Pemex: avances financieros y retos operativos

Los resultados de Petróleos Mexicanos (Pemex) al tercer trimestre de 2026 muestran avances financieros que contrastan con desafíos aún pendientes en producción y liquidez, pero a diferencia de otros meses, la empresa dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso redujo sus pérdidas y deuda.

Juan Carlos Carpio Fragoso (Ilustración de Laura Mancilla)

Desde luego persisten presiones sobre su cadena de proveedores, pero principalmente por adeudos de 2024 que están siendo revisados, ya que se detectó que compañías con las que operan habían incluido facturas sin haber sido requeridos oficialmente los trabajos, pero en el caso de proveedores de 2025 a este trimestre, los datos muestran pagos por casi un billón de pesos y al corriente.

Sin embargo, justo en el tema de proveedores, quienes revisan de cerca el caso, han detectado que pese a que los pagos a proveedores del año pasado a la fecha se han hecho en tiempo, estos aún no pagan a los contratistas en las zonas en donde están operando, por lo que se da seguimiento a esta situación con algunos mecanismos para que las grandes empresas proveedoras de Pemex paguen a sus contratistas pequeños, principalmente en el sureste, un tema que hay que seguir, porque están sin liquidez. Atender esta situación es fundamental para evitar que las dificultades financieras se extiendan a toda la cadena productiva.

Por lo pronto, el viernes pasado y previo al puente de Día de Muertos, arrojó que la petrolera registró entre julio y septiembre, una pérdida neta de 10 mil 800 millones de pesos, 82 por ciento menor a la del mismo periodo de 2025, lo que es una buena noticia, porque los ingresos trimestrales sumaron 486 mil 779 millones de pesos, con un crecimiento de 25.8 por ciento, mientras que el acumulado alcanzó 1.36 billones, 16.9 por ciento más. La deuda financiera también disminuyó 8.9 por ciento y se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares, su nivel más bajo en 12 años, de acuerdo con la empresa y el panorama a mediano y largo plazo es seguir por esa vía.

Estos resultados han contribuido a generar márgenes que permiten mantener una política de precios moderados en gasolinas y diésel, con efectos favorables para el control inflacionario. El costo de los combustibles incide directamente en el transporte, la logística y buena parte de la actividad económica y es ahí, donde también se ha concentrado la operación financiera de la empresa.

En el terreno operativo, la producción de hidrocarburos líquidos promedió 1.62 millones de barriles diarios, una caída anual de 0.6 por ciento. En el acumulado de los primeros nueve meses creció 1.2 por ciento, todavía con el desafío de alcanzar las metas planteadas por el gobierno federal.

La refinación, por su parte, llegó a 1.14 millones de barriles diarios, un incremento de 13.8 por ciento y su mayor nivel desde 2014. El avance deberá acompañarse de eficiencia y rentabilidad para consolidarse como una fortaleza de la empresa.

Pemex presenta indicadores que apuntan a una mejoría, pero la consolidación dependerá de transformar el alivio financiero en mayor producción, eficiencia y certidumbre para las empresas que sostienen sus operaciones. La recuperación debe medirse tanto en los balances como en el funcionamiento de toda su estructura productiva, algo de lo que ya platicaremos más a detalle.

Revolut acelera su apuesta por América Latina

La estrategia de expansión en América Latina avanza rápido para el grupo de origen europeo, y es que Perú y Colombia están no sólo en el radar de Revolut, sino que ahí buscan consolidar su presencia en la región y ampliar su alcance en mercados donde la digitalización financiera todavía tiene mucho terreno por ganar.

Desde luego, México es el laboratorio en vivo ideal para el grupo, y aunque su fundador, Nik Storonsky, no ha hecho públicas sus visitas, ha estado en distintas ocasiones en México y se ha reunido con autoridades y reguladores financieros. Una señal de que el crecimiento de Revolut no se limita a conquistar usuarios, sino que requiere construir relaciones institucionales y avanzar en el cumplimiento regulatorio.

Ignacio Zunzunegui (Ilustración de Laura Mancilla)

Ahora, con su debut como patrocinador de la Fórmula 1, la compañía aprovecha el escaparate global para fortalecer su marca. En México, Ignacio Zunzunegui, director para el Sur de Europa y las América de Revolut, estuvo presente en esta primera etapa de patrocinio y sostuvo encuentros con medios de comunicación para hablar de los planes regionales y la evolución del negocio.

Y es que en nuestro país, los resultados del tercer trimestre de Revolut Bank, muestran que la apuesta comienza a tomar escala. La institución superó el millón de clientes activos en septiembre, frente a los 635 mil del trimestre anterior. Los ingresos por intereses crecieron 34 por ciento, hasta 162 millones de pesos, mientras que las comisiones netas alcanzaron terreno positivo, con 23 millones.

La cartera de crédito aumentó 128.6 por ciento, hasta 416 millones de pesos, con una morosidad de apenas 0.90 por ciento. El objetivo es crecer y demostrar que su expansión tiene respaldo financiero, por lo pronto, buen arranque en el país.

Mexicana a Zacatecas y 98 vuelos más

Leobardo Ávila Bojórquez (Ilustración de Laura Mancilla)

En el pasado Mundial y en la Fórmula 1, al menos el aeropuerto Felipe Ángeles se ha convertido en una buena alternativa para recibir los vuelos de los equipos, y también para Mexicana, la aerolínea que dirige Leobardo Ávila Bojórquez, les ha permitido afianzar sus operaciones.

Por lo pronto, inaugura la ruta AIFA-Zacatecas el próximo martes 17 de noviembre, con tres vuelos a la semana —martes, jueves y domingo— con lo que cierra el año con 20 destinos.

Ya con sus diez nuevas aeronaves Embraer de origen brasileño—y antes de que termine el año sumará dos más—, la aerolínea del Estado mexicano tiene programados 98 vuelos adicionales para la temporada alta del 16 de diciembre 2027 al 4 de enero del 2027 en ocho de sus destinos: Tulum, Tijuana, Mérida, Chetumal, Tuxtla Gutiérrez, Campeche, Mazatlán y San José del Cabo; con lo que incrementa 80 por ciento su oferta de asientos.

En junio pasado, en una alianza estratégica, Mexicana y Banca Mifel, de Daniel Becker, lanzaron la tarjeta de crédito Mifel-Mexicana, con la cual se accede a promociones exclusivas en la compra de boletos comerciales, acumulación de puntos, ventajas operativas como asiento asignado y equipaje de mano sin costo adicional, entre otros beneficios para viajeros frecuentes, ya veremos también si más bancos le apuestan a la línea aérea.

Retiros en aumento

Guillermo Zamarripa (Ilustración de Laura Mancilla)

Los retiros por desempleo de las Afores que forman parte de la Amafore que preside Guillermo Zamarripa aumentan, pero sin representar un riesgo para el sistema. A septiembre de 2026 sumaron 210 mil 282 operaciones, 23.5 por ciento más anual. La Consar reporta que equivalen apenas a 0.052 por ciento de los activos administrados, que alcanzaron 9.08 billones de pesos. La alerta está en recuperar semanas cotizadas y ahorro pensionario.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.

Aviso, unos días fuera

La agenda informativa también nos lleva a salir a buscar las historias donde están sucediendo, por ello, esta columna hará una breve pausa. Nos reencontramos el próximo jueves 12 de noviembre, con nuevas historias, información y análisis. Hasta entonces.