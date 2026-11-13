La soberanía energética y el riesgo que no desaparece

Es claro que actualmente hay una apuesta por fortalecer a Pemex que lleva Juan Manuel Carpio y a la CFE de Emilia Calleja, además de recuperar la capacidad del Estado en la generación eléctrica y abrir espacios a la inversión mixta, sin perder la rectoría pública de la secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González. Aunque una cosa es el discurso de fortaleza y otra la realidad de las vulnerabilidades que todavía enfrenta el país.

Luz Elena González (Ilustración de Lorena Martínez)

La política energética del gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a mostrar un mensaje diferente al de administraciones anteriores, y ayer quedó demostrado durante la comparecencia de González Escobar ante el Senado. La funcionaria defendió que México logró evitar los incrementos en los precios de los combustibles registrados en Europa y Estados Unidos, incluso en medio de los conflictos internacionales y las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz. Atribuyó este resultado al fortalecimiento de Pemex y al aumento en la producción nacional de combustibles.

Y hay cifras que respaldan parte de ese argumento: la refinación pasó de 925 mil a un millón 107 mil barriles diarios, mientras que la deuda financiera de Pemex disminuyó a 77 mil 600 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014, lo que le permite junto con los esfuerzos realizados por Hacienda, tener un control en el precio, y con ello, ayudar a la inflación. También destacó que la generación eléctrica del Estado alcanzó 58.2 por ciento.

Son avances que deben reconocerse, pero el optimismo oficial no debería llevar a perder de vista los riesgos, y es que la propia Secretaría reconoció que uno de los mayores pendientes de la política energética es que el 75 por ciento del gas natural que consume México proviene del extranjero, principalmente de Estados Unidos, y 93 por ciento de ese gas importado se extrae mediante fracking, tema en el que ya se trabaja y esperan dejar un plan establecido para reducir la dependencia en este combustible.

Aunque nuestra dependencia del gas está concentrada en Estados Unidos y no directamente en esa ruta marítima, los mercados energéticos están conectados y los movimientos internacionales pueden terminar repercutiendo en costos, precios y condiciones de suministro, y Ormuz es algo que no debe dejar de seguirse ni ignorarse.

Por otro lado, es importante que se hable del estudio de alternativas para incrementar la producción nacional de gas, incluso mediante yacimientos no convencionales, con la condición de proteger el agua y el medio ambiente. También está la apuesta por las energías renovables y la ampliación de la infraestructura eléctrica, de lo que ya le contaremos a más detalle. Por lo pronto, es un hecho que México todavía tiene mucho trabajo para dejar de depender de decisiones y condiciones que están fuera de su control.

Las empresas mexicanas voltean al mundo

En un entorno internacional marcado por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y los cambios en las reglas del comercio, las empresas mexicanas mantienen su apuesta por los mercados externos y es algo, que al menos los economistas en jefe en los países en donde opera el Grupo Santander que preside Ana Botín ven con claridad.

Alonso Cervera (Ilustración de Lorena Martínez)

Y es que el primer Santander Global Trade Barometer 2026, realizado con una muestra de más de seis mil compañías de nueve mercados de Europa y América, ofrece una radiografía de las expectativas empresariales y confirma que las fronteras nacionales comienzan a ser insuficientes para quienes buscan diversificar sus operaciones, además, es un ejercicio que tiene un valor adicional: detrás de sus resultados está el trabajo de los economistas en jefe, que en el caso de México encabeza Alonso Cervera, y da un panorama de hacia dónde se mueve el comercio y cuáles son las oportunidades para las empresas.

El estudio presentado en Madrid, muestra que en México, uno de los datos que más llama la atención es que 74 por ciento de las empresas enfocadas en el mercado doméstico considera expandirse internacionalmente durante los próximos tres años. Además, 57 por ciento espera incrementar sus ingresos en los próximos 12 meses; son cifras que muestran confianza, pero también la necesidad de encontrar nuevos destinos para sus productos y servicios.

La posibilidad de contar con una visión global y contrastarla con la realidad de cada país permite identificar tendencias que difícilmente se observan desde una sola economía, pero también contrastarla con la visión que tienen los periodistas especializados en economía en esos países, lo que dio diversos temas para analizar.

Por lo pronto, en cuanto a los resultados del barómetro, para las compañías mexicanas, Estados Unidos encabeza la lista de mercados de oportunidad, con 38 por ciento, seguido de Canadá, con 34 por ciento, y Brasil, con 29 por ciento, en donde la diversificación comercial sigue siendo una asignatura importante, particularmente cuando los cambios arancelarios y el menor dinamismo de la economía mundial aparecen entre los principales riesgos.

Otro elemento que incorpora el estudio es la inteligencia artificial, en donde el 71 por ciento de las empresas mexicanas considera que esta tecnología les permitirá operar en un mayor número de mercados, lo que anticipa cambios importantes en la manera de hacer negocios, identificar clientes y administrar operaciones internacionales.

Ana Botín ha señalado que las empresas no están abandonando el comercio internacional, sino modificando la forma de abordarlo, por lo que salir al exterior exige hoy más información, conocimiento de los mercados y capacidad para adaptarse y es ahí, donde todos los bancos con presencia global buscan atraer clientes y empresas, y es donde la competencia sigue intensa. El estudio también ayuda a que se tengan los riesgos presentes que enfrentarán en cada mercado, y quizás ajustar sus planes, por lo pronto un buen comienzo.

Viento a a favor de Nu

En su primer reporte financiero dentro del sector bancario, NU México logró 16.6 millones de clientes al cierre del tercer trimestre del año, es decir, un alza anual de 27 por ciento, dato que ya es analizado por toda la industria bancaria.

David Vélez (Ilustración de Lorena Martínez)

David Vélez, fundador y CEO de Nubank presentó los resultados y destacó que con dicho nivel de usuarios atienden al 17 por ciento de la población adulta en el país. Tan solo de julio a septiembre sumaron 870 mil clientes bajo la nueva condición bancaria desde inicios de agosto, y es que las cuentas de nómina es una de las apuestas para crecer el negocio.

Además, la nueva ley de Economía Digital anticipan que les será favorable, porque servirá para promover los pagos digitales, otro paso importante en la digitalización de la economía mexicana, lo que ven como vientos a favor para Nu, porque digitalizar la economía también significa reducir el crimen y aumentar el acceso al crédito, ahí la apuesta.

Reforma cambia

Enrique Macotela (Ilustración de Lorena Martínez)

Es cierto, es el centro de muchas manifestaciones, pero Reforma sigue transformándose y ya no es solamente el corredor de grandes corporativos y oficinas; ahora suma desarrollos habitacionales que buscan combinar vivienda, servicios y estilo de vida. Un ejemplo es University Club, cuyo contó diseño con la participación del arquitecto Enrique Macotela junto con otros especialistas y diseñadores que lograron unir ubicación con servicios, y es que ubicado en una zona emblemática se está convirtiendo en un punto atractivo para vivir e invertir. El proyecto ha sido exitoso, y a la fecha hay solamente alrededor de 100 departamentos disponibles, y lo más interesante, propietarios de todas las nacionalidades, y es que los precios van desde 6.5 millones de pesos, sin duda, la ciudad cambia y Reforma también aprende a vivir.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.