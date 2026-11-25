Vadhir Derbez fue mencionado por el abogado que representa a la agencia de modelos a la cual pertenece la presunta víctima del actor. (Foto: Cuartoscuro)

La agencia Glow Model rechazó participar en un presunto intento de extorsión contra Vadhir Derbez, luego de que el actor denunciara que le exigieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera una carpeta de investigación en su contra por una acusación de presunta agresión sexual.

A través de su representante legal, Rafael Anzures, la empresa negó que haya recurrido a prácticas de este tipo y se deslindó del conflicto legal que enfrenta Vadhir Derbez con una modelo estadounidense de 19 años, quien lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Vadhir Derbez acusó una presunta extorsión en el caso donde se le señala por una supuesta agresión sexual. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo la agencia de modelos sobre el caso legal de Vadhir Derbez?

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado mencionó que no existen pruebas que pudieran mostrar un posible intento de extorsión: “La empresa rechaza completamente el que se diera una extorsión por parte de la compañía, nunca ha tenido este tipo de prácticas (...) nos deslindamos de responsabilidad en el problema legal del señor Vadhir”, sostuvo Anzures sobre el caso de Vadhir Derbez.

Además, Rafael Anzures confirmó que el despacho jurídico de Glow Model ha mantenido comunicación con el equipo legal de Vadhir Derbez desde que el caso se hizo público.

Incluso, reconoció que tuvo acceso a algunos documentos que compartieron los abogados del actor, Enrique González Casanova y Damián Martínez, en los que identificó posibles inconsistencias en la versión de la joven que presentó la denuncia.

“Hay muchas inconsistencias que incluso pudieran señalar situaciones como falsas, nunca hubo una actitud extorsivo de la empresa para ninguna de las partes.

Sin embargo, el representante legal aclaró que la agencia no ha escuchado directamente el testimonio de la modelo. También señaló que la empresa perdió contacto con ella, pues, según explicó, habría salido del país.

Anzures indicó que, hasta el momento, Glow Model no ha sido requerida por la Fiscalía capitalina para participar en las investigaciones. No obstante, manifestó que la agencia está dispuesta a colaborar con las autoridades si recibe una solicitud formal.

“Realmente nosotros no tenemos nada que hacer en esto, somos terceros”, afirmó al explicar que, desde su perspectiva, el conflicto corresponde a dos particulares.

¿Por qué Vadhir Derbez acusa un intento de extorsión?

El 20 de noviembre, Vadhir Derbez habló sobre el procedimiento legal que enfrenta durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. En ella, aseguró que recibió exigencias económicas para evitar que se difundiera información relacionada con la carpeta de investigación.

De acuerdo con el actor, le solicitaron 350 mil dólares a cambio de frenar la publicación del expediente y evitar que el caso trascendiera públicamente.

Derbez también señaló que inicialmente rechazó contratar a la modelo que posteriormente lo denunció, pero que la agencia volvió a presentarle distintas propuestas hasta que finalmente aceptó incluirla en la grabación de un videoclip.

“Por alguna razón la agencia seguía regresando diciéndonos: sí, ¿qué crees? Ya no puede, pero están estas”, relató.

La defensa de Vadhir Derbez sostiene que existen videos, testimonios y otros elementos que respaldarían su versión de los acontecimientos. Además, sus abogados cuestionaron distintos aspectos de la integración de la carpeta de investigación.

Como respuesta, la Fiscalía de la Ciudad de México ha señalado que, hasta ahora, no ha recibido los mensajes, registros de llamadas u otros elementos que permitan acreditar la presunta extorsión denunciada por el actor.