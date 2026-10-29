Pagos digitales contra efectivo: ¿quién gana?

La digitalización de los pagos entra en una fase decisiva para el sistema financiero mexicano, esto tras la aprobación y próxima puesta en marcha de la nueva ley de Economía Digital, en donde se pretende que las gasolineras y casetas de peaje, sean las primeras ramas en donde se elimine el uso del efectivo.

Emilio Romano Mussali (Ilustración de Laura Mancilla)

Las medidas, que han sido planteadas desde la pasada Convención Bancaria, han generado todo tipo de comentarios y hasta “fake news”. Lo cierto es que no se trata de prohibir el efectivo, sino de ampliar las opciones electrónicas y facilitar su uso cotidiano.

En esa materia, la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano Mussali tiene claro que avanzar en pagos digitales supone una ventaja en muchos frentes, pese al miedo que por momentos millones tengan de ser más fiscalizados, lo que es cierto, es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que lleva Antonio Martínez, tiene diversos mecanismos y caminos para cerrar la pinza en esa materia, y por lo pronto, pequeños pagos y comercios, están por así decirlo, en una liga no prioritaria de revisión, sólo hay que ver que la economía informal, sigue dominando a México.

Lo que si es cierto, es que tanto banca como gobierno tienen claro que deben tener una estrategia que requiere coordinación entre todos, y les adelanto que en diciembre preparan una campaña de promoción para impulsar pagos digitales, porque el 14 de ese mes se vence el plazo para que las aplicaciones bancarias incorporen las funcionalidades de Cobro Digital (CoDi), herramienta del Banco de México que permite realizar pagos mediante códigos QR.

CoDi es un sistema de pagos que poco o nadie promocionó en su momento, y hay que recordar que fue en su momento BBVA y Banamex quienes dedicaron tiempo y esfuerzo en diseñarlo e impulsarlo, pero literalmente pocos hicieron caso, pese a que durante años, el sector financiero ha invertido en infraestructura digital, pero su utilización todavía está lejos de alcanzar el potencial esperado.

La prioridad ahora es simplificar la experiencia del usuario y lograr que pagar desde el celular sea tan sencillo como entregar billetes o monedas.

Hay, sin embargo, un punto que sigue pendiente: la definición de los sectores en los que la Secretaría de Hacienda de Édgar Amador podrá establecer condiciones específicas para el uso de medios digitales. Mientras esa determinación no se concrete, persisten dudas sobre el alcance y los tiempos de implementación, sin duda, la aclaración de que el efectivo no desaparecerá es necesaria, pero no suficiente, ya que gran parte de México depende del dinero físico por falta de conectividad, acceso bancario o familiaridad con las aplicaciones.

La digitalización puede reducir costos, ampliar la trazabilidad de las operaciones y favorecer la formalización económica, pero hay que ser claros: la banca tiene mucho trabajo por hacer, ya que sigue habiendo fallas en operaciones tan simples como reportar por teléfono, y un robo o extravío de tarjeta requiere una labor titánica, ya platicaremos de eso, por lo que es un hecho que el éxito no se medirá por el número de aplicaciones actualizadas ni por los anuncios institucionales, sino por la cantidad de mexicanos y negocios que efectivamente utilicen estas herramientas, sin incertidumbre ni exclusiones. Ojalá se logre.

Descarbonización portuaria, el reto de la competitividad

El transporte marítimo concentra alrededor de 90 por ciento del comercio mundial, por lo que para nuestro país la eficiencia de sus puertos y el cumplimiento de las nuevas exigencias ambientales, son factores que inciden directamente en los costos logísticos y en la competitividad del comercio exterior y en donde todos deben poner mucho cuidado.

José Manuel Urreta (Ilustración de Laura Mancilla)

Por lo pronto, hoy y mañana en La Paz, Baja California Sur, autoridades, empresas y organismos internacionales se reúnen en el Tercer Foro de Transporte Marítimo y Puertos Sustentables, organizado junto con la Secretaría de Marina, Institute of the Americas y WWF y en donde la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM) que preside José Manuel Urreta Ortega, tienen puesta toda la atención.

Y es que uno de los asuntos centrales será la estrategia de descarbonización portuaria, que establece metas de reducción de emisiones de 25 por ciento para 2030 y 45 por ciento para 2050; poder alcanzarlas implica inversiones en electrificación, modernización de equipos, digitalización y medición de emisiones, además de una mayor coordinación entre operadores y autoridades y es algo que tiene claro la industria.

Por lo que en estos días, participarán empresas como APM Terminals, Hutchison Ports, CONTECON y SSA, cuyos proyectos permitirán revisar los avances tecnológicos y operativos en las terminales mexicanas. También se analizarán combustibles alternativos y mecanismos de financiamiento sostenible, tan necesario para continuar la modernización, porque al final el punto de fondo es económico.

La transición energética requiere capital y reglas claras para inversiones de largo plazo, particularmente en la renovación de flotas y la infraestructura portuaria, por lo que la Cameintram tiene claro que la coordinación institucional será determinante para avanzar en esta agenda.

Tamaulipas: reservas de gas y fracking en la mira

Américo Villarreal (Ilustración de Laura Mancilla)

Tamaulipas busca consolidar su posición en el mapa energético nacional. Este miércoles arrancó el Congreso Internacional de Energía 2026 en Expo Tampico, con más de 6 mil asistentes y una agenda en la que las inversiones, el almacenamiento de gas natural y la fracturación hidráulica cobran especial relevancia para el gobierno de Américo Villarreal.

La entidad cuenta con proyectos energéticos aprobados por 7 mil millones de dólares, diez de ellos destinados a generación eléctrica, además de desarrollos petroleros frente a sus costas, como Trion, en aguas ultraprofundas.

Sin embargo, el potencial energético contrasta con una debilidad estructural del país: la falta de capacidad suficiente para almacenar gas natural. México depende en gran medida de las importaciones provenientes de Texas y mantiene reservas efectivas limitadas, una condición que expone a la industria y a la generación eléctrica ante interrupciones del suministro.

La Cuenca de Burgos vuelve también a la discusión por la viabilidad de estudiar la explotación de gas de yacimientos no convencionales mediante fracking. El tema exige evaluaciones técnicas rigurosas sobre disponibilidad de agua, impacto ambiental y rentabilidad.

Para Tamaulipas, atraer capital es apenas el primer paso. Si bien tiene ubicación estratégica y recursos en infraestructura, seguridad energética y empleos, hace falta no dejar de lado los costos ambientales a las comunidades, ya que si no se trabaja de forma adecuada, pueden frenar cualquier inversión.

Fichaje en Kapital Bank

Silvia Lavalle Henaro (Ilustración de Laura Mancilla)

La llegada de Silvia Lavalle Henaro a la presidencia del Consejo de Administración de Kapital Banco suma a una mujer más a los órganos de decisión del sistema financiero mexicano, un espacio donde la representación femenina todavía tiene mucho terreno por ganar, y es que si bien Santander y Scotiabank han tenido en sus consejos a mujeres como presidentas, al menos públicamente su participación es de bajo perfil.

Desde ayer Silvia Lavalle, conocida ampliamente en el sector financiero, fue fichada por René Saúl, una buena señal en un banco que está creciendo y transformándose.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.