en análisis limitar la responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO) al desarrollo de la misma, y es que el promedio de edad de los DRO actuales es de 71 años y se integran cada año solo uno por lo que, de seguir así, en 10 años la edad promedio será de 80; además de que se analiza controlar la competencia desleal entre ellos. Ahí también, hay un área de oportunidad que especialistas y escuelas no han aprovechado.

Puerto del Norte a la vista

El Puerto de Matamoros, en Tamaulipas inició una nueva etapa de operaciones internacionales a través de T-MEC, Terminal Puerto del Norte, desarrollada por Mota-Engil México que tiene al frente a José Miguel Bejos.

El primer embarque, de dos mil toneladas de trifluoruro de aluminio de Orbia Mexichem hacia Brasil, abre una nueva salida marítima para la producción industrial del noreste y fortalece la conexión de México con mercados internacionales, y es que, su valor estratégico nacional está en ampliar las alternativas logísticas del país, particularmente para las industrias de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en una región fundamental para el comercio con Estados Unidos y la integración de cadenas productivas de Norteamérica.

Mota-Engil México ha invertido más de 400 millones de pesos en accesos carreteros, patios de almacenamiento, vialidades internas, equipamiento e infraestructura operativa. Además, se realizaron trabajos de dragado y se proyecta que, hacia 2028, la terminal contará con casi 500 metros de muelles, ampliando su capacidad para recibir embarcaciones y movilizar productos industriales, acero, graneles, contenedores y carga energética.

El proyecto requirió una estrecha coordinación entre la empresa que encabeza José Miguel Bejos, API Tamaulipas y autoridades federales. Por lo pronto, el panorama se ve muy positivo, ya que con la inversión privada se puede potenciar activos públicos, acelerar su modernización y generar crecimiento económico sin depender exclusivamente del presupuesto gubernamental, y ahí todos están más que atentos a que todo fluya en los activos portuarios con plataformas de comercio exterior capaces de atraer inversiones, pero sobre todo reducir costos logísticos, el primer paso ya se dio.

Banorte, entre los grandes de la banca

En un sistema financiero dominado por bancos extranjeros, Banorte cumple 127 años con una distinción: ser uno de los pocos grupos de capital mexicano que compite en el G7, frente a los grandes jugadores internacionales.

Desde su origen en 1899 como Banco Mercantil de Monterrey, hasta su expansión bajo el liderazgo de Roberto González Barrera, construyó una historia de adquisiciones y crecimiento. Hoy, con Carlos Hank González en la presidencia y Marcos Ramírez Miguel en la dirección general, apuesta por la innovación digital, nuevos productos y una banca más cercana. Mantenerse mexicano y competir entre gigantes no es poca cosa, felicidades a todo el equipo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.