'El Chapo Isidro' amplió su área de operación a la sierra de Sinaloa, donde disputaba Badiraguato a 'El Guano', hermano de 'El Chapo'.

El ascenso criminal de Fausto ‘N’, ‘El Chapo Isidro’, fue de tal magnitud que desplazó a Chihuahua a Aureliano ‘N’, ‘El Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, reveló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

‘El Chapo Isidro’ asumió el control de la organización de los Beltrán Leyva, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009.

Las principales alianzas de Fausto ‘N’ fueron con la facción de Ismael Zambada Sicairos, el ‘Mayito Flaco’, a quienes suministraba armas y operación logística.

“Con sus alianzas, ‘El Chapo Isidro’ amplió su área de influencia del norte al centro de Sinaloa y también en la sierra, donde disputó el municipio de Badiraguato al hermano de ‘El Chapo’ Guzmán y lo desplazó a Chihuahua”, detalló el general Ricardo Trevilla, durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

¿De qué delitos es responsable el grupo que lideraba ‘El Chapo Isidro’?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, explicó que desde mayo de 2025 se rompieron los lazos de colaboración con Los Chapitos para formar una alianza con Fausto ‘N’ y apoyar a Los Mayos.

De este rompimiento surgió el grupo Fuerzas Especiales Avendaño, al que se le relaciona con acciones violentas contra grupos criminales rivales. Entre ellas destacan las siguientes:

El hallazgo de 20 personas ejecutadas en junio de 2025 en el norte de Culiacán, de las cuales 16 fueron localizadas al interior de un vehículo y cuatro suspendidas de un puente vehicular.

En junio de 2024 sobresalió la muerte de operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en La Concordia, Chiapas, también por este grupo.

El 19 de enero de 2025 agredieron a una familia en el boulevard California de Culiacán, Sinaloa, entre las que fallecieron dos menores de edad. El 23 de enero de 2025, el homicidio del influencer Adal Peña, alias ‘El Tata’, al exterior de una plaza comercial en Culiacán.

Detención de ‘El Chapo Isidro’ dejó 20 muertos

El operativo en el que fue detenido el narcotraficante Fausto ‘N’, alias el ‘Chapo Isidro’, uno de los más buscados del país, dejó 20 muertos, entre ellos cuatro militares, informó el Gobierno de México.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que, luego del operativo en Guasave, las autoridades localizaron a otros 9 presuntos integrantes del grupo criminal fallecidos, lo que elevó a 16 la cifra de muertos de la banda. Además, cuatro militares murieron y otros diez resultaron heridos.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó a los militares uniformados como “cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país” y expresó sus condolencias a sus familiares.

Trevilla anunció honores fúnebres para los militares este lunes en los lugares elegidos por sus familias y el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de autoridades estatales.

Junto a Meza Flores murieron sus primos Germán, alias Serafín, y Pánfilo, al igual que su cuñado José Luis; identificados por Defensa como segundo al mando, operador logístico y operador financiero, respectivamente, de una facción aliada de Los Mayos, y que pertenece al Cartel de Sinaloa.

*Con información de EFE