Detención de Rafael ‘N’, ‘El R2′: Esto sabemos de la fiesta de 20 horas donde capturaron al líder del CJNG

La detención de Rafael ‘N’, ‘El R2′, ocurrió luego de una fiesta que duró casi un día en un restaurante de Zapopan, Jalisco.
Informes apuntan a que ‘El R2′, líder del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como ‘Los Rs’, estuvo en el restaurante Sabea, que se ubica entre las avenidas México y Terranova de la colonia Narvarte, en Guadalajara desde las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre.
El líder criminal habría estado en el lugar junto con sus acompañantes hasta el día siguiente. Personal del restaurante le pidió retirarse al mediodía del domingo 8 de noviembre, pero no hizo caso y continuó la fiesta, según informó el diario Mural.
Fue hasta las 14:00 horas del domingo que lo detuvieron, tras 20 horas de festejo.
Videos en redes sociales mostraron el momento en el que militares ingresaron al lugar para detener a Rafael ‘N’, ‘El R2′, lo que provocó un enfrentamiento armado y que los automovilistas de la zona se alejaran.
El líder de ‘Los Rs’ intentó defenderse con una pistola calibre 10 milímetros; sin embargo, recibió dos impactos de bala, uno en el pecho y uno más en la pierna. Fue sacado en camilla cerca de las 17:30 horas del domingo.
¿Qué sabemos del enfrentamiento en el que detuvieron al ‘R2′?
El enfrentamiento entre el CJNG y elementos de la Marina dejó 19 personas detenidas.
Los detenidos formarían parte de ‘Los Rs’, que, según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tienen presencia en Jalisco, y Michoacán, especialmente en los municipios de Apatzingán, Morelia y Uruapan.
Además, un elemento naval resultó herido tras el enfrentamiento.
‘El R2′ permanece en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en Jalisco, debido a las heridas de bala que recibió cuando fue detenido.
Se le considera como el ‘heredero’ de ‘Los Rs’ tras la detención de Ramón Álvarez ‘El R1′, quien fue detenido a finales de julio y se le señala como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el 1 de noviembre del año pasado.