El Gobierno de México descartó que agentes de seguridad de Estados Unidos participaran en la captura del ‘Chapo Isidro’

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró este martes que Fausto “N”, conocido como “El Chapo Isidro”, permanecerá en México para responder por delitos de delincuencia, pero su extradición a Estados Unidos dependerá de los “tiempos diplomáticos” del tratado bilateral.

“Como lo señaló Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, por lo pronto, Fausto ‘N’ continuará a disposición de las autoridades mexicanas y la continuación de la audiencia inicial donde se resolverá su situación jurídica tendrá lugar el próximo 28 de noviembre”, aseguró en un comunicado.

La institución detalló que “El Chapo Isidro” cuenta con investigaciones en su contra tanto en México como en Estados Unidos.

Sostuvo que la petición diplomática se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia y busca procesar a dicha persona en ese país, “por ilícitos que en la legislación mexicana encuentran identidad jurídica con los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

Explicó que el procedimiento y las formalidades del tratado bilateral, así como “los tiempos diplomáticos”, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición.

“En tanto se determine lo anterior, continuará sujeto a lo que determinen las autoridades mexicanas”, finalizó la FGR.

¿Qué dice la acusación de EU contra ‘El Chapo Isidro’?

La solicitud de extradición de Fausto Isidro “N” también está relacionada con una segunda acusación presentada por el gobierno de Estados Unidos ante una Corte federal, en la que se le imputan siete delitos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua.

De acuerdo con la acusación emitida el 25 de septiembre pasado por un gran jurado federal del Distrito de Columbia, “El Chapo Isidro” enfrenta cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo, participación en una actividad criminal continua, blanqueo de dinero y delitos relacionados con armas de fuego.

El gobierno estadounidense colaboró en la detención de Meza Flores, señalado como fundador del Cártel de Guasave. La acusación contempla delitos graves que, de manera individual o en conjunto, podrían llevarlo a enfrentar prisión de por vida en ese país.