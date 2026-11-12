Afores, protagonistas de la economía mexicana

Si algo quedó demostrado en el Encuentro de Amafore 2026, es que son una de las figuras más importantes para millones de mexicanos, pero también para la economía del país, ya que los 9 billones de pesos que hoy administran son sólo el comienzo de los recursos que en el futuro inmediato obtendrán por el incremento a las aportaciones patronales, los que las convierte en protagonistas de México.

Julio César Cervantes (Ilustración de Lorena Martínez)

Y es que el Sistema de Ahorro para el Retiro está entrando en una nueva etapa y las Afores tendrán un papel cada vez más relevante, y con ello, varios retos por delante. No se tratará sólo de los rendimientos e inversiones que realizan, sino en la parte social promover de manera más intensa entre los trabajadores mexicanos que conozcan su Afore.

Hoy, las Afores administran recursos que representan una de las principales fuentes de inversión institucional del país. Su crecimiento podría llevarlas a manejar y resguardar más recursos que el propio sistema bancario, una transformación que plantea importantes desafíos para la industria y para su regulador, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que tiene como presidente a Julio César Cervantes Parra.

Por un lado, esta sobre la mesa los retos del sector: fortalecer el ahorro de los trabajadores, garantizar una administración responsable de sus recursos y mantener la confianza en el sistema, y a ello se suma la ciberseguridad, tema muy importante y para el próximo año, la Consar ya trabaja en un plan integral con las Afores para que sea una de las áreas en donde no se deje nada al azar, ya que la protección de datos y sobre todo el dinero de millones de mexicanos está en sus manos, ahí aseguran que no habrá tregua en la supervisión.

Guillermo Zamarripa (Ilustración de Lorena Martínez)

En esa parte, tanto la AMAFORE que tiene al frente a Guillermo Zamarripa como la Consar tienen claro, y trabajan en ello, porque saben que la responsabilidad de las Afores va mucho más allá de procurar mejores pensiones, sino también se han convertido en inversionistas institucionales, fundamentales para financiar proyectos productivos, infraestructura y empresas que requieren capital para crecer.

Las Afores tienen claro que con los cambios aprobados, hoy la diversificación para invertir es clave, y se da a 29 años de la creación del sistema. En la mira están por ejemplo, los planes anunciados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que lleva Emilia Calleja, en donde este año se tiene previsto que queden las condiciones listas para que em 2027 arranquen con los trabajos de los diferentes proyectos, lo que detonará la inversión en ese rubro, y donde las Afores serán una parte importante.

Mientras que para la Consar, esto implica mantener una supervisión a la altura de un sistema que gana peso dentro de la economía, con una regulación sólida, capacidad para anticipar riesgos y reglas que protejan los intereses de los ahorradores.

El Encuentro Amafore 2026 además de ser uno de los encuentros más importante dentro del sector financiero por la participación de inversionistas de todo el mundo, también dejó una reflexión relevante: las pensiones ya no son solamente un asunto de retiro, en donde es cierto, deben trabajar más en materia de Educación Financiera y lo está haciendo el área que lleva Nieves Lanzagorta, sino también ya es un hecho que son un componente estratégico del sistema financiero mexicano y una fuente de recursos que puede contribuir al crecimiento del país, y tienen más que claro, que el dinero pertenece a los trabajadores y seguirán invirtiendo para que cómo hasta ahora, den mejores rendimientos para el momento del retiro.

Inician despedidas a Heath

Jonathan Heath (Ilustración de Lorena Martínez)

El próximo 31 de diciembre concluirá el periodo de Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México (Banxico), una salida que también deja un dato interesante: no tendrá derecho a una pensión del banco central, porque los integrantes de la Junta de Gobierno no son empleados de la institución, sino funcionarios designados bajo un régimen especial, como establece el artículo 59 de la Ley del Banco de México.

Jonathan Heath ha sido siempre un economista controvertido, de posiciones firmes y opiniones que no necesariamente han gustado a todos. Y justamente ahí ha estado una de sus características: nunca ha sido de los que guardan silencio cuando tiene una lectura distinta sobre el rumbo de la economía y que durante años, ha tenido siempre la firmeza de fijar sus posiciones, igual en el IMEF que en la banca, y eso hay que reconocerlo.

A lo largo de su trayectoria, en cada uno de los espacios donde ha participado, ha mantenido una voz propia, crítica y respaldada por su visión económica y claro, desde el banco central, sus posturas sobre inflación, tasas de interés y crecimiento han generado debate y si bien, su salida de Banxico marcará el cierre de una etapa en su vida profesional, también dejará un hueco en el banco central, una voz menos, ya que la gobernadora no es precisamente la más abierta a los medios. Pero también dejará el antecedente de un funcionario que entendió que formar parte de una institución no significa renunciar a tener criterio propio. Y eso, en la política económica, no es poca cosa. Ahora, a esperar el relevo.

Campeche, entre el petróleo y la transición energética

La industria petrolera ha sido durante décadas el motor económico de Campeche y hablar de una transición energética en la entidad obliga a reconocer primero el peso que tiene esta actividad en su desarrollo, el empleo y las finanzas locales. Desde luego, no se trata de dejar atrás al petróleo de un día para otro, sino de construir alternativas que permitan diversificar su economía sin perder capacidades productivas.

Y es ahí, donde el trabajo y la visión de organismos internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) se hace presente, ya que acompañará al estado en la elaboración de un plan de transición energética para reducir gradualmente su dependencia de los hidrocarburos y reconvertir empleos hacia actividades vinculadas con energías limpias, que vale la pena recordar también es parte del plan que se tiene en la administración federal.

Por lo pronto, es Pauline Schaal, responsable de proyectos de la AFD que trabajará en el objetivo de impulsar una transición justa, con participación de los sectores productivos y atención a los cambios que enfrentará el mercado laboral.

No hay que olvidar, que de acuerdo con el INEGI, las actividades mineras, principalmente petróleo y gas, representaron 49 por ciento del PIB de Campeche en 2024, por ello, el iniciar un camino hacia otro segmento de actividades debe ir de la mano de una estrecha supervisión y sobre todo, ayuda para entender todo el cambio que se hará, por lo que parte importante en esta cooperación es que se sumará al crédito de 100 millones de euros que Francia contempla otorgar a México para respaldar políticas energéticas.

La clave será que la transición no signifique debilitar a una industria que ha sostenido al estado, sino aprovechar su experiencia, infraestructura y capital humano para abrir nuevas oportunidades económicas. Un tema a seguir.

Banamex de fiesta

Natalia Pollak (Ilustración de Lorena Martínez)

A 55 años de su creación, Fomento Cultural Banamex ha hecho 680 exposiciones y han tenido más de 52 millones de visitantes. Es un hecho que su trayectoria es relevante aunque enfrenta un nuevo reto: lograr que el patrimonio cultural mexicano conecte con las nuevas generaciones. Ahora, bajo la dirección de Natalia Pollak, apuesta por experiencias digitales y formatos más cercanos a los jóvenes, y es ahí donde se enfocarán, bien dijo Fernando Chico Pardo, que invertir en cultura es invertir en las personas. El desafío es mantener vivo ese legado.

Por lo pronto, la moneda está de regreso.