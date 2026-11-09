Así es el restaurante Sabea, donde ‘El R2′ habría hecho una fiesta de casi un día

'El R2' habría hecho una fiesta de 20 horas en Sabea (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Secretaría de Marina, IA Gemini).

Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, estuvo en el restaurante Sabea en una fiesta que duró alrededor de 20 horas, de acuerdo con reportes.

El presunto líder criminal llegó al establecimiento alrededor de las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre, acompañado de otras personas. La reunión se prolongó durante la noche y hasta el día siguiente.

Al mediodía del domingo 8 de noviembre, el personal del restaurante le pidió al grupo que se retirara, pero sus integrantes hicieron caso omiso y continuaron con el festejo, de acuerdo con Mural.

La fiesta se extendió hasta aproximadamente las 14:00 horas, cuando elementos de la Marina ingresaron al lugar para detenerlo. El operativo provocó un enfrentamiento armado dentro del establecimiento y la detención de ‘El R2′ junto con otras personas.

Así es Sabea, el restaurante donde detuvieron a ‘El R2

De acuerdo con el sitio de reservas Open Table, Sabea es un restaurante con una experiencia que combina gastronomía mediterránea y la mixologia de autor, además de opciones de cocina internacional y cortes de carne.

El sitio presenta “una propuesta culinaria creativa y de alta calidad acompañada de cócteles exclusivos, shishas y un entorno sofisticado, ideal para salir con amigos y compartir”.

El lugar se encuentra en Av. México 2789 en una zona céntrica de comercio y zonas residenciales de Guadalajara, Jalisco.

Sabera, a cargo del chef ejecutivo Oscar Mortera, abre de jueves a sábado de 17:00 a 2:00 horas; y los martes, miércoles y domingos de 17:00 a 0:00 horas. Los lunes está cerrado.

¿Cuánto cuesta comer en Sabea, restaurante donde ‘El R2′ tuvo una fiesta de 20 horas?

El menú de Sabea ofrece una propuesta de cocina con influencias mediterráneas y de Medio Oriente, con opciones que van desde botanas y entradas para compartir hasta cortes de carne, pescados, pastas y postres. La carta también incluye una amplia selección de coctelería, destilados, cervezas y shishas, estas últimas con un precio de entre $650 y $700.

Entre sus platillos destacan preparaciones como el tabulé con jocoque árabe, elaborado con perejil, hierbabuena, quinoa y aceite de oliva, por $150; el hummus con aceite de chiles secos, acompañado de pan pita tostado, por $140, y las alitas turcas con especias de Medio Oriente, que se sirven con jocoque o tzatziki por $200.

La sección de entradas incluye kibbe de res por $200, carpaccio de pulpo y de res por $270 cada uno, así como tártara de atún por $240. Para quienes buscan platos fuertes, hay opciones como salmón ahumado al mezquite por $310 y hamburguesa de res con queso azul por $300.

Los cortes representan algunos de los precios más elevados de la carta: el rib eye de 350 gramos cuesta $850, mientras que el New York de 300 gramos tiene un precio de $800. También figura la chuleta de cordero de 220 gramos por $750, acompañada de espárragos, papas trufadas y tzatziki. En tanto, los kebabs de pollo comienzan en $230 y los de camarón cuestan $250.

En pastas, los precios van de $240 por la Alfredo de cuatro quesos a $420 por la pasta cremosa con trufa. Para el postre, Sabea ofrece baklava frita y brownie con pistache, ambos por $145.

La coctelería incluye creaciones de la casa como Pink Tide, preparado con mezcal, lichi, agua de coco y espuma de frambuesa, y Nube de Pasión, con mezcal, chile ancho y guanábana; ambos cuestan $185. El trago más económico de esta sección es Café Pop, por $130, mientras que el Negroni alcanza los $240.

En cervezas, los precios comienzan en $30 por una Corona Extra cuarto y llegan a $250 por una Súper Lupe. También hay una extensa selección de tequilas, whiskies, ginebras, mezcales, rones, vodkas y cognacs, con opciones por copeo desde $40 y botellas que superan los $19,000.

La carta se complementa con shishas de sabores como limón con menta, durazno, mango con melón y fresa con maracuyá, todas con un precio de $650, además de mezclas especiales por $700 y recargas de $300.