T-MEC: elecciones y la inversión que México no puede perder

México enfrenta días clave para definir el rumbo de su relación económica con Estados Unidos. Por un lado, siguen las tensiones por la revisión del T-MEC: las negociaciones encabezadas por la Secretaría de Economía que lleva Marcelo Ebrard y las elecciones intermedias estadounidenses del 3 de noviembre coinciden en un momento en el que las empresas necesitan certidumbre para decidir dónde invertir, producir y generar empleo.

Marcelo Ebrard (Especial)

No hay que olvidar que el presidente Donald Trump ha endurecido su discurso sobre la producción automotriz en México, mientras que el gobierno mexicano busca avanzar en acuerdos que reduzcan los aranceles al acero, aluminio y vehículos y si bien Economía ya entregó elementos técnicos para la revisión del tratado, se esperan definiciones de Washington después de las elecciones.

En este escenario, el análisis realizado por la banca debe seguirse de cerca porque como bien se ha visto, la transformación del comercio internacional está llevando a las empresas a reconsiderar sus decisiones de inversión y es algo que hay que estar alertas, porque la transición de una globalización abierta a esquemas regionales obliga a evaluar costos, reglas de origen y condiciones de acceso a los mercados.

Para la Asociación de Bancos de México que preside Emilio Romano, el dinamismo de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, particularmente en los sectores automotriz y de componentes relacionados con equipos de cómputo e inteligencia artificial es vital; sin embargo, el desempeño exportador no basta para garantizar una recuperación sostenida si las inversiones permanecen en espera.

Aunque otros integrantes de la banca anticipan mayor actividad en proyectos de infraestructura, especialmente en electricidad, están en espera de que la Secretaría de Hacienda con Édgar Amador al frente, dé a conocer con más claridad las reglas de inversión de los diferentes planes de infraestructura que se tienen perfilados.

El desafío, reconocen, es convertir esas expectativas en proyectos concretos. Si bien se tienen muchas cosas positivas en México, esas ventajas pierden fuerza cuando prevalece la incertidumbre regulatoria y comercial y en eso, no hay avances.

Además, las elecciones estadounidenses pueden modificar los márgenes políticos de la negociación, pero no eliminan la necesidad de acuerdos duraderos, lo urgente reconocen en el sistema financiero, es que no se convierta en un periodo prolongado de parálisis de capital del que seguimos sin salir.

Franquicia MLB en México: ¿será?

La posibilidad de que México tenga una franquicia de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), más allá de las especulaciones, ha ido cobrando relevancia en los últimos meses, lo cual desde luego no es mal visto, sólo hay que recordar que el mismo sector financiero ya se pelea desde la temporada pasada por ver quién financia a las ligas de nuestro país.

Alfredo Harp Helú (Especial)

Ahora, no hay que dejar pasar de largo, que a finales de abril, tras los encuentros de la temporada regular entre los Arizona Diamondbacks y los Padres de San Diego en el Estadio Alfredo Harp Helú, que es también uno de los más grandes seguidores de este deporte en México y que lo apoya en todos los frentes, el propio comisionado Rob Manfred confirmó el interés de la liga por llevar más encuentros al país y mantener a México como un mercado prioritario.

Eso sí, la expansión de franquicias es otro asunto, todavía pendiente de decisiones laborales y de la evaluación de posibles mercados, pero no hay que perder de vista que la MLB estudia ampliar de 30 a 32 sus franquicias, aunque todavía no ha iniciado formalmente el proceso para seleccionar ciudades y es ahí, donde más de uno ya se pregunta sí podría ser la Ciudad de México una de las sedes elegidas, dada la infraestructura que se tiene.

Y es que, hablando de dinero y de ubicación estratégica, queda claro que el negocio puede ser atractivo para todos. Forbes calcula que las 30 franquicias de la MLB tienen un valor promedio de 2 mil 900 millones de dólares; los Yanquis alcanzan 8 mil 500 millones y los Dodgers 7 mil 800 millones. Una franquicia obtiene ingresos por boletaje, patrocinios, derechos audiovisuales, mercancías y servicios asociados al estadio.

Aquí se pueden dar las facilidades y desarrollar todo el esquema logístico, y una franquicia de ese nivel, no solo significa más empleos en diversas ramas, sino también posicionar a México de manera permanente en uno de los deportes más vistos y además con oportunidades para patrocinadores nacionales. Lo que está por verse es si hay un grupo dispuesto a convertir esos activos en una franquicia capaz de competir en una liga cuyos nuevos equipos podrían requerir inversiones de miles de millones de dólares. ¿Alguien se animará a alzar la mano?

México ante la transformación del mercado del tabaco

Japón y Suecia son dos de los países que hay que seguir de cerca para ver cómo avanzar en la transformación del mercado del tabaco mediante una mayor comprensión de las nuevas categorías de productos de nicotina y políticas públicas que reconozcan sus diferencias, ya que no todo es prohibición ni mayores impuestos.

Christos Harpantidis (Especial)

En el mundo ha habido cambios relevantes en la industria del tabaco, en donde la dirección global de asuntos corporativos de Philip Morris International (PMI) que tiene al frente a Christos Harpantidis, tiene claro que la experiencia alcanzada en otras latitudes permitirán que otros países avancen en transitar hacia productos libre de humo, que cada vez crece más su penetración.

Y es que, la experiencia de otros países, demuestra que la transformación no depende del tamaño de una economía, sino de poner las condiciones adecuadas y dar tiempo a los cambios sociales. En el caso de México, la discusión está en cómo avanzar hacia una regulación que acompañe la innovación y permita evaluar sus resultados.

Desde luego, nuestro país tiene avances, pero todavía enfrenta el reto de mejorar el conocimiento de los reguladores, vendedores y consumidores sobre estas alternativas sin humo, por lo que se requiere trabajar en todos los frentes para fortalecer la educación, el diálogo con científicos y expertos en salud pública, así como establecer tratamientos regulatorios y fiscales diferenciados.

Además, políticas públicas de salud que permitan entender cada categoría, informar adecuadamente a los consumidores y combatir el comercio ilícito de tabaco que sigue en aumento, luego del incremento fiscal que se tuvo, y que originó un mercado ilegal que ahí están y que se ve también con los vapeadores.

Por lo que, combinar regulación y más información son partes importantes para que los consumidores tomen las mejores decisiones.

Elecciones en EU en la mira

Larry Rubin (Especial)

Las elecciones en Estados Unidos trascienden sus fronteras y mantienen a México atento a cada resultado, y como en cada proceso, la American Society of Mexico que preside Larry Rubin estará con todos los socios siguiendo de cerca el conteo electoral y analizar, junto con líderes empresariales y especialistas, los posibles efectos del proceso en la relación bilateral.

El objetivo es entender los escenarios que se abren para ambos países, identificar desafíos y oportunidades, y fortalecer el diálogo entre actores clave. En una relación comercial y política tan estrecha, anticipar decisiones y sus consecuencias será fundamental para México.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.