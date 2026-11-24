Vadhir Derbez tiene una segunda denuncia en su contra, según abogado de la joven que interpuso el recurso legal. (Foto: Cuartoscuro)

El caso de Vadhir Derbez sumó nuevos detalles luego de que Adrián Arellano, abogado de la segunda presunta víctima del actor, explicara cómo avanza la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta agresión sexual ocurrida a bordo de un crucero.

En entrevista, el representante legal de la adolescente habló sobre las particularidades de este procedimiento, que es independiente de la investigación que enfrenta el hijo de Eugenio Derbez en la Ciudad de México por otra denuncia de presunta violación.

Uno de los aspectos que generó dudas fue la competencia de las autoridades mexicanas para investigar hechos que presuntamente ocurrieron en aguas internacionales, así como la razón por la que los abogados de Vadhir Derbez aseguran que no ha recibido una notificación sobre este segundo expediente.

Vadhir Derbez fue acusado por cometer un presunto delito sexual. (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué Vadhir Derbez no ha sido notificado sobre la segunda denuncia?

Abogados de Vadhir Derbez negaron que el actor fuera notificado sobre un segundo proceso legal, pero la defensa de la presunta víctima confirmó que existe:

“Es totalmente diferente a la primera, son casos con intenciones diferentes, nosotros buscamos es que se esclarezcan los hechos, hemos sido respetuosos, hasta hay desconocimiento (...) Se hizo un enredo para entender esto”, declaró en entrevista a De primera mano.

Otro de los cuestionamientos alrededor de la denuncia contra Vadhir tiene que ver con el lugar donde presuntamente sucedieron los hechos. De acuerdo con la información proporcionada por la representación legal de la adolescente, el señalamiento corresponde a un episodio ocurrido durante un viaje en crucero, en septiembre de 2026.

Adrián Arellano explicó que el caso corresponde al ámbito federal debido a las circunstancias en las que habría ocurrido y a la nacionalidad mexicana de la adolescente.

“Todos los delitos que suceden fuera de México se consideran una competencia extraterritorial, pero en el Código Penal Federal menciona que si el delito tiene participación de una víctima mexicana, la Fiscalía tiene competencia en el caso”.

En una entrevista anterior, el actor afirmó que no había recibido información oficial sobre la nueva acusación. Su abogado también manifestó que no contaban con datos suficientes para pronunciarse sobre el expediente. El litigante que defiende a la víctima dio precisión de esto:

“Si existe una circunstancia donde no se da con el paradero, se esclarece en el proceso, pero en nuestro caso, en este momento, el Ministerio Público debe determinar que el acusado debe defenderse y en ese entonces se notificara, antes no”, añadió.

Vadhir Derbez fue denunciado en segunda ocasión por una presunta agresión sexual. (Foto: Cuartoscuro). (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué se sabe de la segunda denuncia contra Vadhir Derbez?

La segunda denuncia contra Vadhir Derbez corresponde a una situación con una adolescente mexicana de 15 años, quien presuntamente dijo que fue víctima de una agresión sexual durante un viaje a bordo del crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean.

Este procedimiento es independiente de la denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien acusó al actor por una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

La representación legal de la adolescente también rechazó que su caso tenga relación con los señalamientos de extorsión que ha mencionado Vadhir Derbez.